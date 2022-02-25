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Tarkan Zeytin Gözlüm Zeytin Gözlüm Zeytin gözlüm sana meylim nedendir Bu sevmenin kabahati kimdedir Gül olmuşsun, dikenlerin bendedir Zeytin gözlüm uzaklarda işin ne Şarkıları düşürürüm peşine *** Zeytin gözlüm özlem ektim yollara Rast gelirsen halimi sor onlara Gül kurusu akşamlar senden yana Zeytin gözlüm uzaklarda işin ne Şarkıları düşürürüm peşine Tüm Şarkıları