130 Bpm Şarkı Sözleri
Tarkan 130 Bpm şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Tarkan 130 Bpm şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan 130 Bpm sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Unuttu dediler
Hiç sevmedi dediler
Gücendim yar
***
Yalanmış dediler
Bir anlıkmış dediler
Kırıldım yar
***
Aldatıyor dediler
Aldırmıyor dediler
Yıkıldım yar
***
Deli gibi yürekten sevmeli
Uğruna dünyaları vermeli
İncitmemeli sevenleri
Değerlerini bilmeli
***
Deli gibi yürekten sevmeli
Uğruna dünyaları vermeli
İncitmemeli sevenleri
Değerlerini bilmeli oooh, oooh
***
Unutmamalı, o güzel günleri
Anılarla gönülleri hoş tutmalı, avutabilmeli
Hatırlamalı, sevgiyle anmalı
Ümitlerle yarınları hoş tutmalı, ayırmamalı
***
Unuttu dediler
Hiç sevmedi dediler
Gücendim yar
***
Yalanmış dediler
Bir anlıkmış dediler
Kırıldım yar
***
Aldatıyor dediler
Aldırmıyor dediler
Yıkıldım yar
***
Deli gibi yürekten sevmeli
Uğruna dünyaları vermeli
İncitmemeli sevenleri
Değerlerini bilmeli
***
Deli gibi yürekten sevmeli
Uğruna dünyaları vermeli
İncitmemeli sevenleri
Değerlerini bilmeli oooh, ooooh
***
Unutmamalı, o güzel günleri
Anılarla gönülleri hoş tutmalı, avutabilmeli
Hatırlamalı, sevgiyle anmalı
Ümitlerle yarınları hoş tutmalı, ayırmamalı
***
Unutmamalı, o güzel günleri
Anılarla gönülleri hoş tutmalı, avutabilmeli
Hatırlamalı, sevgiyle anmalı
Ümitlerle yarınları hoş tutmalı, ayırmamalı
***
Unutmamalı, o güzel günleri
Anılarla gönülleri hoş tutmalı, avutabilmeli
Hatırlamalı, sevgiyle anmalı
Ümitlerle yarınları hoş tutmalı, ayırmamalı
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-