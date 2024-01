Hâlâ dün gibi hatırlarım her anını anıların Biraz hırçınım bu yüzden Biraz hüzünlüdür hep bir yanım *** Hala sızlar için için her biri yaralarımın Dalgalıdır denizim bu yüzden Biraz ıssızdır hep kıyılarım *** Bir yanar bir sönerim Bir ağlar bir gülerim Pare pare buruktur hep sevinçlerim *** Dağ gibi derya gibi bende acılar şahidim şarkılar Ne zaman ümitle hayata göz kırpsam Çiçekler açsam kapıma dayanır sonbahar *** Çok erken tanıdım Çok erken tattım cilvesini kaderin Zamansız büyüdüm şimdi kayıp çocukluk günlerim *** Bir yanar bir sönerim Bir ağlar bir gülerim Pare pare buruktur hep sevinçlerim *** Dağ gibi derya gibi bende acılar şahidim şarkılar Ne zaman ümitle hayata göz kırpsam Çiçekler açsam kapıma dayanır sonbahar *** Dağ gibi derya gibi bende acılar şahidim şarkılar Ne zaman ümitle hayata göz kırpsam Çiçekler açsam kapıma dayanır sonbahar *** Dağ gibi derya gibi bende acılar şahidim şarkılar Ne zaman ümitle hayata göz kırpsam Çiçekler açsam kapıma dayanır sonbahar

bir başka yakıyor onun ateşi öpüşü, iç çekişi , gülüşü bir başka kalbimde baş köşededir yeri huzura kavuştum kollarında *** avare kuytularda biçareydim buz gibi soğuktu yalnızlığım gecelerimin *** gün gibi doğdu yarim zifiri karanlığıma tam ümidi kesmişken yetişti imdadıma bundan böyle ben ölsem de gam yemem bu dünyanın kederi yükü vız gelir bana *** çok çekti çok çok üzüldü çok habire alev alev yandı söndü bu yürek *** ama yine de yitirmedi o aşka inancını sonunda yüzüne güldü felek *** avare kuytularda biçareydim buz gibi soğuktu yalnızlığım gecelerimin *** gün gibi doğdu yarim zifiri karanlığıma tam ümidi kesmişken yetişti imdadıma bundan böyle ben ölsem de gam yemem bu dünyanın kederi yükü vız gelir bana *** lafı mı olur? o istede varım yoğum her şeyim onun o istede bu can feda bir bakışına tutuşunca tenim teninde zaman durur sanki onun bir nefesine

Hop hop bol keseden atıp tutma Vıdı vıdı edip asabımı bozma Hadi paşa paşa kabul et Hadi hadi *** Hep aynı hikaye Aynı tas aynı hamam nafile Hep aynı sonu meçhul vaatler Al birini vur ötekine *** Sanki alnımızın orta yerinde Enayi yazıyor bir de Gözümüzün içine baka baka Pusu kuruyorlar bize *** Hop hop bol keseden atıp tutma Vıdı vıdı edip asabımı bozma Hadi hadi paşa paşa kabul et Hadi sabrımı taşırma *** Hop hop delip geçip kalbimizi Bir kalemde sattınız cümlemizi Hani hani hepimiz birimiz Birimiz hepimiz hepimiz içindi *** Sen o cicili bicili yalanlarını Gel de külahıma anlat Demode bu numaralar yemezler Adımını denk at *** Hadi anca beraber kanca beraber idik Unuttun bak Bir elin yağda bir elin balda Bu ne saltanat *** Çivi gibi çivi gibi olmak lazım Bu deli gidişe kafa tutmak lazım *** Dünya mı tersine dönüyor Yoksa ben miyim bu başı dönen Kulu kula kul etmiş bizi Aldatmış bu düzen *** Elini veren kolunu kaptırıyor Uyanık olmalı bu zamanda Huyuna suyuna gitmeyip Meydan okumalı alayına *** Her yazılana çizilene tav olup inanma Her söylenene her anlatılana sakın ola kanma Sıkı sıkı tutun hakikatin yolundan dönme Sen şeytana uyup ta ipin ucunu kaçırma Kolla kalbini kendini bozma *** Hakkımızın hesabını soralım hadi Bir olup ta direnelim gel Haykıralım isyanımıza hadi Hadi hep beraber..