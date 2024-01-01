Uzak Olsak Da Şarkı Sözleri
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Taylan Ülger
Uzak Olsak Da
-
Sondur bu son umuttur inan
Her şeyi silip atan
Bu sen misin yalan inanmam
*
Bu savaştır bu son hesaptır şu an
Arkandan ağlayan
Ben olmam bu defa uzatma
*
Yarım kalmam bu defa
Kanun değildi bu ya
Zamansız ayrılıklara sebep oldu
*
Bul şimdi ne ararsan
Bir yerde bana rastlarsan
Kal yerinde uzaktan selam ver geç
-
-
Aylardan ekimdi
Yaşım daha 12
Ilk ceketim lacivertti
Gözlerim yine mavi
Geri döndüm o sokakta tek başıma yürüdüm
Sonra bizi gördüm ağlıyorduk 2 çocuk
Ağlarsam ağlar mısın
Hala çocuk kalsak oyuna doyamayan sağım solum önüm arkam
Saklanmasan seni bulamadan
Ağlarsam ağlar mısın
Hala çocuk kalsak oyuna doyamayan sağım solum önüm arkam saklanmasan seni bulamadan
Aylardan ekimdi
Yaşım daha 12
O renkli kazak icinde
Yaz meyvesi gibiydin sanki
Sonra bizi gördüm ağlıyorduk 2 çocuk
Ağlarsam ağlar mısın
Hala çocuk kalsak oyuna doyamayan sağım solum önüm arkam
Saklanmasan seni bulamadan
Ağlarsam ağlar mısın
Hala çocuk kalsak oyuna doyamayan sağım solum önüm arkam
Saklanmasan seni bulamadan
Ağlarsam
-
Tamam bitsin herkes gitsin başımdan
Ortak arkadaşlarımız da sana kalsın
Herkes gitsin yalnız bitsin bu akşam
Tutsak korkaklığımız da özgür kalsın
**
Öyle öfkeliydi ki bana sırtını dönerken
Bıçak gibi kesti saçları yüzümü
Bu defa giderken
**
Bu gidiş senin için bir başlangıç olacaksa
Ben varım yolun olmaya
Son kaçış senin için bir kaçış olacaksa
Ben varım kalan olmaya
-
Her şey aynı mı orada da
Bir sen yoksun bu odada
Yanık bir kara kalem resmin
Kaldı kırık masamda
**
Her şey aynı mı orada da
Sabah olmuyor bu odada
Usul usul seslenişin
Kaldı odamda, gelip alsana
**
Sağ elimde sol elin olsun
Sol elimde kalbin
Bir ben senin olayım sende benim
Sağ elimde sol elin olsun
**
Sol elimde kalbin
Bir ben senin olayım sende benim
Her şey aynı mı orada da
Bir sen yoksun bu odada
**
Yanık bir kara kalem resmin
Kaldı kırık masamda
Her şey aynı mı orada da
Sabah olmuyor bu odada
**
Usul usul seslenişin
Kaldı odamda, gelip alsana
Sağ elimde sol elin olsun
Sol elimde kalbin
Bir ben senin olayım sende benim
**
Sağ elimde sol elin olsun
Sol elimde kalbin
Bir ben senin olayım sende benim
Yine sana benzedi Ankara
Islanınca sokakları
**
Esti gürledi senin gibi
Ne dinledi ne anladı
Sağ elimde sol elin olsun
Sol elimde kalbin
**
Bir ben senin olayım sende benim
Sağ elimde sol elin olsun
Sol elimde kalbin
Bir ben senin olayım sende benim
**
Sağ elimde sol elin olsun
Sol elimde kalbin
Bir ben senin olayım sende benim
Sağ elimde sol elin olsun
**
Sol elimde kalbin
Bir ben senin olayım sende benim
Sağ elimde sol elin olsun
Sol elimde kalbin
**
Bir ben senin olayım sende benim
Sağ elimde sol elin olsun
Sol elimde kalbin
Bir ben senin olayım sende benim
-
Güneş bir başka doğuyor neden bugünlerde
Geceler bir başka alevleniyor bu şehirde
Korkuyorum çocuklar gibi savunmasız korkuyorum
Ah bu başıma gelen nedir bilmiyorum ama çok korkuyorum
Kurtar beni tanrım
İçim yanıyor Ona tutuluyorum
Kurtar beni bilirsin
Aşık olmak İstemiyorum
**
Kurtar beni tanrım
İçim yanıyor Ona tutuluyorum
Kurtar beni bilirsin
Aşık olmaktan korkuyorum
**
Yağmurlar yağıyor çöllenmiş yüreğime
Bir de kavak yelleri esiyor yalnız gönlümde
Aşık mı oluyorum yeniden savunmasız korkuyorum
Ah bu başıma gelen nedir
**
Bilmiyorum ama çok korkuyorum
Kurtar beni tanrım
İçim yanıyor Ona tutuluyorum
Kurtar beni bilirsin
**
Aşık olmak İstemiyorum
Kurtar beni tanrım
İçim yanıyor Ona tutuluyorum
Kurtar beni bilirsin
Aşık olmaktan korkuyorum
-
Siyah elbiseni giyince
Aklım başımı terk ederdi
Esmeye yer arardı rüzgar
Saçlarına değerdi
Ellerini ovuştururdu gözlerim
Seni görünce
Başı dönerdi bakışların
Ona değince
Hırçın bir adam olsam
Esen rüzgara çatsam
Bir yolunu bulsam
Ya da ona karışsam
Ben olsam esip te belini saran
Dudaklarından içeri dolan
Bir ben olsam
Bir ben olsam
Saçlarını dağıtan
Pencerenden içeri
Islık çalan
Bir ben olsam
-
Önce bir hevestin kabul
Yeni bir nefestin
Başımda rüzgarlar
Aklımda rüyalar vardı
Nereden bilecektim
Sen mi çekip gidecektin
Elimde çiçekler
Cebimde yüzükler kaldı
Şimdi kapında yatsam da
İstemezsin beni
Gözünün içine baksam da
Tanımazsın belki
Oysaki dudakların
Salıverince saçların
Asili bakışların
Kime dokunur o şanslı eşyaların
Bensiz göz yaşların
Muhtemel yeni aşkların
Bana dokunur
-
Aklımdan geçiyor şimdi,
Seninle kurduğumuz hayaller,
Salona açılan odasındaydık evin,
Tüm Dünyaya kapalı, Güneşten Gizli,
**
Geceden Bile Saklı,
Yüzme Damlardı Göz yaşların,
Mutluluktan alev alev kana kana içerdim,
Yana yana sönerdim,
**
Uzak olsak da, Özlemedim Kabahat,
Gözlerime bak, Ellerinde Ellerim,
Hep istediğim gibi yapmışsın saçlarını,
Bende sakallarımı kesmedim,
-