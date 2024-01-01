-
Uzun ince bir yoldayım
Gidiyorum gündüz gece
Bilmiyorum ne haldeyim
Gidiyorum gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
***
Bilmiyorum ne haldeyim
Gidiyorum gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
***
Dünyaya geldiğim anda
Yürüdüm aynı zamanda
İki kapılı bir handa
Gidiyorum gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
***
İki kapılı bir handa
Gidiyorum gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
***
Düşünülürse derince
Uzak gözükür görünce
Yol bir dakka miktarınca
Gidiyorum gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
***
Yol bir dakka miktarınca
Gidiyorum gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
***
Şaşar Veysel işbu hale
Gah ağlayan gahi güle
Yetişmek için menzile
Gidiyorum gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
***
Yetişmek için menzile
Gidiyorum gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
Gündüz gece
-
Bir zaman ağlayıp koştun peşimden
Gözyaşını silen yine ben oldum
Bir zaman ağlayıp koştun peşimden
Gözyaşını silen yine ben oldum
Gülerek dönüp de baktın yüzüme
Sahte gülüşüne kanan ben oldum
Gülerek dönüp de baktın yüzüme
Sahte gülüşüne kanan ben oldum
İhanet etmiştin aşkıma benim
Deli divaneye dönen ben oldum
İhanet etmiştin aşkıma benim
Deli divaneye dönen ben oldum
Her zaman koşarken aşkın yolunda
Aşkımla baş başa kalan ben oldum
Her zaman koşarken aşkın yolunda
Aşkımla baş başa kalan ben oldum
-
Alan aldı giden gitti ah ile
Ölen öldü kalan kaldı vah ile
***
Ah yaşanır mı bu zulümle kahır ile?
Asırlara sığmaz bizim derdimiz
Yetmez olduk kendimize kendimiz of of of
***
Ah yaşanır mı bu zulümle kahır ile?
Asırlara sığmaz bizim derdimiz
Yetmez olduk kendimize kendimiz of of of
***
Yılların günahı kaderde mi kalacak?
Yılların günahı kaderde mi kalacak?
Elbet bir gün insanlık sizden hesap soracak
Elbet bir gün insanlık sizden hesap soracak
***
Bin dertle bin gamla yaşadık çok yılları
Sardıkça ezdi bizi yoksulluğun kolları
***
Bir gün mutlaka göreceğiz biz de
O güzel yarınları
Biz görmesek de görecekler var
O mutlu yarınları
***
Haklıysan vur bize boyun kıldan incedir
Haklıysan vur bize boyun kıldan incedir
Eğer insanlık var ise bu acılar dert nedir?
Eğer insanlık yaşıyorsa bu acılar dert nedir?
***
İnsanız, insanca yaşamaktır gayemiz
Ne şiddet ne de isyan Hak'tan yana derdimiz
***
Bir gün mutlaka yaşıyorsak eğer
Gülecek her birimiz
Biz görmesek de görecekler var
Bitecek dertlerimiz
-
Bak arkadaş, bak şu yaraya
Sanma silah değdi buraya
Beni dünya bu hâle koydu
Beni dertler bu hâle koydu
Gelen bir vurdu, giden bin vurdu
Sanki dünyada kanun buydu
***
İlk darbeyi felekten yedim
Belki aşkta gülerim dedim
Deli gibi birini sevdim
Deli gibi birini sevdim
O da felekten beter vurdu
O da felekten beter vurdu
***
Ölmek de kalmak da bir
Ölmek de kalmak da bir
Sevmeden yaşıyorsan
Sevmeden yaşıyorsan
Daha da beteri var
Daha da beteri var
Beni gör bilmek istiyorsan
Beni gör bilmek istiyorsan
***
Susmuş diller, solmuş güller
Parça parça hep ümitler
Her yanımda türlü dertler
İster miyim, ister miyim?
***
Gülmek için bir tesadüf
Beklemenin anlamı yok
Yaşamamız bir tesadüf
Hayat zaten bir tesadüf
Ölmekten de gülmekten çok
Sevilmekten de sevmekten çok
***
Ölmek de kalmak da bir
Ölmek de kalmak da bir
Sevmeden yaşıyorsan
Sevmeden yaşıyorsan
Daha da beteri var
Daha da beteri var
Beni gör bilmek istiyorsan
Beni gör bilmek istiyorsan, of
***
Susmuş diller, solmuş güller
Parça parça hep ümitler
-
Her günüm gamlı geçer
Bu gönlümün elinden
Her günüm gamlı geçer
Bu gönlümün elinden
***
Ne fayda vardır bilmem
Bana elin gülünden
Ne fayda vardı bilmem
Bana elin gülünden
***
Gönlüm yaralı bir kuş
Tutuldu bir güzele
Gönlüm yaralı bir kuş
Tutuldu bir güzele
***
Kalbim titreyip durur
Sanki dönmüş gazele
Kalbim titreyip durur
Sanki dönmüş gazele
Sanki dönmüş gazele
***
Kırma garip gönlümü
Dönmüşüm divaneye
Kırma garip gönlümü
Dönmüşüm divaneye
***
Sanki yıkılmış gönlüm
Benziyor viraneye
Sanki yıkılmış gönlüm
Benziyor viraneye
***
Gönlüm yaralı bir kuş
Tutuldu bir güzele
Gönlüm yaralı bir kuş
Tutuldu bir güzele
***
Kalbim titreyip durur
Sanki dönmüş gazele
Kalbim titreyip durur
Sanki dönmüş gazele
Sanki dönmüş gazele
-
Bir yol tuttum gidiyorum
Sonu nedir bilmiyorum
Mutsuzluğa isyan ettim
Kaderimi çiziyorum
Mutsuzluğa isyan ettim
Kaderimi çiziyorum
Ne dert kaldı ne gam kaldı
Bundan sonra çekilecek
Ben bu aşkı öldürmesem
Bu aşk beni bir gün öldürecek
Düşe kalka varacağım
Yanıp sönen ümidime
Gayret et ey deli gönlüm
Derman gelsin dizlerine
Aşk yolundan boynu büküp
Dönen yalnız ben değilim
Sevenlerin kaderi bu
Seven yalnız ben değilim
Sevenlerin kaderi bu
Seven yalnız ben değilim
Ne dert kaldı ne gam kaldı
Bundan sonra çekilecek
Ben bu aşkı öldürmesem
Bu aşk beni bir gün öldürecek
Bir yol tuttum gidiyorum
Sonu nedir bilmiyorum
Mutsuzluğa isyan ettim
Kaderimi çiziyorum
-
-
Bir gülüş bin acıya bedeldir
Gül artık, yaşamak çok güzeldir
Koşsana, mutluluk bize gelmiş
Sorsana, önce nerelerdeymiş
***
Baksana
Masmavi
Gözlerin gibi bu hayat
Sevmek güzel
***
Baksana
Yemyeşil
Gözlerin gibi bu hayat
Sevmek, sevilmek ne güzel
***
Bir ömür seni, seni, seni bulmakla geçti
Gördüğüm her şey seni sormakla geçti
Sevmenin böylesi olur mu deme, olur mu deme
Sen yokken bile seni sevmekle geçti
***
Bir gülüş bin acıya bedeldir
Gül artık, yaşamak çok güzeldir
Koşsana, mutluluk bize gelmiş
Sorsana, önce nerelerdeymiş
***
Baksana
Masmavi
Gözlerin gibi bu hayat
Sevmek güzel
***
Baksana
Yemyeşil
Gözlerin gibi bu hayat
Sevmek, sevilmek ne güzel
-
Tutuldu ellerim, tutuldu dillerim
Nedir bu ettiğin bana gözlerim?
Bu aşkta gözyaşı dökebilmeden
Durabilecek misin söyle gözlerim?
***
Geri dön bu yoldan ey deli gönlüm
Bu yolun sonunda sefil olmak var
Yaşarken ölmektir aşkın böylesi
Ölmekten daha zor sürünmek var
Sürünmek var, sürünmek var
***
Ne güç yeter ne dil seni anlatmaya
Ömrüm yetmez belki bir sen daha bulmaya
Ne güç yeter ne dil seni anlatmaya
Ömrüm yetmez belki sen daha bulmaya
***
Yarınım seninle diyebilseydim
Seninle yaşayıp seninle ölseydim
Görseydin anlardın sevmek ne demek
Kaderi ta bastan çizebilseydin
***
Geri dön bu yoldan ey deli gönlüm
Bu yolun sonunda sefil olmak var
Yaşarken ölmektir aşkın böylesi
Ölmekten daha zor sürünmek var
Sürünmek var, sürünmek var, sürünmek var
-
Gidiyorsan dönmek de var, kalmak da var, ölmek de var
Gidiyorsan dönmek de var, kalmak da var, ölmek de var
Bir busecik ver de git, sonra pişman olmak da var
Bir busecik ver de git, sonra pişman olmak da var
Korkuyorum ayrılıktan
Sefil olup tükenmek var
Korkuyorum ayrılıktan
Sefil olup tükenmek var
Zamansız bir rüzgar esti, ayırdı bak ikimizi
Zamansız bir rüzgar esti, ayırdı bak ikimizi
İkimiz de candan geçtik bilemedik derdimizi, derdimizi, derdimizi
Doya doya, kana kana saramadık aşkımızı, saramadık aşkımızı
Yalnızlığın acısını aşka hasret olan bilir
Yalnızlığın acısını dosta hasret olan bilir
Ayrılığın belasını aşık olup seven bilir
Ayrılığın belasını benim gibi seven bilir
Aşkımızın kaderini Allah bilir, Allah bilir
Aşkımızın kaderini seni bana yazan bilir
Zamansız bir rüzgar esti, ayırdı bak ikimizi
Zamansız bir rüzgar esti, ayırdı bak ikimizi
İkimiz de candan geçtik bilemedik derdimizi, derdimizi, derdimizi
Doya doya, kana kana saramadık aşkımızı, saramadık aşkımızı of