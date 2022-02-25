-
Bak! Kırıldı kolum kanadım
Olmadı, tutunamadım
Zor! Yokluğun çok zor
Alışamadım
***
Vur, vur bu akılsız başı
Duvarlara
Taşlara vur sevabına
Sonra affet, gel bas bağrına
Süzüldüm, eridim
Sensiz olamadım
***
İşte kuzu kuzu geldim
Dilediğince kapandım dizlerine
Bu kez gururumu ateşe verdim
Yaktım da geldim
***
İster at, ister öp beni
Ama önce dinle bak gözlerime
İnan, bu defa
Anladım durumu (bil), tövbeler ettim
***
Ooofff ooofff
Acı biberler sür dilime dudaklarıma
***
İşte kuzu kuzu geldim
Dilediğince kapandım dizlerine
Bu kez gururumu ateşe verdim
Yaktım da geldim
***
İster at, ister öp beni
Ama önce dinle bak gözlerime
İnan, bu defa
Anladım durumu, tövbeler ettim
-
Yıllar yılı gülmedi yüzüm.
Buralara doğmadı güneş
Ben hep güzüm baş edemedim
Ben aşksız edemedim
***
Medet umdum hep fani para puldan
Anladım yalan dünya malı
Yalnız edemedim
Ben aşksız edemedim
***
Hey!...
seni gördüm göreli
Ateşine düştüm düşeli
Gün doğdu sabahlarıma
Hey!...
Seni gördüm göreli
Gözlerimiz sevişeli
Gün doğdu rüyalarıma
***
Medet umdum hep fani para puldan
Anladım yalan dünya malı
Yalnız edemedim
Ben aşksız edemedim
***
Hey!...
seni gördüm göreli
Ateşine düştüm düşeli
Gün doğdu sabahlarıma
Hey!...
Seni gördüm göreli
Gözlerimiz sevişeli
Gün doğdu rüyalarıma
***
Sen o bildiğim bütün aşk bahçelerinin
En nadide çiçeğisin.
Taa ilk bakışta vurdun
Mührü kalbime
Sen ezelden vazgeçilmezimsin!
***
Ahh o bildiğim bütün aşk bahçelerinin
En nadide çiçeğisin.
Taa ilk bakışta vurdun
Mührü kalbime
Sen ezelden vazgeçilmezimsin!
-
Ah bir bilse
Ne adaklar adadım aşkına
Soldu renklerim eskidim uğruna
Gökyüzüne yazdım adını binlerce yıldızla
Aldırmadı gülüp geçti çağrıma
***
Göze aldım dağları deldim
Çölleri denizleri aştım geldim
Ah nafile bakmadı gözyaşıma
***
Ay ay kahroldum
Düşe kalka peşinde maskara oldum
Ay ay unutuldum
Karda kışta kurda kuşa yem oldum
***
Yanarım sana emeklerime yanarım
Ah yanarım
Ne fayda dönüşü yok
Yazık uçtu gitti yıllarım
Ne çıkar şimdi dönsen ahh
Kalmadı ki tadım
***
Kimine göre deli divane
Kimine göre avareyim avare
Elimi gözümü bağladı kaderim
Ellerinde bi çareyim bi çare
-
Vazgeç, direnme kalbim
Vazgeç, bekleme.
Sesini duyan yok,
Boşa sitem etme.
Unut onun gibi, unut sen de...
***
Kaç kez denedim;
seni silmeyi bir kalemde
Ne çare...
Kaç kez öldüm o uykusuz gecelerde...
Anılarla avudum senelerce
***
Hep başucumda, hala saklarım,
her sözü vurgun o satırları
Yok! Yırtıp atamadım.
Hayır yakamadım.
O mektubu bırakıp gitti gideli
***
Ne aradı, ne sordu.
Vefasız uyuttu beni
Buralarda zaman durdu,
Ah dönmedi, unuttu beni.
***
Bir sabah alıp seni benden gittin bu diyardan
Hazin bir mektup yadigar kalan
Senden bana son hatıran.
-
Ne kartpostallar yolladım.
Arasına resimler koydum.
Kaç eylül daha geçti, bir cevap alamadım,
Ama ben bekliyorum...ama yok yazmıyorsun
Peki, o zaman öyle olsun
Kırılan kalbim olsun
***
Dalgaların, denizlerin, selamı var herkesin.
Öp dediler yanaklarından,
bir kere de bizim için...
***
Nerdeysen, ama nerdeysen
Kimleysen, her nerdeysen
***
Radyoda o şarkıyı
bu sabah gene dinledim
Tam evden çıkıyordum,
bir garip oldu içim
Ama ben bekliyorum...
ama yok gelmiyorsun.
Peki, o zaman öyle olsun
Kırılan kalbim olsun
***
Çocukların, balıkçıların
selamı var martıların.
Öp dediler gözlerinden,
bir kere de bizim için...
***
Nerdeysen, ama nerdeysen
Kimleysen, her nerdeysen
-
Kalpten kalbe bir yol varsa
Bu aşktır elbet.
Rüzgarın yetti bana
Koptu bir kıyamet.
***
Aç kapını, ben geldim
Giydiğim, ateşten gömlek.
***
Kuş sütüyle beslerim seni,
Mis yerine koklarım seni,
Kalbimin sarayları senin,
Sen ağlat, ben severim seni.
El üstünde tutarım seni,
Dizimde uyuturum seni.
Kalbimin sarayları senin,
Ben seni yaşatırım seni.
***
Tut kolumdan çek götür beni,
Hüüüp diye içine çek beni.
***
Yalnız taştan duvar olmaz
Bunu yaz bir yere;
Sarılıp yatmazsam, uyku girmez gözüme
Dünya gözümde değil
Olmuşum sana pervane
-
Yar, yemin isteme, yemin etmem
Yeminler tutulmaz ki
Söz; o benimse
Sözün emin elde
Güvensiz tutulmaz ki,
***
Yağmura sor, çöle sor, dağlara sor
Bir tek bana sorma
O'na sor, O'na sor, O'na sor, O'na sor oofff...
***
Yar, gücenme.
Gözün neden yerde,
Bu ceza taşımaz ki.
Ellerim neden böyle buz keser anla.
Suçlama, yakışmaz ki
***
Yağmura sor, çöle sor, dağlara sor
Bir tek bana sorma
O'na sor, O'na sor, O'na sor, O'na sor oofff...
***
Canım de, geçti de,
İstersen bitsin de.
Hak verme asla, hiç güvenme.
Haksızsam affetme
Hak verme asla, hiç affetme.
Haksızsan hak alma dur
-
Küstürdün canımdan bezdim
İnsafa gel yeter
Ya beni de al oralara
Ya da kalbimi bana geri ver
***
Bu kaçıncı güzüm yazına küsen
Yıllar oldu özledim
Bu kaçıncı unutup giden
Yine ben mi Yine mi ben
Yine mi oyuna gelen (yine terkedilen)
***
Aslında kimi zaman karşı koyamadım dayanamadım
Ben de senin gibi şeytana uydum
Seni aldattım
***
Ne nedamet duydum
Ne de uğruna kahroldum
Ben de günümü gün ettim
Dile kolay sarhoş oldum
***
Yalan
İstedim ama yapamadım
Üstüne gül koklayamadım
Denedim Ama olmadı
Kimseleri yerine koyamadım
***
Sen başkasın başkasın
Ah nafile bambaşkasın
-
Öyle sakin durduğuma bakma.
Habersizce kopan fırtınalara benzerim.
Ne olur, bile bile canımı yakma
Alet olur oyununa, seni pişman ederim...
Yar etmem,
Elleri sana zehir ederim...
***
Unuttun mu kurduğumuz o düşleri?
Göz göze, diz dize, o hoş sohbetleri
Kaç mevsim yolunu bekledim
Sarardım, yazına hasretim.
Aman... aman... aman...aman...
***
Ne hata ettim, kabahatim ne? Söyle!
Öyle pervasız gidemezsin hiçbir yere
***
Arar bulur izini.
Bilirsin. Zırdeliyim ben
Yakarım, yıkarım ne var ne yok, gelirim peşinden.
Taş olurum yollarında...
Takılır, düşer ah yorulursun
O uzaklar bize haram
Gel vazgeç; ziyan olursun.
-
Sebebimden doğmuş oldum seçmeden,
Çekeceğim derdim nedir bilmeden
Yüklediğin yükle yıkıldım kaldım aman
Vereceksen akıl verme istemem
***
Verme, verme, verme akıl verme
Vereceksen huzur ver, vereceksen huzur ver.
***
Azı karar çoğu zarar diyenler,
Niye çok alırlar, hep az verirler.
Akla ikna olup aşkı üzenler
Sanma bizden daha mutlu gezerler
***
Verme, verme, verme akıl verme
Vereceksen huzur ver, vereceksen huzur ver.
***
Karı nerden bilsin zarardan dönen,
Döneceksen şimdi dön ben beklemem
Kovulur mu gönül, konduğu yerden
Vereceksen akıl verme istemem
***
Verme, verme, verme akıl verme
Vereceksen huzur ver, vereceksen huzur ver
-
Özledim seni düştüm yollara
Açtım gönlümü ruzgarına
Bir hayaldi sanki bir macera
Yıkıldım kelimeler paramparça
***
Yandım yandım
Yandım yandm ahhh ki ne yandim
Bana yeniden sarkilar söyleten kadın
Baka baka doyamadım hem kokladım da
Sarhoşlugu geçmedi hala
İçimde sevdan
***
Hala hoş bir havan var ne güzel adın
Bir çizik attın gönlüme kanattın
***
Yandım yandım
Yandım yandım ahhh ki ne yandım
Bana yeniden şarkılar söyleten kadın
Baka baka doyamadım hem kokladım da
Sarhoşluğu geçmedi hala
İçimde sevdan
***
Seni görebildiğim yer rüyalar artık
Deli diyorlar bana ah bu ayrılık
-