Sabah işe giderken Her zamanki gibi erken Karbondioksit, monoksit Ve trafik beni yerken *** Birileri kaldırımda yaya Birileri biniyor arabaya Monotoni, megamoni Diye diye vardım Galata'ya *** Derken bir gördüm Pir gördüm seni Ve anında mahvettin dengemi Öylece kalakaldım *** Eyvahlar olsun yandım Ya birinin ahı tuttu Büyüye bile inandım *** O an olan oldu O çapkın rüzgar uçurdu eteklerini Benim suçum yok o bozdu İnan ki bütün iyi niyetlerimi *** Şeytan azapta *** Şaka maka derken halim berbat Kaderime küstüm iyice heyhat Unuttum dünya halini Derdine düştüm feryat feryat