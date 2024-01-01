Yap Bi Güzellik Şarkı Sözleri
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Koyunca geceleri başımı yastığa
Uyku düşman kesiliyor bana
Paramparça dağıldım
Toplayamadım bir daha
Olamadık ki hakim şu dilimize
Gölge ettik saadetimize
Gittin ya öfkenle kol kola
O an yıkıldım yere
Sen de üzülüyorsun biliyorum
Pişmansın ama
Geri adım attıramıyorsun gururuna
Yap bi güzellik be
Gel kon hadi kalbime
Dön kavuşalım, öp barışalım
Kumrular gibi yine koklaşalım
Affedelim gitsin
Bu ayrılık bitsin
Tatlı tatlı gel konuşalım
Gel de aşkın gönlünü alalım
Ooh, dön kavuşalım
Ooh, öp barışalım
Ooh, tatlı tatlı
Ooh, gel konuşalım
Ooh, dön kavuşalım
Ooh, öp barışalım
Ooh, gel de aşkın
Ooh, gönlünü alalım
Koyunca geceleri başımı yastığa
Uyku düşman kesiliyor bana
Paramparça dağıldım
Toplayamadım bir daha
Olamadık ki hakim şu dilimize
Gölge ettik saadetimize
Gittin ya öfkenle kol kola
O an yıkıldım yere
Sen de üzülüyorsun biliyorum
Pişmansın ama
Geri adım attıramıyorsun gururuna
Yap bi güzellik be
Gel kon hadi kalbime
Dön kavuşalım, öp barışalım
Kumrular gibi yine koklaşalım
Affedelim gitsin
Bu ayrılık bitsin
Tatlı tatlı gel konuşalım
Gel de aşkın gönlünü alalım
Ooh, dön kavuşalım
Ooh, öp barışalım
Ooh, tatlı tatlı
Ooh, gel konuşalım
Ooh, dön kavuşalım
Ooh, öp barışalım
Ooh, gel de aşkın
Ooh, gönlünü alalım
Yap bi güzellik be
Gel kon hadi kalbime
Dön kavuşalım, öp barışalım
Kumrular gibi yine koklaşalım
Affedelim gitsin
Bu ayrılık bitsin
Tatlı tatlı gel konuşalım
Gel de aşkın gönlünü alalım