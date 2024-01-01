Bi de baktım ki o da ne? Sürü sürü bi sürü çile Toplanmış, geliyorlar Güle oynaya yönüme *** Hani sözdü, bundan böyle Gülecektin yüzüme Yazıklar olsun sana Çelmeni taktın ya yine *** Oooooooooooof! İçime içime ata ata Pat diye patlıycam valla Oooooooooooof! Bu gidişle sonunda Salıcam aklı çayıra *** Yolla, yolla kaderim yolla Acıları bana yolla Ne de olsa Dert babasıyım ya ben Vur ya, lafı mı olur, vur ya Düşene bi de sen vur ya Ne de olsa Sabır taşıyım ya ben *** Bendeki de can İnsanım en nihayetinde Tut, çek elimden Ümidim uçurumun eşiğinde *** Oooooooooooof! İçime içime ata ata Pat diye patlıycam valla Oooooooooooof! Bu gidişle sonunda Salıcam aklı çayıra *** Yolla, yolla kaderim yolla Acıları bana yolla Ne de olsa Dert babasıyım ya ben Vur ya, lafı mı olur, vur ya Düşene bi de sen vur ya Ne de olsa Sabır taşıyım ya ben *** Ah benim şu bağrı yanık kalbim Bi türlü gün yüzü göremedi Feleğin elinde oyuncak garibim Bi türlü saadet ne bilemedi