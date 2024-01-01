Oldu Canım Ara Beni Gardiyan mı, sevgili mi? Hiç bitmedi şu göz hapsi Bıktırdı sorgu suali Artık canıma tak etti *** Birazcık kahrı varmış Çeksem sanki ne varmış Oldu canım, ara beni *** Seninki sevgi mi sanki, eziyet Olay bu, bundan ibaret vaziyet Başkası olsa çoktan bırakır giderdi "Olmuyor, olamıyor hoşçakal" derdi Pes eder senden vazgeçerdi *** Gardiyan mı, sevgili mi? Hiç bitmedi şu göz hapsi Bıktırdı sorgu suali Artık canıma tak etti *** Birazcık kahrı varmış Çeksem sanki ne varmış Oldu canım ara beni *** Seninki sevgi mi sanki, eziyet Olay bu, bundan ibaret vaziyet Başkası olsa çoktan bırakır giderdi "Olmuyor, olamıyor hoşçakal" derdi Pes eder senden vazgeçerdi *** Birazcık kahrı varmış Çeksem sanki ne varmış Oldu canım ara beni *** Birazcık kahrı varmış Çeksem sanki ne varmış Oldu canım ara beni *** Birazcık kahrı varmış Çeksem sanki ne varmış Oldu canım ara beni

Çok Ararsın Beni Kimse çekmez seni, çektiğim gibi Kimse sevmez seni, sevdiğim gibi Bile bile köle ettim kendimi Sende hint kumaşı sandın kendini *** Çok ararsın beni, çok Çok beklersin beni, çok Çok ararsın beni, çok Çok özlersin beni, çok Çok, çok, çok... *** Her gün başka biri, yeni sevgili Sözleri hep yalan, yalan gözleri Ne sevdiği belli, ne sevmediği Bende şimdi buldum, başka birini *** Sevgi dedin sevdalandık Sevda bizle kilo ile Bağlan dedin bağlanıverdik Metre metre urgan ile Şimdi ahlar vahvahlar Bu eyvahlar boşuna Tak sepeti koluna Herkes kendi yoluna *** Her gün başka biri, yeni sevgili Sözleri hep yalan, yalan gözleri Ne sevdiği belli, ne sevmediği Bende şimdi buldum, başka birini

Gelip de Halimi Gördün mü Veda edip gittin gideli, nedense Ne bir mektup ne selam gelmedi Durup dururken şimdi niye, sebep ne? Arayıp soruyormuşsun, herkesten beni *** Yok olmaz artık, yok olmaz artık Sen değerimi bilmedin Fark etmez artık, fark etmez artık Kalmadı değerin senin *** Gelipte halimi gördün mü? Görüpte hatırımı sordun mu? Öyle uzaktan olmaz ki Elinle ateşimi hiç ölçtün mü? Ölçtün mü? *** O sayfa çoktan kapandı, açamam Geriye dönmem ben asla, yalvarma Anladım her şey yalanmış, aldanmam İnanmam artık ben aşka, ben aşka *** Yok olmaz artık, yok olmaz artık Sen değerimi bilmedin Fark etmez artık, fark etmez artık Kalmadı değerin senin *** Gelipte halimi gördün mü? Görüpte hatırımı sordun mu? Öyle uzaktan olmaz ki Elinle ateşimi hiç ölçtün mü? Ölçtün mü? *** Gelipte halimi gördün mü? Görüpte hatırımı sordun mu? Öyle uzaktan olmaz ki Elinle ateşimi hiç ölçtün mü? Ölçtün mü? *** Gelipte halimi gördün mü? Görüpte hatırımı sordun mu? Öyle uzaktan olmaz ki Elinle ateşimi hiç ölçtün mü? Ölçtün mü?

Kimdi Hadi canım sende, Olmaz ki böyle Küsen, kızan kıran kimdi söyle? Yine beni terkedip giden kimdi? *** Kimdi, kimdi, kimdi, kimdi? Kimdi ah, kimdi, kimdi, kimdi söyle? *** Yalan dolan dolu sözlerinle Deli deli bakan gözlerinle Beni beni dertlere salan kimdi? *** Yaktın beni sen kor ateşinle Üzdün beni bitmez hasretinle Seviyorum bırakmam diyen kimdi? *** Kahır, keder, dert hepsi sende Kalmadı sabır tükendi sende Dayanamam, çekemem of bitti *** Bitti, bitti, bitti, bitti Bitti ah, bitti, bitti, bitti böyle *** Hadi canım sende, Olmaz ki böyle Küsen, kızan kıran kimdi söyle? Yine beni terk edip giden kimdi? *** Nazın, cazın hiç bitmedi gitti Sazın, sözünde zamanı geçti Güle güle sana da, artık bitti

Sarıl Bana Yoksun yanımda en zor anımda Olmuyor sabah o şafaklarla Geceler dolmuş sanki hüzünle Çok özledim, seni gece bahane *** Sarıl bana, sarıl bana Yalnızım sabah ayazlarında Sensizliğin ilk akşamında Acılarımla, gözyaşlarımla Haykırdım sarıl bana

Selam Ver gözlerin geçmişi sorguluyor anılar sanki hesap soruyor seni bırakıp gitmem hataymış deli gönlüm bunu şimdi anlıyor *** anladım hala unutmamışsın suçluyum, ne desen haklısın hasretini çektim nefes gibi soluğumda pişmanlığımı duyarsın *** bana yine gül diyemem beni yine sar diyemem sevgimin hatrına bir tanem hiç olmazsa selam ver

Söz Verdim Kapım her çaldığında sensin sanırım İçimde hep bir umut sana koşarım Bitmedi hasretin ona yanarım Günü güne ekledim geçti yıllarım *** özleyeceğim hep seveceğim Söz verdim canım sana bekleyeceğim *** Hiç bitmeyecek gibi geliyor Günler sensiz ne zor geçiyor Umudum yarını bekliyor Kollarım seni sarmak istiyor Gözlerim seni arzuluyor Umudum yarını bekliyor

Vazgeçemem Ah gözlerin! Ah gözlerin beni benden alan Sislerin ardından, buğulu bakan *** Ah sözlerin! O sözlerin beni benden çalan Bir nehir misali, kalbime akan *** Asla, asla vazgeçemem senden, asla Olamam ben sensiz, Yapamam sevgisiz Asla, asla vazgeçemem senden, asla Olamam ben sensiz, Yapamam kimsesiz *** Ah saçların! Ah saçların alev alev yakan Rüzgarla savrulup bin ışık saçan

Yine Sensiz Yine sensiz güneş batıyor Yine sensiz akşam oluyor Beni bekliyor kederler Yine gecem hüzün kokuyor *** Her yerde, her şeyde izin var Seni anlatır, Hatırlatır bütün şarkılar Ah! Bu yalnızlık neden? Söyle Sensiz nasıl geçecek yıllar? *** Neredesin, kiminlesin? Ah! Sevgilim, dön, seni çok özledim *** Dönmeyeceksin sen anladım Ben sensiz, ben sevgisiz Nasıl yaşarım? Gözlerim ıslak bekliyorum Bir umut ver, ver yalvarırım *** Neredesin, kiminlesin? Ah! Sevgilim, dön, seni çok özledim

Yetti Artık Sevmiştik belki bir zaman Söyle ne geriye kalan Sevgimin yerini nefret aldı Unuttum sildim ben çoktan *** Sana yıllarımı verdim Yoluna sevgimi serdim İnanabilseydim sözlerine Belki yeniden severdim *** Haydi yırt resimleri Haydi yak mektubları Geriye senden hiçbir hatıra kalmamalı *** Yetti artik yetti Bitti her şey bitti Katlanamam yalanların beni tüketti *** Yetti artik yetti Bitti her şey bitti Katlanamam yalanların beni tüketti *** Hep aldatılan ben oldum Hep incitilen ben oldum Pişman olmak için zaman geç artık Son gülen yine ben oldum *** Haydi yırt resimleri Haydi yak mektubları Geriye senden hiçbir hatıra kalmamalı *** Yetti artik yetti Bitti her şey bitti Katlanamam yalanların beni tüketti *** Yetti artik yetti Bitti her şey bitti Katlanamam yalanların beni tüketti *** Yetti artik yetti Bitti her şey bitti Katlanamam yalanların beni tüketti *** Yetti artik yetti Bitti her şey bitti Katlanamam yalanların beni tüketti