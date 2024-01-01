Öp (Speed up) Şarkı Sözleri
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Bu yeni ben de kim
Aynada bakıştığım?
Bu yeni ben, ben miyim
Kendimle tanıştığım?
***
Dünümle bugünüm
Can ciğer kuzu sarması
Geç oldu temiz oldu
Geçmişimin karması
***
Yıkadı günahlarımdan
Beni masumiyeti
Cennetten gelen
Bir melekti sanki
***
Her şeyim tastamam
Yapmaya çalıştığım
Yazlığım kışlığım
Bir de yanına yakıştığım
***
Dünümle bugünüm
Can ciğer kuzu sarması
Geç oldu temiz oldu
Geçmişimin karması
***
Yıkadı günahlarımdan
Beni masumiyeti
Cennetten gelen
Bir melekti sanki
***
Ben o şelale saçlara
O ay, o hilal kaşlara
O süzme bal dudaklara
Öp öp öp öp doyamadım
***
Sütten ak o gerdana
Bir çıkar ki meydana
Gel de uyma şeytana
Bak bak bak bak duramadım