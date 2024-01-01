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7/24 Dinle 130 Bpm

130 Bpm Şarkı Sözleri

Tarkan 130 Bpm şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Tarkan 130 Bpm şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan 130 Bpm sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tarkan

Tarkan

130 Bpm

  • Pare Pare Ft Ozan Doğulu

  • Alain Delon Ft Ozan Doğulu

  • Ay Yüzlüm Ft Ozan Doğulu

  • Bir Garip Yolcuyum Ft Ozan Doğulu

  • Bunlar Da Geçer Ft Ozan Doğulu

  • Hata Ft Ozan Doğulu

  • Herkes Oynuyor feat. Agusev Brass Band

  • Kaybolan Yıllar Ft Ozan Doğulu

  • Sen Mutlu Ol Ft Ozan Doğulu

  • Tutamıyorum Zamaıi Ft Ozan Doğulu

  • Unutmamalı Ft Ozan Doğulu

  • Öp Ft Ozan Doğulu

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