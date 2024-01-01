Çıkar ateşten elbiseni Bir tek çıplaklığın kalsın Ateşten de sıcak Ay odada şimdi Ay yatakta Ay içindeyken daha çıplak görünüyorsun Kendini ver bana Nasıl da büyür bedenin gecenin içinde Sen sen değilsin artık Hadi, hadi konuş benimle Utanmak istiyordun sözlerimden Seviş benimle, savaş benimle Karışalım birbirimize Hiç nokta koyma geceye Dur yok, durak yok *** Bu son gece, ölüm yakın Konuş benimle, seviş benimle Sınırsız ol, yasaksız ol Seviş benimle, savaş benimle *** Bu son gece, ölüm yakın Konuş benimle, seviş benimle Sınırsız ol, yasaksız ol Seviş benimle, savaş benimle *** Bir yılan kadar soğuk ve kıvrak Bir yalan kadar çekici ve ürkütücü olmalısın Sen sen değilsin artık Ben de yokum Seviş benimle, konuş benimle Yalnızca aşk ve gece Ölüm bir adım ötede *** Bu son gece, ölüm yakın Konuş benimle, seviş benimle Sınırsız ol, yasaksız ol Seviş benimle, savaş benimle *** Bu son gece, ölüm yakın Konuş benimle, seviş benimle Sınırsız ol, yasaksız ol Seviş benimle, savaş benimle *** Bu son gece, ölüm yakın Konuş benimle, seviş benimle Sınırsız ol, yasaksız ol Seviş benimle, savaş benimle *** Bu son gece, ölüm yakın Konuş benimle, seviş benimle Sınırsız ol, yasaksız ol