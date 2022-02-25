Sevdanın Son Vurusu (lounge) Şarkı Sözleri
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Tarkan
Sevdanın Son Vurusu (lounge)
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Yüreğimde zincirler kırılıyor duydun mu
Nefes nefes bu gece sevdanın son vuruşu
***
Sen hiç böyle oldun mu
Baş eğdim yine aşka
Ama bu son saygı duruşu
***
Sen hiç böyle sevdin mi
Baş eğdim yine aşka
Ama bu son saygı duruşu
***
Seni karanlıklara bırakmak istemezdim
Anılarımı solmuş çiçekle süslemezdim
Ben hiç hak etmedim ki böyle unutuluşu
***
Sen aşkı çiçek, böcek, güneş, bulut sanmışsın
Mevsimlerine göre uyuyup uyanmışsın
Sen artık benden sonra sevemezsin yanmışsın
Yüreğimden çıkardım attığın kör kurşunu
***
Sen aşkı çiçek, böcek, güneş, bulut sanmışsın
Mevsimlerine göre uyuyup uyanmışsın
Sen artık benden sonra sevemezsin yanmışsın
Yüreğimden çıkardım attığın kör kurşunu
***
Seni karanlıklara bırakmak istemezdim
Anılarımı solmuş çiçekle süslemezdim
Ardından acıtacak bir tek söz söylemezdim
Ben hiç hak etmedim ki böyle unutuluşu
***
Sen aşkı çiçek, böcek, güneş, bulut sanmışsın
Sen artık benden sonra sevemezsin yanmışsın
Yüreğimden çıkardım attığın kör kurşunu