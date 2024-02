Koyunca geceleri başımı yastığa Uyku düşman kesiliyor bana Paramparça dağıldım Toplayamadım bir daha Olamadık ki hakim şu dilimize Gölge ettik saadetimize Gittin ya öfkenle kol kola O an yıkıldım yere Sen de üzülüyorsun biliyorum Pişmansın ama Geri adım attıramıyorsun gururuna Yap bi güzellik be Gel kon hadi kalbime Dön kavuşalım, öp barışalım Kumrular gibi yine koklaşalım Affedelim gitsin Bu ayrılık bitsin Tatlı tatlı gel konuşalım Gel de aşkın gönlünü alalım Ooh, dön kavuşalım Ooh, öp barışalım Ooh, tatlı tatlı Ooh, gel konuşalım Ooh, dön kavuşalım Ooh, öp barışalım Ooh, gel de aşkın Ooh, gönlünü alalım Koyunca geceleri başımı yastığa Uyku düşman kesiliyor bana Paramparça dağıldım Toplayamadım bir daha Olamadık ki hakim şu dilimize Gölge ettik saadetimize Gittin ya öfkenle kol kola O an yıkıldım yere Sen de üzülüyorsun biliyorum Pişmansın ama Geri adım attıramıyorsun gururuna Yap bi güzellik be Gel kon hadi kalbime Dön kavuşalım, öp barışalım Kumrular gibi yine koklaşalım Affedelim gitsin Bu ayrılık bitsin Tatlı tatlı gel konuşalım Gel de aşkın gönlünü alalım Ooh, dön kavuşalım Ooh, öp barışalım Ooh, tatlı tatlı Ooh, gel konuşalım Ooh, dön kavuşalım Ooh, öp barışalım Ooh, gel de aşkın Ooh, gönlünü alalım Yap bi güzellik be Gel kon hadi kalbime Dön kavuşalım, öp barışalım Kumrular gibi yine koklaşalım Affedelim gitsin Bu ayrılık bitsin Tatlı tatlı gel konuşalım Gel de aşkın gönlünü alalım