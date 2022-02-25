Kıl Oldum Abı Şarkı Sözleri
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Takmış takıştırmış
Sürmüş sürüştürmüş
Bir dağınıklık, bir rüküşlük
Kıl oldum abi
***
Giyinmiş rengarenk
Perperişan hali
Üstelik çorabı da kaçmış
Kıl oldum abi
***
Kaçacak yer ararım
Görsem karanlıkta
Başına güneş mi geçti
Ne oldu sana?
***
Kendine gel kendine
Dön de bir bak haline
Aynalara küsmüşsün
Kıl oldum abi