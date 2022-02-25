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7/24 Dinle Yine Sensiz

Yine Sensiz Şarkı Sözleri

Tarkan Yine Sensiz şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Tarkan Yine Sensiz şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yine Sensiz sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tarkan

Tarkan

Yine Sensiz

  • Yine Sensiz

  • Çok Ararsın Beni

  • Gelip de Halimi Gördün mü

  • Kimdi

  • Sarıl Bana

  • Selam Ver

  • Söz Verdim

  • Vazgeçemem

  • Oldu Canım Ara Beni

  • Yetti Artık

  • Kıl Oldum

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