Bak Kırıldı kolum kanadım Olmadı, tutunamadım Zor Yokluğun çok zor, alışamadım *** Vur, vur Vur bu akılsız başı Duvarlara, taşlara vur sevabına Sonra affet Gel bas bağrına Süzüldüm, eridim, sensiz olamadım *** Kuzu kuzu, kuzu kuzu, kuzu kuzu, kuzu kuzu *** İşte kuzu kuzu geldim Dilediğince kapandım dizlerine Bu kez gururumu Ateşe verdim yaktım da geldim *** İster at ister öp beni Ama önce dinle ve bak gözlerime İnan bu defa Anladım durumu, tövbeler ettim *** Vur, vur Vur bu akılsız başı Duvarlara, taşlara vur sevabına Sonra affet Gel bas bağrına Süzüldüm, eridim, sensiz olamadım *** Kuzu kuzu, kuzu kuzu, kuzu kuzu, kuzu kuzu *** İşte kuzu kuzu geldim Dilediğince kapandım dizlerine Bu kez gururumu Ateşe verdim yaktım da geldim *** İster at ister öp beni Ama önce dinle ve bak gözlerime İnan bu defa Anladım durumu, bil Tövbeler ettim *** Kuzu kuzu, kuzu kuzu, kuzu kuzu, kuzu kuzu, kuzu kuzu *** Acı biberler sür dilime dudaklarıma Kuzu kuzu, kuzu kuzu, kuzu kuzu, kuzu kuzu *** İşte kuzu kuzu geldim Dilediğince kapandım dizlerine Bu kez gururumu Ateşe verdim yaktım da geldim *** İster at ister öp beni Ama önce dinle ve bak gözlerime İnan bu defa Anladım durumu tövbeler ettim *** İşte kuzu kuzu geldim Dilediğince kapandım dizlerine Bu kez gururumu Ateşe verdim yaktım da geldim *** İster at ister öp beni Ama önce dinle ve bak gözlerime İnan bu defa Anladım durumu tövbeler ettim