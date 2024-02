Taylan Ülger

Sondur bu son umuttur inan Her şeyi silip atan Bu sen misin yalan inanmam * Bu savaştır bu son hesaptır şu an Arkandan ağlayan Ben olmam bu defa uzatma * Yarım kalmam bu defa Kanun değildi bu ya Zamansız ayrılıklara sebep oldu * Bul şimdi ne ararsan Bir yerde bana rastlarsan Kal yerinde uzaktan selam ver geç

Her şey aynı mı orada da Bir sen yoksun bu odada Yanık bir kara kalem resmin Kaldı kırık masamda ** Her şey aynı mı orada da Sabah olmuyor bu odada Usul usul seslenişin Kaldı odamda, gelip alsana ** Sağ elimde sol elin olsun Sol elimde kalbin Bir ben senin olayım sende benim Sağ elimde sol elin olsun ** Sol elimde kalbin Bir ben senin olayım sende benim Her şey aynı mı orada da Bir sen yoksun bu odada ** Yanık bir kara kalem resmin Kaldı kırık masamda Her şey aynı mı orada da Sabah olmuyor bu odada ** Usul usul seslenişin Kaldı odamda, gelip alsana Sağ elimde sol elin olsun Sol elimde kalbin Bir ben senin olayım sende benim ** Sağ elimde sol elin olsun Sol elimde kalbin Bir ben senin olayım sende benim Yine sana benzedi Ankara Islanınca sokakları ** Esti gürledi senin gibi Ne dinledi ne anladı Sağ elimde sol elin olsun Sol elimde kalbin ** Bir ben senin olayım sende benim Sağ elimde sol elin olsun Sol elimde kalbin Bir ben senin olayım sende benim ** Sağ elimde sol elin olsun Sol elimde kalbin Bir ben senin olayım sende benim Sağ elimde sol elin olsun ** Sol elimde kalbin Bir ben senin olayım sende benim Sağ elimde sol elin olsun Sol elimde kalbin ** Bir ben senin olayım sende benim Sağ elimde sol elin olsun Sol elimde kalbin Bir ben senin olayım sende benim