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7/24 Dinle Deli Gönlüm

Deli Gönlüm Şarkı Sözleri

Taşkın Doğanışık Deli Gönlüm şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Taşkın Doğanışık Deli Gönlüm şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Deli Gönlüm sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Taşkın Doğanışık

Taşkın Doğanışık

Deli Gönlüm

  • Taşa Çaldım Ayva İle Narımı

  • Acem Kızı

  • Alyanak Allaniyor

  • Arpa Bugday Daneler

  • Beyaz Giyme

  • Bilseydim

  • Deli Gonlum Abdal Gonlum

  • Gelir misin Benimle

  • Göçmen Kızı

  • Gülmenem

  • Söm Söm Yarım

  • Zobalarında Guru Da Meşe Yanıyor

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