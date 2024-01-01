Taşkın Doğanışık

Gülmenem Açdı gül, gün oyandı hər tərəf al boyandı Dərdimdən neçə oğlan yanar oda qalandı Mən Güləm gül üzüm, yarım heç zaman solmaz Mənim kimi gözəli belə sevməmək olmaz Yarım sevməmək olmaz! * Dağlarda qar sevərlər, ağacda bar sevərlər Özünə çox güvənmə üstünə yar sevərlər. Mən Güləm gül üzüm, yarım heç zaman solmaz Mənim kimi gözəli belə sevməmək olmaz Yarım sevməmək olmaz! * Dağ döşündən aşmıram küsmüşəm barışmıram Hamıdan gözəl mənəm , lakin heç danışmıram Mən Güləm gül üzüm, yarım heç zaman solmaz Mənim kimi gözəli belə sevməmək olmaz Yarım sevməmək olmaz! https://lyricstranslate.com

Acem Kızı Çırpınıp da Şanova'ya çıkınca Eğlen Şanova'da kal Acem kızı Uğrun uğrun kaş altından bakarken Can telef ediyor, gül Acem kızı Gül Acem kızı Seni seven, seven oğlan Oğlan, neylesin malı Yumdukça gözünden döker mercanı Burnu fındık, ağzı kahve fincanı Şeker mi? şerbet mi? Bal Acem kızı, bal Acem kızı Avrupa kurban olsun, kara kaşına İngiliz, Fransız değmez döşüne Amerika, Belçika düşse peşine Bir de Alman kurban Bil Acem kızı, bil Acem kızı Amerika, Belçika düşse peşine Bir de Alman kurban Bil Acem kızı, bil Acem kızı

Alyanak Allaniyor Al yanak allanıyor Aman yazması pullanıyor O yar çıkmış karşımda Aman dal gibi sallanıyor Aman etme bana bu nazı Aman gel bize bazı bazı Aman yar ben seni alırdım Aman baban olsaydı razı Al yanak gül gül olur Aman sırma saç tel tel olur Yarim çıkma dışarı Aman seni gören del'olur Aman etme bana bu nazı Aman gel bize bazı bazı Aman yar ben seni alırdım Aman baban olsaydı razı Al yanak pembe pembe Aman sevdan uyandı bende Sevdan ile yanıyorum Aman hiç insaf yok mu sende Aman etme bana bu nazı Aman gel bize bazı bazı Aman yar ben seni alırdım Aman baban olsaydı razı Al yanak gül gül olur Aman sırma saç tel tel olur Yarim çıkma dışarı Aman seni gören del'olur Aman etme bana bu nazı Aman gel bize bazı bazı Aman yar ben seni alırdım Aman baban olsaydı razı

Arpa Bugday Daneler Arpa buğday daneler Aman arpa buğday daneler Aman yıkılsın meyhaneler Yavrum yıkılsın meyhaneler Terzi elin kırılsın Aman terzi elin kırılsın Aman dar geliyor düğmeler Yavrum dar geliyor düğmeler Aman döne döne döne yar geliyor Yavrum güle güle güle har geliyor Aman döne döne döne yar geliyor Yavrum güle güle güle har geliyor Arpa buğday çecolur Aman arpa buğday çecolur Aman güzeller güleç olur Yavrum güzeller güleç olur Meyil verme güzele Aman meyil verme güzele Aman ayrılması güç olur Yavrum ayrılması güç olur Aman döne döne döne yar geliyor Yavrum güle güle güle har geliyor Aman döne döne döne yar geliyor Yavrum güle güle güle har geliyor Aman döne döne döne yar geliyor Yavrum güle güle güle har geliyor Aman döne döne döne yar geliyor Yavrum güle güle güle

Beyaz Giyme Beyaz Geyme söz Olur, Siyah Geyme toz Olur. Gel Beraber Gezelim, Muradımız Tez Olur. * Salına Da Salına Da Gel, Hadi Yavrum Dön Dolaş Yine Bana Gel. Beyaz Giyme Tanırlar * Seni Yolcu Sanırlar Zaten Bende Talih Yok Seni Benden Alırlar Salına Da Salına Da Gel, * Hadi Yavrum Dön Dolaş Yine Bana Gel. Alçak Ceviz Dalları Sıva Beyaz Kolları * Kız Nereden Geleyim, Hep Tutmuşlar Yolları. Salına Da Salına Da Gel, Hadi Yavrum Dön Dolaş Yine Bana Gel.

Deli Gonlum Abdal Gonlum ...yaşımı döktüklerim Deli gönlüm, abdal gönlüm Düşünceler ömrüm aldı Gitti geldi, beni boğdu Yıkılacak neyim kaldı? Deli gönlüm, abdal gönlüm Deli gönlüm, abdal gönlüm Yıkılacak neyim kaldı? Yıkılacak neyim kaldı? Deli gönlüm, abdal gönlüm Akarsuyum, bilemedim Bir kararda duramadım Ben sırrına eremedim Deli gönlüm, abdal gönlüm Deli gönlüm, abdal gönlüm Ben sırrına eremedim Ben sırrına eremedim Deli gönlüm, abdal gönlüm

Gelir misin Benimle Gelir misin benimle Kaf dağları ardına Acılar, zorlar dolu Gurbet ülkelerine Türküler kondurayım O bal dudaklarına Türküler kondurayım O bal dudaklarına Gelir misin benimle Alıp gideyim seni Gönlüm göçmen yolunda Yaşar mısın benimle Türküler kondurayım O bal dudaklarına Türküler kondurayım O bal dudaklarına Gelir misin benimle Alıp gideyim seni Arpa boyu yolları Aşar mısın benimle Türküler kondurayım O bal dudaklarına Türküler kondurayım O bal dudaklarına

Göçmen Kızı Ben bir göçmen kızı gördüm Tuna boyunda Elinde bir deste gül var Hasret koynunda Doğru söyle göçmen kızı Annen var mıdır Ne annem var ne babam var Kalmışım öksüz Sen bir öksüz ben bir garip Alayım seni Alayım da gurbet elde Sarayım seni Sen bir öksüz ben bir garip Alayım seni Alayım da gurbet elde Sarayım seni Telgrafın tellerinden haber var mıdır? Ne haber var ne mektup var Kalmışım öksüz Doğru söyle göçmen kızı Haber yok mudur Ne gelen var ne giden var Kalmışım öksüz Sen bir öksüz ben bir garip Alayım seni Alayım da gurbet elde Sarayım seni Sen bir öksüz ben bir garip Alayım seni Alayım da gurbet elde Sarayım seni

Söm Söm Yarım Alaplı'nın üstünden Alaplı'nın üstünden Karga geçiyor karga Karga geçiyor karga Kız ben seni almaycam Kız ben seni almaycam Dalga geçiyom dalga Dalga geçiyom dalga Ah benim söm söm yârim Ah benim söm söm yârim Bir yolcuk öpsem yârim Bir yolcuk öpsem yârim Öpmeyle bir şey olmaz Öpmeyle bir şey olmaz Bir yolcuk sevsem yârim Bir yolcuk sevsem yârim Ah benim söm söm yârim Bir yolcuk öpsem yârim Öpmeyle bir şey olmaz Bir yolcuk sevsem yârim Ah benim söm söm yârim Bir yolcuk öpsem yârim Öpmeyle bir şey olmaz Bir yolcuk sevsem yârim Alptaş'ın altı bayır Alptaş'ın altı bayır Yanıyom cayır cayır Yanıyom cayır cayır Ana beni evlendir Kız ana beni evlendir Hem sevap hem de hayır Hem sevap hem de hayır Ah benim söm söm yârim Ah benim söm söm yârim Bir yolcuk öpsem yârim Bir yolcuk öpsem yârim Öpmeyle bir şey olmaz Öpmeyle bir şey olmaz Bir yolcuk sevsem yârim Bir yolcuk sevsem yârim Ah benim söm söm yârim Bir yolcuk öpsem yârim Öpmeyle bir şey olmaz Bir yolcuk sevsem yârim Ah benim söm söm yârim Bir yolcuk öpsem yârim Öpmeyle bir şey olmaz Bir yolcuk sevsem yârim Arabam 60 model Arabam 60 model Yokuşları çıkmıyor Yokuşları çıkmıyor Güzelleri görünce Güzelleri görünce Frenleri tutmuyor Frenleri tutmuyor Ah benim söm söm yârim Ah benim söm söm yârim Bir yolcuk öpsem yârim Bir yolcuk öpsem yârim Öpmeyle bir şey olmaz Öpmeyle bir şey olmaz Bir yolcuk sevsem yârim Bir yolcuk sevsem yârim Ah benim söm söm yârim Bir yolcuk öpsem yârim Öpmeyle bir şey olmaz Bir yolcuk sevsem yârim Ah benim söm söm yârim Bir yolcuk öpsem yârim Öpmeyle bir şey olmaz Bir yolcuk sevsem yârim

Taşa Çaldım Ayva İle Narımı Taşa çaldım ayvam ile narımı Hep harcadım elde olan malımı Eğer yarim ben gider de gelmezsem Kırmızı güllerde ara rengimi Aman yar hele hele hele hele yandım yar Bu sene de gurbet elde kaldım yar Bir kötüye nasıl meyil verdim yar Bu sene de gurbet elde kaldım yar Bir kötüye nasıl meyil verdim yar Aman yar Hele hele yar İstanbul'dan ayva gelir, nar gelir Gömlek giymiş, omuzları dar gelir Döndüm baktım sevdiceğim, yar gelir Ellerinde deste deste gül gelir Aman yar hele hele hele hele yandım yar Bu sene de gurbet elde kaldım yar Bir kötüye nasıl meyil verdim yar Bu sene de gurbet elde kaldım yar Bir kötüye nasıl meyil verdim yar Aman yar Hele hele yar