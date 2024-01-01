Ben Yanlış Kalayım Şarkı Sözleri
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Taylan Ayaz
Ben Yanlış Kalayım
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Salaş barlarda sabahlar olmadı
Baktığım her yerde izlerin vardı
Kaldırımlar boştu, sen yoktun
Git sen doğruna, ben yanlış kalayım.
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Issız yerlerde aradım hep seni
Yatağımda yoktun, kokun tenimde
Ben hayalini sevdim, sen nerdesin
Git sen doğruna, ben yanlış kalayım.
*
Vaktim doldu gitmem lazım,
Her şeye isyan, sitemkârım
Bu sokaklarda yalnız kaldım,
Git sen doğruna, ben yanlış kalayım.
*
Vaktim doldu gitmem lazım,
Her şeye isyan, sitemkârım
Bu sokaklarda yalnız kaldım,
Git sen doğruna, ben yalnız kalayım.