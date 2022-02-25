Kuzu Kuzu (akustık) Şarkı Sözleri
Tarkan Kuzu Kuzu (akustık) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Tarkan Kuzu Kuzu (akustık) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kuzu Kuzu (akustık) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tarkan
Kuzu Kuzu (akustık)
Tüm Şarkıları
-
Bak
Kırıldı kolum kanadım
Olmadı, tutunamadım
Zor
Yokluğun çok zor, alışamadım
***
Vur, vur
Vur bu akılsız başı
Duvarlara, taşlara vur sevabına
Sonra affet
Gel bas bağrına
Süzüldüm, eridim, sensiz olamadım
***
Kuzu kuzu, kuzu kuzu, kuzu kuzu, kuzu kuzu
***
İşte kuzu kuzu geldim
Dilediğince kapandım dizlerine
Bu kez gururumu
Ateşe verdim yaktım da geldim
***
İster at ister öp beni
Ama önce dinle ve bak gözlerime
İnan bu defa
Anladım durumu, tövbeler ettim
***
Vur, vur
Vur bu akılsız başı
Duvarlara, taşlara vur sevabına
Sonra affet
Gel bas bağrına
Süzüldüm, eridim, sensiz olamadım
***
Kuzu kuzu, kuzu kuzu, kuzu kuzu, kuzu kuzu
***
İşte kuzu kuzu geldim
Dilediğince kapandım dizlerine
Bu kez gururumu
Ateşe verdim yaktım da geldim
***
İster at ister öp beni
Ama önce dinle ve bak gözlerime
İnan bu defa
Anladım durumu, bil
Tövbeler ettim
***
Kuzu kuzu, kuzu kuzu, kuzu kuzu, kuzu kuzu, kuzu kuzu
***
Acı biberler sür dilime dudaklarıma
Kuzu kuzu, kuzu kuzu, kuzu kuzu, kuzu kuzu
***
İşte kuzu kuzu geldim
Dilediğince kapandım dizlerine
Bu kez gururumu
Ateşe verdim yaktım da geldim
***
İster at ister öp beni
Ama önce dinle ve bak gözlerime
İnan bu defa
Anladım durumu tövbeler ettim
***
İşte kuzu kuzu geldim
Dilediğince kapandım dizlerine
Bu kez gururumu
Ateşe verdim yaktım da geldim
***
İster at ister öp beni
Ama önce dinle ve bak gözlerime
İnan bu defa
Anladım durumu tövbeler ettim