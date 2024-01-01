Taylan Ülger

Selam Ver Geç Sondur bu son umuttur inan Her şeyi silip atan Bu sen misin yalan inanmam * Bu savaştır bu son hesaptır şu an Arkandan ağlayan Ben olmam bu defa uzatma * Yarım kalmam bu defa Kanun değildi bu ya Zamansız ayrılıklara sebep oldu * Bul şimdi ne ararsan Bir yerde bana rastlarsan Kal yerinde uzaktan selam ver geç

Ağlarsam Ağlar Mısın Aylardan ekimdi Yaşım daha 12 Ilk ceketim lacivertti Gözlerim yine mavi Geri döndüm o sokakta tek başıma yürüdüm Sonra bizi gördüm ağlıyorduk 2 çocuk Ağlarsam ağlar mısın Hala çocuk kalsak oyuna doyamayan sağım solum önüm arkam Saklanmasan seni bulamadan Ağlarsam ağlar mısın Hala çocuk kalsak oyuna doyamayan sağım solum önüm arkam saklanmasan seni bulamadan Aylardan ekimdi Yaşım daha 12 O renkli kazak icinde Yaz meyvesi gibiydin sanki Sonra bizi gördüm ağlıyorduk 2 çocuk Ağlarsam ağlar mısın Hala çocuk kalsak oyuna doyamayan sağım solum önüm arkam Saklanmasan seni bulamadan Ağlarsam ağlar mısın Hala çocuk kalsak oyuna doyamayan sağım solum önüm arkam Saklanmasan seni bulamadan Ağlarsam

Bu Gidiş Tamam bitsin herkes gitsin başımdan Ortak arkadaşlarımız da sana kalsın Herkes gitsin yalnız bitsin bu akşam Tutsak korkaklığımız da özgür kalsın ** Öyle öfkeliydi ki bana sırtını dönerken Bıçak gibi kesti saçları yüzümü Bu defa giderken ** Bu gidiş senin için bir başlangıç olacaksa Ben varım yolun olmaya Son kaçış senin için bir kaçış olacaksa Ben varım kalan olmaya

Her Şey Aynı Mı Her şey aynı mı orada da Bir sen yoksun bu odada Yanık bir kara kalem resmin Kaldı kırık masamda ** Her şey aynı mı orada da Sabah olmuyor bu odada Usul usul seslenişin Kaldı odamda, gelip alsana ** Sağ elimde sol elin olsun Sol elimde kalbin Bir ben senin olayım sende benim Sağ elimde sol elin olsun ** Sol elimde kalbin Bir ben senin olayım sende benim Her şey aynı mı orada da Bir sen yoksun bu odada ** Yanık bir kara kalem resmin Kaldı kırık masamda Her şey aynı mı orada da Sabah olmuyor bu odada ** Usul usul seslenişin Kaldı odamda, gelip alsana Sağ elimde sol elin olsun Sol elimde kalbin Bir ben senin olayım sende benim ** Sağ elimde sol elin olsun Sol elimde kalbin Bir ben senin olayım sende benim Yine sana benzedi Ankara Islanınca sokakları ** Esti gürledi senin gibi Ne dinledi ne anladı Sağ elimde sol elin olsun Sol elimde kalbin ** Bir ben senin olayım sende benim Sağ elimde sol elin olsun Sol elimde kalbin Bir ben senin olayım sende benim ** Sağ elimde sol elin olsun Sol elimde kalbin Bir ben senin olayım sende benim Sağ elimde sol elin olsun ** Sol elimde kalbin Bir ben senin olayım sende benim Sağ elimde sol elin olsun Sol elimde kalbin ** Bir ben senin olayım sende benim Sağ elimde sol elin olsun Sol elimde kalbin Bir ben senin olayım sende benim

Korkuyorum Güneş bir başka doğuyor neden bugünlerde Geceler bir başka alevleniyor bu şehirde Korkuyorum çocuklar gibi savunmasız korkuyorum Ah bu başıma gelen nedir bilmiyorum ama çok korkuyorum Kurtar beni tanrım İçim yanıyor Ona tutuluyorum Kurtar beni bilirsin Aşık olmak İstemiyorum ** Kurtar beni tanrım İçim yanıyor Ona tutuluyorum Kurtar beni bilirsin Aşık olmaktan korkuyorum ** Yağmurlar yağıyor çöllenmiş yüreğime Bir de kavak yelleri esiyor yalnız gönlümde Aşık mı oluyorum yeniden savunmasız korkuyorum Ah bu başıma gelen nedir ** Bilmiyorum ama çok korkuyorum Kurtar beni tanrım İçim yanıyor Ona tutuluyorum Kurtar beni bilirsin ** Aşık olmak İstemiyorum Kurtar beni tanrım İçim yanıyor Ona tutuluyorum Kurtar beni bilirsin Aşık olmaktan korkuyorum

Rüzgar Siyah elbiseni giyince Aklım başımı terk ederdi Esmeye yer arardı rüzgar Saçlarına değerdi Ellerini ovuştururdu gözlerim Seni görünce Başı dönerdi bakışların Ona değince Hırçın bir adam olsam Esen rüzgara çatsam Bir yolunu bulsam Ya da ona karışsam Ben olsam esip te belini saran Dudaklarından içeri dolan Bir ben olsam Bir ben olsam Saçlarını dağıtan Pencerenden içeri Islık çalan Bir ben olsam

Senli Geçmis Zaman Önce bir hevestin kabul Yeni bir nefestin Başımda rüzgarlar Aklımda rüyalar vardı Nereden bilecektim Sen mi çekip gidecektin Elimde çiçekler Cebimde yüzükler kaldı Şimdi kapında yatsam da İstemezsin beni Gözünün içine baksam da Tanımazsın belki Oysaki dudakların Salıverince saçların Asili bakışların Kime dokunur o şanslı eşyaların Bensiz göz yaşların Muhtemel yeni aşkların Bana dokunur