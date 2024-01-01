Aacayipsin Şarkı Sözleri
Tarkan Aacayipsin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Tarkan Aacayipsin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aacayipsin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Çıkar ateşten elbiseni
Bir tek çıplaklığın kalsın
Ateşten de sıcak
Ay odada şimdi
Ay yatakta
Ay içindeyken daha çıplak görünüyorsun
Kendini ver bana
Nasıl da büyür bedenin gecenin içinde
Sen sen değilsin artık
Hadi, hadi konuş benimle
Utanmak istiyordun sözlerimden
Seviş benimle, savaş benimle
Karışalım birbirimize
Hiç nokta koyma geceye
Dur yok, durak yok
***
Bu son gece, ölüm yakın
Konuş benimle, seviş benimle
Sınırsız ol, yasaksız ol
Seviş benimle, savaş benimle
***
Bu son gece, ölüm yakın
Konuş benimle, seviş benimle
Sınırsız ol, yasaksız ol
Seviş benimle, savaş benimle
***
Bir yılan kadar soğuk ve kıvrak
Bir yalan kadar çekici ve ürkütücü olmalısın
Sen sen değilsin artık
Ben de yokum
Seviş benimle, konuş benimle
Yalnızca aşk ve gece
Ölüm bir adım ötede
***
Bu son gece, ölüm yakın
Konuş benimle, seviş benimle
Sınırsız ol, yasaksız ol
Seviş benimle, savaş benimle
***
Bu son gece, ölüm yakın
Konuş benimle, seviş benimle
Sınırsız ol, yasaksız ol
Seviş benimle, savaş benimle
***
Bu son gece, ölüm yakın
Konuş benimle, seviş benimle
Sınırsız ol, yasaksız ol
Seviş benimle, savaş benimle
***
Bu son gece, ölüm yakın
Konuş benimle, seviş benimle
Sınırsız ol, yasaksız ol
-
Kanadı kabus taşır
Zemheri kanında dolaşır
İşler diline donar kalır
***
Ardında ümidi yorgun
Geceyi sürgün bırakır
Korkulu yüz güne karışır
Bekleyiş sonsuz ölüm gibi
***
İstersin gün yarın olsun
Yaban kalmasın gülün
Gözlerin sevinçli kalsın
Bekle, beni bekle geleceğim
***
Bekle, beni bekle döneceğim
Güneşim tenini sararken
***
Huzurlu bahçesinde cennetin
Neşeli çocuklar gördüm
Yüzleri rengarenk çiçekti
Kamaştı gözlerim
***
Bekle, beni bekle geleceğim
Dağlarda nehirlerim coşarken
***
Güvendesin, benimlesin
Göreceksin
Ölesiye seni seveceğim
Bekle....
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Takılmışım sözlerine,
Ben mecburum gözlerine.
Bunlara inanmak zor bir anda...
***
Kimde varsa alacak,
Rüzgar çıktı ne kalacak,
Bütün bunlar delilikse;
Ben deliyim...
***
Takılmışım sözlerine,
Ben mecburum gözlerine.
Bunlara inanmak zor bir anda...
***
Uçmasam da göklere,
Bir kuş olsam pencerede,
Perdeyi kapatsan da
Ben seninle...
***
Bir ses buldum isminde,
Bin renk buldum yüzünde,
Bu bir zaman denizi,
Biz nereye...