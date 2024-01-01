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Tarkan Olmaz İlac Sine Olmaz İlac Sine Olmaz ilâç sine-i sad-pâreme Çare bulunmaz bilirim yâreme Baksa tabîbân-ı cihan çareme Çare bulunmaz bilirim yâreme Kastediyor tîr-i müjen canıma Gözleri en son girecek kanıma Şerhedemem hâlimi cananıma Çare bulunmaz bilirim yâreme Yüz parça olmuş kalbime ilâç yoktur. Yarama çare bulunmayacağını bilirim. Dünyanın bütün hekimleri yarama baksalar da, Yarama çare bulunmayacağını bilirim. Sevgilinin kirpiklerinin okları canıma kastediyor. Sonunda o gözler kanıma girecek. Hâlimi sevgilime açıklayamam. Yarama çare bulunmayacağını bilirim. Tüm Şarkıları