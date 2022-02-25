Sevdanın Son Vuruşu ( Kıvanch Club Mix ) Yüreğimde zincirler kırılıyor duydun mu Nefes nefes bu gece sevdanın son vuruşu *** Sen hiç böyle oldun mu Baş eğdim yine aşka Ama bu son saygı duruşu *** Sen hiç böyle sevdin mi Baş eğdim yine aşka Ama bu son saygı duruşu *** Seni karanlıklara bırakmak istemezdim Anılarımı solmuş çiçekle süslemezdim Ben hiç hak etmedim ki böyle unutuluşu *** Sen aşkı çiçek, böcek, güneş, bulut sanmışsın Mevsimlerine göre uyuyup uyanmışsın Sen artık benden sonra sevemezsin yanmışsın Yüreğimden çıkardım attığın kör kurşunu *** Sen aşkı çiçek, böcek, güneş, bulut sanmışsın Mevsimlerine göre uyuyup uyanmışsın Sen artık benden sonra sevemezsin yanmışsın Yüreğimden çıkardım attığın kör kurşunu *** Seni karanlıklara bırakmak istemezdim Anılarımı solmuş çiçekle süslemezdim Ardından acıtacak bir tek söz söylemezdim Ben hiç hak etmedim ki böyle unutuluşu *** Sen aşkı çiçek, böcek, güneş, bulut sanmışsın Sen artık benden sonra sevemezsin yanmışsın Yüreğimden çıkardım attığın kör kurşunu

Acımayacak Gel gel gel güzelim Gel gel acımayacak Gel gel gel güzelim Gel hiç acımayacak *** Gece çıkmak dans etmek istermiş kendisi Gözü yükseklerde ama bir o kadar masum Ne yaparsın, nereye kadar kaçarsın? Kız ilik gibi ne dese boynum kıldan ince *** Şansım varsa ben ona talibim Bir gel dese kapının önündeyim *** Yalvarmak mı gerekiyor? Diz çökmek mi gerekiyor? Sen iste ben bekliyorum Listeme de ekliyorum *** Gel gel gel güzelim Gel gel acımayacak Gel gel gel güzelim Gel hiç acımayacak *** Kalk gel gel gel güzelim Gel gel acımayacak Gel gel gel güzelim Gel hiç acımayacak *** Kalbin ah kalbin *** Yalvarmak mı gerekiyor? Diz çökmek mi gerekiyor? Sen iste ben bekliyorum Listeme de ekliyorum *** Gel gel gel güzelim Gel gel acımayacak Gel gel gel güzelim Gel hiç acımayacak *** Kalk gel gel gel güzelim Gel gel acımayacak Gel gel gel güzelim Söz hiç acımayacak *** Kalbin ah kalbin