Bu yeni ben de kim Aynada bakıştığım? Bu yeni ben, ben miyim Kendimle tanıştığım? *** Dünümle bugünüm Can ciğer kuzu sarması Geç oldu temiz oldu Geçmişimin karması *** Yıkadı günahlarımdan Beni masumiyeti Cennetten gelen Bir melekti sanki *** Her şeyim tastamam Yapmaya çalıştığım Yazlığım kışlığım Bir de yanına yakıştığım *** Dünümle bugünüm Can ciğer kuzu sarması Geç oldu temiz oldu Geçmişimin karması *** Yıkadı günahlarımdan Beni masumiyeti Cennetten gelen Bir melekti sanki *** Ben o şelale saçlara O ay, o hilal kaşlara O süzme bal dudaklara Öp öp öp öp doyamadım *** Sütten ak o gerdana Bir çıkar ki meydana Gel de uyma şeytana Bak bak bak bak duramadım