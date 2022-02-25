Ah, Dönülmez Akşamın Ufkundayız Vakit Çok Geç Bu Son Fasıldır Ey Ömrüm Nasıl Geçersen Geç Bu Son Fasıldır Ey Ömrüm Nasıl Geçersen Geç *** Cihana Bir Daha Gelmek Hayal Edilse Bile Avunmak istemeyiz Böyle Bir Teselliyle *** Ah, Geniş Kanatları Boşlukta Simsiyah Açı Var Ve Ortasında Güneş Doğmayan Büyük Kapıdan Geçince Başlayacak Bitmeyen Sükün Bu Gece Burulba Karşı Bu Son Bahçelerde Keyfince *** Ah Ya Şevk içinde Harap Ol Ya Aşk İçinde Gönül Ya Lale Açmalıdır Göğsümüzde Yahut Gül Ya Lale Açmalıdır Göğsümüzde Yahut Gül *** Ah Dönülmez Akşamın Ufkundayız Vakit Çok Geç