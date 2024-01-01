-
Takmış takıştırmış
Sürmüş sürüştürmüş
Bir dağınıklık, bir rüküşlük
Kıl oldum abi
***
Giyinmiş rengarenk
Perperişan hali
Üstelik çorabı da kaçmış
Kıl oldum abi
***
Kaçacak yer ararım
Görsem karanlıkta
Başına güneş mi geçti
Ne oldu sana
***
Kaçacak yer ararım
Görsem karanlıkta
Başına güneş mi geçti
Ne oldu sana
(Ne oldu sana, ne oldu sana)
***
Kendine gel kendine
Dönde bir bak haline
Aynalara küsmüşsün
Kıl oldum abi
***
Kendine gel kendine
Dönde bir bak haline
Aynalara küsmüşsün
Kıl oldum abi
***
Kendine gel kendine
Dönde bir bak haline
Aynalara küsmüşsün
Kıl oldum abi
***
Kendine gel kendine
Dönde bir bak haline
Aynalara küsmüşsün
Kıl oldum abi
***
Kendine gel kendine
Dönde bir bak haline
Aynalara küsmüşsün
Kıl oldum abi
***
Kendine gel kendine
Dönde bir bak haline
Aynalara küsmüşsün
Kıl oldum abi
***
Kendine gel kendine
Dönde bir bak haline
Aynalara küsmüşsün
Kıl oldum abi
***
Kendine gel kendine
Dönde bir bak haline
Aynalara küsmüşsün
Kıl oldum abi
***
Kendine gel kendine
Dönde bir bak haline
Aynalara küsmüşsün
Kıl oldum abi
***
Kendine gel kendine
Dönde bir bak haline
Aynalara küsmüşsün
Kıl oldum abi
-
Kimse çekmez seni, çektiğim gibi
Kimse sevmez seni, sevdiğim gibi
Bile bile köle ettim kendimi
Sende hint kumaşı sandın kendini
***
Çok ararsın beni, çok
Çok beklersin beni, çok
Çok ararsın beni, çok
Çok özlersin beni, çok
Çok, çok, çok...
***
Her gün başka biri, yeni sevgili
Sözleri hep yalan, yalan gözleri
Ne sevdiği belli, ne sevmediği
Bende şimdi buldum, başka birini
***
Sevgi dedin sevdalandık
Sevda bizle kilo ile
Bağlan dedin bağlanıverdik
Metre metre urgan ile
Şimdi ahlar vahvahlar
Bu eyvahlar boşuna
Tak sepeti koluna
Herkes kendi yoluna
***
Her gün başka biri, yeni sevgili
Sözleri hep yalan, yalan gözleri
Ne sevdiği belli, ne sevmediği
Bende şimdi buldum, başka birini
-
Veda edip gittin gideli, nedense
Ne bir mektup ne selam gelmedi
Durup dururken şimdi niye, sebep ne?
Arayıp soruyormuşsun, herkesten beni
***
Yok olmaz artık, yok olmaz artık
Sen değerimi bilmedin
Fark etmez artık, fark etmez artık
Kalmadı değerin senin
***
Gelipte halimi gördün mü?
Görüpte hatırımı sordun mu?
Öyle uzaktan olmaz ki
Elinle ateşimi hiç ölçtün mü?
Ölçtün mü?
***
O sayfa çoktan kapandı, açamam
Geriye dönmem ben asla, yalvarma
Anladım her şey yalanmış, aldanmam
İnanmam artık ben aşka, ben aşka
***
Yok olmaz artık, yok olmaz artık
Sen değerimi bilmedin
Fark etmez artık, fark etmez artık
Kalmadı değerin senin
***
Gelipte halimi gördün mü?
Görüpte hatırımı sordun mu?
Öyle uzaktan olmaz ki
Elinle ateşimi hiç ölçtün mü?
Ölçtün mü?
***
Gelipte halimi gördün mü?
Görüpte hatırımı sordun mu?
Öyle uzaktan olmaz ki
Elinle ateşimi hiç ölçtün mü?
Ölçtün mü?
***
Gelipte halimi gördün mü?
Görüpte hatırımı sordun mu?
Öyle uzaktan olmaz ki
Elinle ateşimi hiç ölçtün mü?
Ölçtün mü?
-
Hadi canım sende, Olmaz ki böyle
Küsen, kızan kıran kimdi söyle?
Yine beni terkedip giden kimdi?
***
Kimdi, kimdi, kimdi, kimdi?
Kimdi ah, kimdi, kimdi, kimdi söyle?
***
Yalan dolan dolu sözlerinle
Deli deli bakan gözlerinle
Beni beni dertlere salan kimdi?
***
Yaktın beni sen kor ateşinle
Üzdün beni bitmez hasretinle
Seviyorum bırakmam diyen kimdi?
***
Kahır, keder, dert hepsi sende
Kalmadı sabır tükendi sende
Dayanamam, çekemem of bitti
***
Bitti, bitti, bitti, bitti
Bitti ah, bitti, bitti, bitti böyle
***
Hadi canım sende, Olmaz ki böyle
Küsen, kızan kıran kimdi söyle?
Yine beni terk edip giden kimdi?
***
Nazın, cazın hiç bitmedi gitti
Sazın, sözünde zamanı geçti
Güle güle sana da, artık bitti
-
Yoksun yanımda en zor anımda
Olmuyor sabah o şafaklarla
Geceler dolmuş sanki hüzünle
Çok özledim, seni gece bahane
***
Sarıl bana, sarıl bana
Yalnızım sabah ayazlarında
Sensizliğin ilk akşamında
Acılarımla, gözyaşlarımla
Haykırdım sarıl bana
-
gözlerin geçmişi sorguluyor
anılar sanki hesap soruyor
seni bırakıp gitmem hataymış
deli gönlüm bunu şimdi anlıyor
***
anladım hala unutmamışsın
suçluyum, ne desen haklısın
hasretini çektim nefes gibi
soluğumda pişmanlığımı duyarsın
***
bana yine gül diyemem
beni yine sar diyemem
sevgimin hatrına bir tanem
hiç olmazsa selam ver
-
Kapım her çaldığında sensin sanırım
İçimde hep bir umut sana koşarım
Bitmedi hasretin ona yanarım
Günü güne ekledim geçti yıllarım
***
özleyeceğim hep seveceğim
Söz verdim canım sana bekleyeceğim
***
Hiç bitmeyecek gibi geliyor
Günler sensiz ne zor geçiyor
Umudum yarını bekliyor
Kollarım seni sarmak istiyor
Gözlerim seni arzuluyor
Umudum yarını bekliyor
-
Ah gözlerin!
Ah gözlerin beni benden alan
Sislerin ardından, buğulu bakan
***
Ah sözlerin!
O sözlerin beni benden çalan
Bir nehir misali, kalbime akan
***
Asla, asla vazgeçemem senden, asla
Olamam ben sensiz,
Yapamam sevgisiz
Asla, asla vazgeçemem senden, asla
Olamam ben sensiz,
Yapamam kimsesiz
***
Ah saçların!
Ah saçların alev alev yakan
Rüzgarla savrulup bin ışık saçan
-
Yine sensiz güneş batıyor
Yine sensiz akşam oluyor
Beni bekliyor kederler
Yine gecem hüzün kokuyor
***
Her yerde, her şeyde izin var
Seni anlatır,
Hatırlatır bütün şarkılar
Ah! Bu yalnızlık neden? Söyle
Sensiz nasıl geçecek yıllar?
***
Neredesin, kiminlesin?
Ah! Sevgilim, dön, seni çok özledim
***
Dönmeyeceksin sen anladım
Ben sensiz, ben sevgisiz
Nasıl yaşarım?
Gözlerim ıslak bekliyorum
Bir umut ver, ver yalvarırım
***
Neredesin, kiminlesin?
Ah! Sevgilim, dön, seni çok özledim
-
Gardiyan mı, sevgili mi?
Hiç bitmedi şu göz hapsi
Bıktırdı sorgu suali
Artık canıma tak etti
***
Birazcık kahrı varmış
Çeksem sanki ne varmış
Oldu canım, ara beni
***
Seninki sevgi mi sanki, eziyet
Olay bu, bundan ibaret vaziyet
Başkası olsa çoktan bırakır giderdi
"Olmuyor, olamıyor hoşçakal" derdi
Pes eder senden vazgeçerdi
***
Gardiyan mı, sevgili mi?
Hiç bitmedi şu göz hapsi
Bıktırdı sorgu suali
Artık canıma tak etti
***
Birazcık kahrı varmış
Çeksem sanki ne varmış
Oldu canım ara beni
***
Seninki sevgi mi sanki, eziyet
Olay bu, bundan ibaret vaziyet
Başkası olsa çoktan bırakır giderdi
"Olmuyor, olamıyor hoşçakal" derdi
Pes eder senden vazgeçerdi
***
Birazcık kahrı varmış
Çeksem sanki ne varmış
Oldu canım ara beni
***
Birazcık kahrı varmış
Çeksem sanki ne varmış
Oldu canım ara beni
***
Birazcık kahrı varmış
Çeksem sanki ne varmış
Oldu canım ara beni
-
Sevmiştik belki bir zaman
Söyle ne geriye kalan
Sevgimin yerini nefret aldı
Unuttum sildim ben çoktan
***
Sana yıllarımı verdim
Yoluna sevgimi serdim
İnanabilseydim sözlerine
Belki yeniden severdim
***
Haydi yırt resimleri
Haydi yak mektubları
Geriye senden hiçbir hatıra kalmamalı
***
Yetti artik yetti
Bitti her şey bitti
Katlanamam yalanların beni tüketti
***
Yetti artik yetti
Bitti her şey bitti
Katlanamam yalanların beni tüketti
***
Hep aldatılan ben oldum
Hep incitilen ben oldum
Pişman olmak için zaman geç artık
Son gülen yine ben oldum
***
Haydi yırt resimleri
Haydi yak mektubları
Geriye senden hiçbir hatıra kalmamalı
***
Yetti artik yetti
Bitti her şey bitti
Katlanamam yalanların beni tüketti
***
Yetti artik yetti
Bitti her şey bitti
Katlanamam yalanların beni tüketti
***
Yetti artik yetti
Bitti her şey bitti
Katlanamam yalanların beni tüketti
***
Yetti artik yetti
Bitti her şey bitti
Katlanamam yalanların beni tüketti