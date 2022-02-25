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Tarkan Unutmamalı Unutmamalı Unuttu dediler Hiç sevmedi dediler Gücendim, yâr *** Yalanmış dediler Bir anlıkmış dediler Kırıldım, yâr *** Aldatıyor dediler Aldırmıyor dediler Yıkıldım, yâr *** Deli gibi yürekten sevmeli Uğruna dünyaları vermeli İncitmemeli sevenleri Değerlerini bilmeli *** Unutmamalı o güzel günleri Anılarla gönülleri hoş tutmalı, Avutabilmeli *** Hatırlamalı, sevgiyle anmalı Ümitlerle yarınları hoş tutmalı, Ayırmamalı Tüm Şarkıları