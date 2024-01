Kimse çekmez seni, çektiğim gibi Kimse sevmez seni, sevdiğim gibi Bile bile köle ettim kendimi Sende hint kumaşı sandın kendini *** Çok ararsın beni, çok Çok beklersin beni, çok Çok ararsın beni, çok Çok özlersin beni, çok Çok, çok, çok... *** Her gün başka biri, yeni sevgili Sözleri hep yalan, yalan gözleri Ne sevdiği belli, ne sevmediği Bende şimdi buldum, başka birini *** Sevgi dedin sevdalandık Sevda bizle kilo ile Bağlan dedin bağlanıverdik Metre metre urgan ile Şimdi ahlar vahvahlar Bu eyvahlar boşuna Tak sepeti koluna Herkes kendi yoluna *** Her gün başka biri, yeni sevgili Sözleri hep yalan, yalan gözleri Ne sevdiği belli, ne sevmediği Bende şimdi buldum, başka birini

Yine sensiz güneş batıyor Yine sensiz akşam oluyor Beni bekliyor kederler Yine gecem hüzün kokuyor *** Her yerde, her şeyde izin var Seni anlatır, Hatırlatır bütün şarkılar Ah! Bu yalnızlık neden? Söyle Sensiz nasıl geçecek yıllar? *** Neredesin, kiminlesin? Ah! Sevgilim, dön, seni çok özledim *** Dönmeyeceksin sen anladım Ben sensiz, ben sevgisiz Nasıl yaşarım? Gözlerim ıslak bekliyorum Bir umut ver, ver yalvarırım *** Neredesin, kiminlesin? Ah! Sevgilim, dön, seni çok özledim

Sevmiştik belki bir zaman Söyle ne geriye kalan Sevgimin yerini nefret aldı Unuttum sildim ben çoktan *** Sana yıllarımı verdim Yoluna sevgimi serdim İnanabilseydim sözlerine Belki yeniden severdim *** Haydi yırt resimleri Haydi yak mektubları Geriye senden hiçbir hatıra kalmamalı *** Yetti artik yetti Bitti her şey bitti Katlanamam yalanların beni tüketti *** Yetti artik yetti Bitti her şey bitti Katlanamam yalanların beni tüketti *** Hep aldatılan ben oldum Hep incitilen ben oldum Pişman olmak için zaman geç artık Son gülen yine ben oldum *** Haydi yırt resimleri Haydi yak mektubları Geriye senden hiçbir hatıra kalmamalı *** Yetti artik yetti Bitti her şey bitti Katlanamam yalanların beni tüketti *** Yetti artik yetti Bitti her şey bitti Katlanamam yalanların beni tüketti *** Yetti artik yetti Bitti her şey bitti Katlanamam yalanların beni tüketti *** Yetti artik yetti Bitti her şey bitti Katlanamam yalanların beni tüketti