Gel, vur tam on ikiden Öyle bir gel ki Bir anda oynasın yer yerinden *** Gel, sensiz anlamı yok Ne çok özledim ne çok O tatlı telaşı bir bilsen *** Al, uçur kanatlarında Seyre çıkalım o kızıl ufuklarda *** Hadi aşk beni çağır da yanına Kedi gibi sokulayım sıcağına Beni sar, sarmala da sonra At, at kuytularına at emi *** Hazırım, razıyım dünden Varım her şeyine senin ben Beni korlara ver istersen Yak, yakacaksan sen yak beni *** Gel, gel de kavuşalım Renk renk gökkuşaklarından Hayallere yelken açalım *** Gel, tut ki elimden Aşk kokulu çiçekli kırlardan Masallara koşalım

Biz çocukken Ne güzel çiçekli kırlardık Biz çocukken Rengarenk düş kanatlı kuşlardık *** Bir masalda saklanan Günahsız melekler Çok uzakta, kuytuda Suları berrak pınardık *** Biz her mevsim yazdık Hep aşk, hep sevdaydık Her gün döndü dünya Kimdik, kim olduk? *** Biz her mevsim yazdık Hep aşk, hep sevdaydık Her gün döndü de dünya Kim, kim, kim olduk? *** Asla bitmez hayatta Güneşli yarınlar Her yürekte yaşayan Bir çocuk varsa umut var *** Biz her mevsim yazdık Hep aşk hep sevdaydık Her gün döndü dünya Kimdik, kim olduk? *** Biz her mevsim yazdık Hep aşk, hep sevdaydık Her gün döndü de dünya Kim, kim, kim olduk? *** Bir kirik ayna tuttu Güldü halime zaman Bak, dedi İşte bu senden geriye kalan Bir gölge gördüm Solgun yılların yorgun izi Ah, dedim Hayatın elinde bi çare insan