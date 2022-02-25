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Tarkan Kıl Oldum Abı Kıl Oldum Abı Takmış takıştırmış Sürmüş sürüştürmüş Bir dağınıklık, bir rüküşlük Kıl oldum abi *** Giyinmiş rengarenk Perperişan hali Üstelik çorabı da kaçmış Kıl oldum abi *** Kaçacak yer ararım Görsem karanlıkta Başına güneş mi geçti Ne oldu sana? *** Kendine gel kendine Dön de bir bak haline Aynalara küsmüşsün Kıl oldum abi Tüm Şarkıları