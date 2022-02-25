Sen Çoktan Gitmişsin Şarkı Sözleri
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Tarkan
Sen Çoktan Gitmişsin
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Meğer hiç tanımamışım
Ne kendimi ne seni
Görünenle yetinmişim
***
Durup hiç dinlememişim
Kalbimin nefesini
Sevilmişim, sevmişim
Göz göre göre kaybetmişim
***
Umutlanmışım, bulutlanmışım
Yağdı yağacak kirpiklerimden
İnanmamışım, inanmışım
Kayıp gidiyorsun ellerimden
***
Bir daha çalar mı bilmem
Postacı kapımı? Sanmam
Biliyorum dönmezsin
Sen çoktan gitmişsin