Unutmamalı Şarkı Sözleri
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Unuttu dediler
Hiç sevmedi dediler
Gücendim, yâr
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Yalanmış dediler
Bir anlıkmış dediler
Kırıldım, yâr
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Aldatıyor dediler
Aldırmıyor dediler
Yıkıldım, yâr
***
Deli gibi yürekten sevmeli
Uğruna dünyaları vermeli
İncitmemeli sevenleri
Değerlerini bilmeli
***
Unutmamalı o güzel günleri
Anılarla gönülleri hoş tutmalı,
Avutabilmeli
***
Hatırlamalı, sevgiyle anmalı
Ümitlerle yarınları hoş tutmalı,
Ayırmamalı