Hala dün gibi hatırlarım Her anını anıların Biraz hırçınım bu yüzden Biraz hüzünlüdür hep bir yanım * Hala sızlar için için Her biri yaralarımın Dalgalıdır denizim bu yüzden Biraz ıssızdır hep kıyılarım * Bir yanar bir sönerim Bir ağlar bir gülerim Pare pare Buruktur hep sevinçlerim * Dağ gibi derya gibi bende acılar Şahidim şarkılar Ne zaman ümitle hayata göz kırpsam Çiçekler açsam Kapıma dayanır sonbahar * Çok erken tanıdım Çok erken tattım cilvesini kaderin Zamansız büyüdüm Şimdi kayıp çocukluk günlerim