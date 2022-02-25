Yüreğimde zincirler kırılıyor duydun mu Nefes nefes bu gece sevdanın son vuruşu *** Sen hiç böyle oldun mu Baş eğdim yine aşka Ama bu son saygı duruşu *** Sen hiç böyle sevdin mi Baş eğdim yine aşka Ama bu son saygı duruşu *** Seni karanlıklara bırakmak istemezdim Anılarımı solmuş çiçekle süslemezdim Ben hiç hak etmedim ki böyle unutuluşu *** Sen aşkı çiçek, böcek, güneş, bulut sanmışsın Mevsimlerine göre uyuyup uyanmışsın Sen artık benden sonra sevemezsin yanmışsın Yüreğimden çıkardım attığın kör kurşunu *** Sen aşkı çiçek, böcek, güneş, bulut sanmışsın Mevsimlerine göre uyuyup uyanmışsın Sen artık benden sonra sevemezsin yanmışsın Yüreğimden çıkardım attığın kör kurşunu *** Seni karanlıklara bırakmak istemezdim Anılarımı solmuş çiçekle süslemezdim Ardından acıtacak bir tek söz söylemezdim Ben hiç hak etmedim ki böyle unutuluşu *** Sen aşkı çiçek, böcek, güneş, bulut sanmışsın Sen artık benden sonra sevemezsin yanmışsın Yüreğimden çıkardım attığın kör kurşunu