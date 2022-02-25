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Tarkan Sen Çoktan Gitmişsin Sen Çoktan Gitmişsin Meğer hiç tanımamışım Ne kendimi ne seni Görünenle yetinmişim *** Durup hiç dinlememişim Kalbimin nefesini Sevilmişim, sevmişim Göz göre göre kaybetmişim *** Umutlanmışım, bulutlanmışım Yağdı yağacak kirpiklerimden İnanmamışım, inanmışım Kayıp gidiyorsun ellerimden *** Bir daha çalar mı bilmem Postacı kapımı? Sanmam Biliyorum dönmezsin Sen çoktan gitmişsin Tüm Şarkıları