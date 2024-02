Şımarık (Speed up) Şarkı Sözleri Tarkan Şımarık (Speed up) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Tarkan Şımarık (Speed up) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Şımarık (Speed up) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.

Tarkan Şımarık (Speed up) Şımarık (Speed up) Takmış koluna elin adamını Beni orta yerimden çatlatıyor Ağzında sakızı şişirip şişirip Arsız arsız patlatıyor *** Belki de bu yüzden vuruldum Sahibin olamadım ya Sığar mı erkekliğe seni şımarık Değişti mi bu dünya *** Çekmiş kaşına gözüne sürme Dudaklar kıpkırmızı kırıtıyor Bi de karşıma geçmiş utanması yok İnadıma inadıma sırıtıyor *** Biz böyle mi gördük babamızdan Ele güne rezil olduk Yeni adet gelmiş eski köye vah Dostlar mahvolduk *** Seni gidi fındıkkıran Yılanı deliğinden çıkaran Kaderim püsküllü belam Yakalarsam muck muck *** Ocağına düştüm yavru Kucağına düştüm yavru Sıcağına düştüm yavru El aman