Sevgilim; Yeşil eriğim benim Ben içine hapsolmuş çekirdeğinim senin Hapiste günler ağır geçer diyorlar Olsun be Ben vazgeçtim hürriyetimden Yeter ki yetim bir çocuk gibi bırakma yüreğimi Zira sensiz bu can bir yüktür yüreğime Kaldır öpülesi anlını ve bak bana Gördün mü gülüm Bir tek gözlerim değişmedi yine Bir tek gözlerim Açılır açılır gözleri gülümün İçlerinde yeşil çam ağaçları Uyanışların en tazeleri Odamızdan geçer gülüm seninle Feriğim fidanım feryadım Hey benim zizil parmak memleket gözlüm Geceler hep peşimden koşar Göğsüme takıp yönümü buldum Kalp verdin onur verdin Yetmez mi deli fişeğim Feriğim fidanım feryadım Hey benim zizil parmak memleket gözlüm Benim en büyük kudretim Senin sahiden şehrimde olduğunu bilmek Hatta şuan ıslak şehrimde geceliğin ile balkondasın Bende dokunmaya çalışıorum ince parmaklı ellerinle Kaldır öpülesi anlını ve bak bana Yoroz değil kararan Yüzümde ışından ayrılmanın kederi Biraz da işte geldik gidiyoruz un hüznü war Ama gördünmü gülüm Bir tek gözlerin değişmedi yine Bir tek gözlerin

Sessiz bir köşede, her şeyden uzak; Meçhul yarınlara terk edilmişim Dostluklar yalanmış, sevgiler tuzakmış Tuzak Hayret yanılmışım, yalnızım şimdi Oysa mutluluğu hayal etmiştim Gidenler unutmuş, aşkları yalanmış Yalan *** Günesin doğuşu, batışı farksız Nasıl yaşanırsa yaşadım ben aşksız *** Demir attım yalnızlığa Bir hasret denizinde Ve şimdi hayallerim o günlerin izinde Yüreğimde duygular, ümitlerim nerede? *** Söyle bir düşünüp her şeyi birden Neden anıları bitirmeyişim Yalanmış sevgiler, kalbimden uzakmış Uzak Boşa beklemişim yollara bakıp Kurak topraklara umutlar ekmişim Arzular avuttu, gördüğüm hayalmiş Hayal *** Güneşin doğuşu, batışı farksız Nasıl yaşanırsa yaşadım ben aşksız *** Demir attım yalnızlığa Bir hasret denizinde Ve şimdi hayallerim o günlerin izinde Yüreğimde duygular, ümitlerim nerede?

Hatıralar sarmış dört bir yanımı Baktığım her yerde izin duruyor Ben seni düşünmek istemesem de Bana her şey seni hatırlatıyor Bana her şey seni hatırlatıyor *** Beraber yürüdük biz bu yollarda *** Beraber ıslandık yağan yağmurda Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda Bana her şey seni hatırlatıyor *** Gökyüzünde güneş o gözlerini Çatlayan topraklar bu hasretini Yakılan her ateş bitmez sevgini Bana her şey seni hatırlatıyor