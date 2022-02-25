Nasil Gecti Habersiz Şarkı Sözleri
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Tarkan
Nasil Gecti Habersiz
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Nasıl Geçti Habersiz O Güzelim Yıllarım
Bazen Gözyaşı Oldu Bazen içli Bir Şarkı
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Her Anını Eksiksiz Dün Gibi Hatırlarım
Dudaklarımda Tuzu içimde Durur Aşkın
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Hani O Saçlarına Taç Yaptığım Çiçekler
Hani O Güzel Gözlü Ceylanların Pınarı
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Hani Kuşlar Ağaçlar, Bin Bir Renkli Çiçekler
Nasıl Yakalamıştık Saçlarından Baharı