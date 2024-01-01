Taşkın Doğanışık

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Arpa buğday daneler
Aman arpa buğday daneler
Aman yıkılsın meyhaneler
Yavrum yıkılsın meyhaneler
Terzi elin kırılsın
Aman terzi elin kırılsın
Aman dar geliyor düğmeler
Yavrum dar geliyor düğmeler
Aman döne döne döne yar geliyor
Yavrum güle güle güle har geliyor
Aman döne döne döne yar geliyor
Yavrum güle güle güle har geliyor
Arpa buğday çecolur
Aman arpa buğday çecolur
Aman güzeller güleç olur
Yavrum güzeller güleç olur
Meyil verme güzele
Aman meyil verme güzele
Aman ayrılması güç olur
Yavrum ayrılması güç olur
Aman döne döne döne yar geliyor
Yavrum güle güle güle har geliyor
Aman döne döne döne yar geliyor
Yavrum güle güle güle har geliyor
Aman döne döne döne yar geliyor
Yavrum güle güle güle har geliyor
Aman döne döne döne yar geliyor
Yavrum güle güle güle
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Çırpınıp da Şanova'ya çıkınca
Eğlen Şanova'da kal Acem kızı
Uğrun uğrun kaş altından bakarken
Can telef ediyor, gül Acem kızı
Gül Acem kızı
Seni seven, seven oğlan
Oğlan, neylesin malı
Yumdukça gözünden döker mercanı
Burnu fındık, ağzı kahve fincanı
Şeker mi? şerbet mi?
Bal Acem kızı, bal Acem kızı
Avrupa kurban olsun, kara kaşına
İngiliz, Fransız değmez döşüne
Amerika, Belçika düşse peşine
Bir de Alman kurban
Bil Acem kızı, bil Acem kızı
Amerika, Belçika düşse peşine
Bir de Alman kurban
Bil Acem kızı, bil Acem kızı
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Al yanak allanıyor
Aman yazması pullanıyor
O yar çıkmış karşımda
Aman dal gibi sallanıyor
Aman etme bana bu nazı
Aman gel bize bazı bazı
Aman yar ben seni alırdım
Aman baban olsaydı razı
Al yanak gül gül olur
Aman sırma saç tel tel olur
Yarim çıkma dışarı
Aman seni gören del'olur
Aman etme bana bu nazı
Aman gel bize bazı bazı
Aman yar ben seni alırdım
Aman baban olsaydı razı
Al yanak pembe pembe
Aman sevdan uyandı bende
Sevdan ile yanıyorum
Aman hiç insaf yok mu sende
Aman etme bana bu nazı
Aman gel bize bazı bazı
Aman yar ben seni alırdım
Aman baban olsaydı razı
Al yanak gül gül olur
Aman sırma saç tel tel olur
Yarim çıkma dışarı
Aman seni gören del'olur
Aman etme bana bu nazı
Aman gel bize bazı bazı
Aman yar ben seni alırdım
Aman baban olsaydı razı
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Beyaz Geyme söz Olur,
Siyah Geyme toz Olur.
Gel Beraber Gezelim,
Muradımız Tez Olur.
*
Salına Da Salına Da Gel,
Hadi Yavrum
Dön Dolaş Yine Bana Gel.
Beyaz Giyme Tanırlar
*
Seni Yolcu Sanırlar
Zaten Bende Talih Yok
Seni Benden Alırlar
Salına Da Salına Da Gel,
*
Hadi Yavrum
Dön Dolaş Yine Bana Gel.
Alçak Ceviz Dalları
Sıva Beyaz Kolları
*
Kız Nereden Geleyim,
Hep Tutmuşlar Yolları.
Salına Da Salına Da Gel,
Hadi Yavrum
Dön Dolaş Yine Bana Gel.
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...yaşımı döktüklerim
Deli gönlüm, abdal gönlüm
Düşünceler ömrüm aldı
Gitti geldi, beni boğdu
Yıkılacak neyim kaldı?
Deli gönlüm, abdal gönlüm
Deli gönlüm, abdal gönlüm
Yıkılacak neyim kaldı?
Yıkılacak neyim kaldı?
Deli gönlüm, abdal gönlüm
Akarsuyum, bilemedim
Bir kararda duramadım
Ben sırrına eremedim
Deli gönlüm, abdal gönlüm
Deli gönlüm, abdal gönlüm
Ben sırrına eremedim
Ben sırrına eremedim
Deli gönlüm, abdal gönlüm
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Gelir misin benimle
Kaf dağları ardına
Acılar, zorlar dolu
Gurbet ülkelerine
Türküler kondurayım
O bal dudaklarına
Türküler kondurayım
O bal dudaklarına
Gelir misin benimle
Alıp gideyim seni
Gönlüm göçmen yolunda
Yaşar mısın benimle
Türküler kondurayım
O bal dudaklarına
Türküler kondurayım
O bal dudaklarına
Gelir misin benimle
Alıp gideyim seni
Arpa boyu yolları
Aşar mısın benimle
Türküler kondurayım
O bal dudaklarına
Türküler kondurayım
O bal dudaklarına
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Ben bir göçmen kızı gördüm
Tuna boyunda
Elinde bir deste gül var
Hasret koynunda
Doğru söyle göçmen kızı
Annen var mıdır
Ne annem var ne babam var
Kalmışım öksüz
Sen bir öksüz ben bir garip
Alayım seni
Alayım da gurbet elde
Sarayım seni
Sen bir öksüz ben bir garip
Alayım seni
Alayım da gurbet elde
Sarayım seni
Telgrafın tellerinden haber var mıdır?
Ne haber var ne mektup var
Kalmışım öksüz
Doğru söyle göçmen kızı
Haber yok mudur
Ne gelen var ne giden var
Kalmışım öksüz
Sen bir öksüz ben bir garip
Alayım seni
Alayım da gurbet elde
Sarayım seni
Sen bir öksüz ben bir garip
Alayım seni
Alayım da gurbet elde
Sarayım seni
-
Açdı gül, gün oyandı hər tərəf al boyandı
Dərdimdən neçə oğlan yanar oda qalandı
Mən Güləm gül üzüm, yarım heç zaman solmaz
Mənim kimi gözəli belə sevməmək olmaz
Yarım sevməmək olmaz!
*
Dağlarda qar sevərlər, ağacda bar sevərlər
Özünə çox güvənmə üstünə yar sevərlər.
Mən Güləm gül üzüm, yarım heç zaman solmaz
Mənim kimi gözəli belə sevməmək olmaz
Yarım sevməmək olmaz!
*
Dağ döşündən aşmıram küsmüşəm barışmıram
Hamıdan gözəl mənəm , lakin heç danışmıram
Mən Güləm gül üzüm, yarım heç zaman solmaz
Mənim kimi gözəli belə sevməmək olmaz
Yarım sevməmək olmaz!
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Alaplı'nın üstünden
Alaplı'nın üstünden
Karga geçiyor karga
Karga geçiyor karga
Kız ben seni almaycam
Kız ben seni almaycam
Dalga geçiyom dalga
Dalga geçiyom dalga
Ah benim söm söm yârim
Ah benim söm söm yârim
Bir yolcuk öpsem yârim
Bir yolcuk öpsem yârim
Öpmeyle bir şey olmaz
Öpmeyle bir şey olmaz
Bir yolcuk sevsem yârim
Bir yolcuk sevsem yârim
Ah benim söm söm yârim
Bir yolcuk öpsem yârim
Öpmeyle bir şey olmaz
Bir yolcuk sevsem yârim
Ah benim söm söm yârim
Bir yolcuk öpsem yârim
Öpmeyle bir şey olmaz
Bir yolcuk sevsem yârim
Alptaş'ın altı bayır
Alptaş'ın altı bayır
Yanıyom cayır cayır
Yanıyom cayır cayır
Ana beni evlendir
Kız ana beni evlendir
Hem sevap hem de hayır
Hem sevap hem de hayır
Ah benim söm söm yârim
Ah benim söm söm yârim
Bir yolcuk öpsem yârim
Bir yolcuk öpsem yârim
Öpmeyle bir şey olmaz
Öpmeyle bir şey olmaz
Bir yolcuk sevsem yârim
Bir yolcuk sevsem yârim
Ah benim söm söm yârim
Bir yolcuk öpsem yârim
Öpmeyle bir şey olmaz
Bir yolcuk sevsem yârim
Ah benim söm söm yârim
Bir yolcuk öpsem yârim
Öpmeyle bir şey olmaz
Bir yolcuk sevsem yârim
Arabam 60 model
Arabam 60 model
Yokuşları çıkmıyor
Yokuşları çıkmıyor
Güzelleri görünce
Güzelleri görünce
Frenleri tutmuyor
Frenleri tutmuyor
Ah benim söm söm yârim
Ah benim söm söm yârim
Bir yolcuk öpsem yârim
Bir yolcuk öpsem yârim
Öpmeyle bir şey olmaz
Öpmeyle bir şey olmaz
Bir yolcuk sevsem yârim
Bir yolcuk sevsem yârim
Ah benim söm söm yârim
Bir yolcuk öpsem yârim
Öpmeyle bir şey olmaz
Bir yolcuk sevsem yârim
Ah benim söm söm yârim
Bir yolcuk öpsem yârim
Öpmeyle bir şey olmaz
Bir yolcuk sevsem yârim
-
Taşa çaldım ayvam ile narımı
Hep harcadım elde olan malımı
Eğer yarim ben gider de gelmezsem
Kırmızı güllerde ara rengimi
Aman yar hele hele hele hele yandım yar
Bu sene de gurbet elde kaldım yar
Bir kötüye nasıl meyil verdim yar
Bu sene de gurbet elde kaldım yar
Bir kötüye nasıl meyil verdim yar
Aman yar
Hele hele yar
İstanbul'dan ayva gelir, nar gelir
Gömlek giymiş, omuzları dar gelir
Döndüm baktım sevdiceğim, yar gelir
Ellerinde deste deste gül gelir
Aman yar hele hele hele hele yandım yar
Bu sene de gurbet elde kaldım yar
Bir kötüye nasıl meyil verdim yar
Bu sene de gurbet elde kaldım yar
Bir kötüye nasıl meyil verdim yar
Aman yar
Hele hele yar
-
Sobalarında kuru da meşe yanıyor
Mehmet Ağam da üşümüş de donuyor
Boncuklu'nun gelini de ortalıkta dönüyor
Aslanım da efeler vay vay
*
Kar mı yağmış da Yarengöme'nin dağına
Mehmet Ağam da oturuvermiş efelerin sağına
Çıkam ha ben de şu dağların başına
Aslanım da efeler vay vay