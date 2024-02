Öp (Speed up) Şarkı Sözleri Tarkan Öp (Speed up) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Tarkan Öp (Speed up) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Öp (Speed up) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.

Tarkan Öp (Speed up)

Öp (Speed up)

Bu yeni ben de kim
Aynada bakıştığım?
Bu yeni ben, ben miyim
Kendimle tanıştığım?

***

Dünümle bugünüm
Can ciğer kuzu sarması
Geç oldu temiz oldu
Geçmişimin karması

***

Yıkadı günahlarımdan
Beni masumiyeti
Cennetten gelen
Bir melekti sanki

***

Her şeyim tastamam
Yapmaya çalıştığım
Yazlığım kışlığım
Bir de yanına yakıştığım

***

Dünümle bugünüm
Can ciğer kuzu sarması
Geç oldu temiz oldu
Geçmişimin karması

***

Yıkadı günahlarımdan
Beni masumiyeti
Cennetten gelen
Bir melekti sanki

***

Ben o şelale saçlara
O ay, o hilal kaşlara
O süzme bal dudaklara
Öp öp öp öp doyamadım

***

Sütten ak o gerdana
Bir çıkar ki meydana
Gel de uyma şeytana
Bak bak bak bak duramadım