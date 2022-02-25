Rindlerin Aksami (donulmez Aksamin Ufkundayiz) Şarkı Sözleri
Tarkan Rindlerin Aksami (donulmez Aksamin Ufkundayiz) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Tarkan Rindlerin Aksami (donulmez Aksamin Ufkundayiz) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Rindlerin Aksami (donulmez Aksamin Ufkundayiz) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tarkan
Rindlerin Aksami (donulmez Aksamin Ufkundayiz)
Tüm Şarkıları
-
Ah, Dönülmez Akşamın Ufkundayız
Vakit Çok Geç
Bu Son Fasıldır
Ey Ömrüm Nasıl Geçersen Geç
Bu Son Fasıldır Ey Ömrüm Nasıl Geçersen Geç
***
Cihana Bir Daha Gelmek Hayal Edilse
Bile Avunmak istemeyiz Böyle Bir Teselliyle
***
Ah, Geniş Kanatları Boşlukta Simsiyah
Açı Var Ve Ortasında Güneş Doğmayan
Büyük Kapıdan Geçince Başlayacak
Bitmeyen Sükün Bu Gece Burulba
Karşı Bu Son Bahçelerde Keyfince
***
Ah Ya Şevk içinde Harap Ol Ya Aşk
İçinde Gönül Ya Lale Açmalıdır Göğsümüzde
Yahut Gül Ya Lale Açmalıdır Göğsümüzde
Yahut Gül
***
Ah Dönülmez
Akşamın Ufkundayız Vakit Çok Geç