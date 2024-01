Taylan Ayaz

Salaş barlarda sabahlar olmadı Baktığım her yerde izlerin vardı Kaldırımlar boştu, sen yoktun Git sen doğruna, ben yanlış kalayım. * Issız yerlerde aradım hep seni Yatağımda yoktun, kokun tenimde Ben hayalini sevdim, sen nerdesin Git sen doğruna, ben yanlış kalayım. * Vaktim doldu gitmem lazım, Her şeye isyan, sitemkârım Bu sokaklarda yalnız kaldım, Git sen doğruna, ben yanlış kalayım. * Vaktim doldu gitmem lazım, Her şeye isyan, sitemkârım Bu sokaklarda yalnız kaldım, Git sen doğruna, ben yalnız kalayım.