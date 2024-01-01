Tatyana Bulanova

Lyublyu i Skuchayu Я хочу тебя увидеть, Я хочу тебя простить. Я хочу твой голос слышать И любовь тебе дарить. Не всегда судьба, как сказка, Не всегда она легка, Только знай, что ненапрасно Прозвучат мои слова: Люблю и скучаю, Ругая себя, Давно понимаю: Нет лучше тебя, Обиды оставлю, Печаль прогоню, Поверь, что тебя я Как прежде люблю. Я найду тебя, конечно, И не стану торопить, Если мне ты скажешь честно Сердцу боль не приносить. Не всегда судьба опасна, Не всегда она грустна. Знай теперь, что не напрасно Прозвучат мои слова: Люблю и скучаю, Ругая себя, Давно понимаю: Нет лучше тебя, Обиды оставлю, Печаль прогоню, Поверь, что тебя я Как прежде люблю. https://lyricstranslate.com

Bir Bakışın Yetti Hiç kimsem olmadı benim hayatta Ne yürekten seven, ne aşkı bilen Kapılmış giderken bir çılgınlığa En umutsuz günde çıktın karşıma *** Tarifsiz acılarla yüklü günlerimi Çileli bir hayatın bütün izlerini Bir bakışın yetti unutturmaya Bir bakışın yetti canım unutturmaya *** Bir kenara itilmiş gençlik günlerimi Gözyaşıyla geçip giden yalnız gecelerimi Bir tek sözün yetti unutturmaya Bir tek sözün yetti canım unutturmaya *** Tarifsiz acılarla yüklü günlerimi Çileli bir hayatın bütün izlerini Bir bakışın yetti unutturmaya Bir bakışın yetti canım unutturmaya *** Hiç kimsem olmadı benim hayatta Ne bir yol gösteren, ne akıl veren Tam alışmıştım ki bu yalnızlığa Bir tek gülüşünle girdin dünyama *** Tarifsiz acılarla yüklü günlerimi Çileli bir hayatın bütün izlerini Bir bakışın yetti unutturmaya Bir bakışın yetti canım unutturmaya *** Bir kenara itilmiş gençlik günlerimi Gözyaşıyla geçip giden yalnız gecelerimi Bir tek sözün yetti unutturmaya Bir tek sözün yetti canım unutturmaya *** Tarifsiz acılarla yüklü günlerimi Çileli bir hayatın bütün izlerini Bir bakışın yetti unutturmaya Bir bakışın yetti canım unutturmaya

Neydi O Yıllar Yavaş yavaş geçiyor Gözlerimin önünden İlk okula gidişim İlk kitabım kalemim O sevincim *** Her şey daha dün gibi Benliğimle iç içe Annemin güzel yüzü Bahçemdeki çiçekler O günler *** Başkaydı bir başkaydı o heyecanlar Nasıl da geçti gitti o zamanlar Bilemezsin sevgilim Bilemezsin bir tanem Bilemezsin neydi, neydi o yıllar *** Başkaydı bir başkaydı o heyecanlar Nasıl da geçti gitti o zamanlar Bilemezsin sevgilim Bilemezsin bir tanem Bilemezsin neydi, neydi o yıllar *** Zaman nasıl geçiyor Hele gençlik yılları Öyle zor ki inanmak Hiçbir şey yapamamak Ve susmak *** Her şey daha dün gibi Nasıl mutluyduk bilsen Günlerim gecelerim Bitmeyen tükenmeyen Düşlerim *** Başkaydı bir başkaydı o heyecanlar Nasıl da geçti gitti o zamanlar Bilemezsin sevgilim Bilemezsin bir tanem Bilemezsin neydi, neydi o yıllar *** Başkaydı bir başkaydı o heyecanlar Nasıl da geçti gitti o zamanlar Bilemezsin sevgilim Bilemezsin bir tanem Bilemezsin neydi, neydi o yıllar

Rüya Sakın dokunmayın bana rahat bırakın Sürüp gitsin bu rüya uyandırmayın Sakın dokunmayın bana rahat bırakın Sürüp gitsin bu rüya uyandırmayın *** Sessizce yürüdüm geçtim dar bir kapıdan Yemyeşil bir ovada buldum kendimi *** Sanki beni birisi çağırıyordu Bir ses beni peşinden sürüklüyordu Karşımda gülümseyen gözlerinle sen Evet sendin sevgilim bana gel diyen *** Sakın dokunmayın bana rahat bırakın Sürüp gitsin bu rüya uyandırmayın Sakın dokunmayın bana rahat bırakın Sürüp gitsin bu rüya uyandırmayın *** Pembe kır çiçekleri vardı elinde En güzel gülüşünle serdin önüme Bir kemanın sesini duydum derinden Derken bizim şarkımız başladı birden *** Bir çift beyaz güvercin olduk seninle Dalıverdik bir anda maviliklere *** Varsın çalsın bütün sazlar sakın susturmayın Sürüp gitsin bu rüya uyandırmayın *** Sakın dokunmayın bana rahat bırakın Sürüp gitsin bu rüya uyandırmayın Sürüp gitsin bu rüya uyandırmayın