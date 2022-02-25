Usta sen ol bu sefer çırağın ben *** Yaklaşa yaklaşa mesafe kalmadı Dünden hazırız ama cesaret olmalı Sen bana aşık ben sana aşık Ne duruyoruz ki başlasak artık? *** Seni çözmek için alt yazı lazım Benim de şifremi kırman lazım Bir adım sen beş adım ben Muhafazarkarlığı fazla abarttık *** Söyle de kurtar ikimizi birden Sansüre ne gerek, bir sen bir benken Siftahı senden devamı benden Usta sen ol, bu sefer çırağım ben *** Sabah akşam seni düşünür oldum Geçmişi, geleceği göremez oldum Kim ne diyor, kim bakıyor? Bakarsa baksın içim yanıyor *** Yana yana biteceğiz haberimiz olsun Ön sözü geçelim, hadi ne olursun! Önce sen sonra ben Sen asıl beni açılınca bir görsen