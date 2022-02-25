Seytan Azapta Şarkı Sözleri
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Sabah işe giderken
Her zamanki gibi erken
Karbondioksit, monoksit
Ve trafik beni yerken
***
Birileri kaldırımda yaya
Birileri biniyor arabaya
Monotoni, megamoni
Diye diye vardım Galata'ya
***
Derken bir gördüm
Pir gördüm seni
Ve anında mahvettin dengemi
Öylece kalakaldım
***
Eyvahlar olsun yandım
Ya birinin ahı tuttu
Büyüye bile inandım
***
O an olan oldu
O çapkın rüzgar uçurdu eteklerini
Benim suçum yok o bozdu
İnan ki bütün iyi niyetlerimi
***
Şeytan azapta
***
Şaka maka derken halim berbat
Kaderime küstüm iyice heyhat
Unuttum dünya halini
Derdine düştüm feryat feryat