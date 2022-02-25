Usta & Çırak Şarkı Sözleri
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Usta sen ol bu sefer çırağın ben
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Yaklaşa yaklaşa mesafe kalmadı
Dünden hazırız ama cesaret olmalı
Sen bana aşık ben sana aşık
Ne duruyoruz ki başlasak artık?
***
Seni çözmek için alt yazı lazım
Benim de şifremi kırman lazım
Bir adım sen beş adım ben
Muhafazarkarlığı fazla abarttık
***
Söyle de kurtar ikimizi birden
Sansüre ne gerek, bir sen bir benken
Siftahı senden devamı benden
Usta sen ol, bu sefer çırağım ben
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Sabah akşam seni düşünür oldum
Geçmişi, geleceği göremez oldum
Kim ne diyor, kim bakıyor?
Bakarsa baksın içim yanıyor
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Yana yana biteceğiz haberimiz olsun
Ön sözü geçelim, hadi ne olursun!
Önce sen sonra ben
Sen asıl beni açılınca bir görsen