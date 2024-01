Sevmiştik belki bir zaman Söyle ne geriye kalan Sevgimin yerini nefret aldı Unuttum sildim ben çoktan *** Sana yıllarımı verdim Yoluna sevgimi serdim İnanabilseydim sözlerine Belki yeniden severdim *** Haydi yırt resimleri Haydi yak mektubları Geriye senden hiçbir hatıra kalmamalı *** Yetti artik yetti Bitti her şey bitti Katlanamam yalanların beni tüketti *** Yetti artik yetti Bitti her şey bitti Katlanamam yalanların beni tüketti *** Hep aldatılan ben oldum Hep incitilen ben oldum Pişman olmak için zaman geç artık Son gülen yine ben oldum *** Haydi yırt resimleri Haydi yak mektubları Geriye senden hiçbir hatıra kalmamalı *** Yetti artik yetti Bitti her şey bitti Katlanamam yalanların beni tüketti *** Yetti artik yetti Bitti her şey bitti Katlanamam yalanların beni tüketti *** Yetti artik yetti Bitti her şey bitti Katlanamam yalanların beni tüketti *** Yetti artik yetti Bitti her şey bitti Katlanamam yalanların beni tüketti