Yolla Remix Şarkı Sözleri
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Bi de baktım ki o da ne?
Sürü sürü bi sürü çile
Toplanmış, geliyorlar
Güle oynaya yönüme
***
Hani sözdü, bundan böyle
Gülecektin yüzüme
Yazıklar olsun sana
Çelmeni taktın ya yine
***
Oooooooooooof!
İçime içime ata ata
Pat diye patlıycam valla
Oooooooooooof!
Bu gidişle sonunda
Salıcam aklı çayıra
***
Yolla, yolla kaderim yolla
Acıları bana yolla
Ne de olsa
Dert babasıyım ya ben
Vur ya, lafı mı olur, vur ya
Düşene bi de sen vur ya
Ne de olsa
Sabır taşıyım ya ben
***
Bendeki de can
İnsanım en nihayetinde
Tut, çek elimden
Ümidim uçurumun eşiğinde
***
Oooooooooooof!
İçime içime ata ata
Pat diye patlıycam valla
Oooooooooooof!
Bu gidişle sonunda
Salıcam aklı çayıra
***
Yolla, yolla kaderim yolla
Acıları bana yolla
Ne de olsa
Dert babasıyım ya ben
Vur ya, lafı mı olur, vur ya
Düşene bi de sen vur ya
Ne de olsa
Sabır taşıyım ya ben
***
Ah benim şu bağrı yanık kalbim
Bi türlü gün yüzü göremedi
Feleğin elinde oyuncak garibim
Bi türlü saadet ne bilemedi