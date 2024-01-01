Taylan Ülger

-
Bardağımdaki çay gibi
Yudum yudum içtim seni
Sigaramda duman gibi
Ciğerime çektim seni
*
Bardağımdaki çay gibi
Yudum yudum içtim seni
Sigaramda duman gibi
Ciğerime çektim seni
*
Oysa ki sen yoktun yanımda, yanımda
Tomurcuk oldun sen dalımda, dalımda
Düşündümde ben en sonunda, sonunda
*
Hayal edip öptüm seni
Oysa ki sen yoktun yanımda, yanımda
Tomurcuk oldun sen dalımda, dalımda
Düşündüm de ben en sonunda, sonunda
*
Yüreğime ektim seni
Öyle çok beklemişim
Öyle çok özlemişim ki
*
Öyle benimsemişim ki
Benliğime kattım seni
Öyle çok beklemişim
*
Öyle çok özlemişim ki
Öyle benimsemişim ki
Benliğime kattım seni
*
Oysa ki sen yoktun yanımda, yanımda
Tomurcuk oldun sen dalımda, dalımda
Düşündümde ben en sonunda, sonunda
*
Hayal edip öptüm seni
Oysa ki sen yoktun yanımda, yanımda
Tomurcuk oldun sen dalımda, dalımda
Düşündümde ben en sonunda, sonunda
Yüreğime ektim seni
*
Oysa ki sen yoktun yanımda, yanımda
Tomurcuk oldun sen dalımda, dalımda
Düşündümde ben en sonunda, sonunda
Yüreğime ektim seni
-
Seyyah oldum dolaştım şu alemi
Ah güzelim, senin gibi bir vefasız görmedim ben
Hayırsızı kitapsızı zalimi
Bal böceğim, senin gibi bir insafsız görmedim ben
Şu dağlarda çiçek oldum aşkından, sarardım soldum
Bakmadın bana bal böceğim
Yollarında toprak oldum, sen bastıkça ben kavruldum
Görmedin beni bal böceğim
**
Seni gidi bal böceği
Kim çözecek bu bilmeceyi
Ateşte yanar pervane, ben oldum derdinden divane
**
Hele gel, yine gel, bir gece vakti koynuma gel
Hele gel, yine gel, bir gece vakti koynuma gel
(Ama benim adım bal böceği)
(Bekleyemem ben bu geceyi)
(Gelir de koynuna girerim ama)
(Sonra da batırırım iğneyi)
Hele gel, yine gel, ben razıyım dön bana gel
Hele gel, yine gel, bir gece vakti koynuma gel
(Ama benim adım bal böceği)
(Bekleyemem ben bu geceyi)
(Gelir de koynuna girerim ama)
(Sonra da batırırım iğneyi)
**
Nedir bu çektiğim senin elinden
Ah güzelim, kurtar beni elalemin dilinden
Bıktım usandım o bitmez nazından
Bal böceğim, sabır teli koptu gönül sazından
Şu dağlarda çiçek oldum aşkından, sarardım soldum
Bakmadın bana bal böceğim
Yollarına toprak oldum, sen bastıkça ben kavruldum
Görmedin beni bal böceğim
**
Seni gidi bal böceği
Kim çözecek bu bilmeceyi
Ateşte yanar pervane, ben oldum derdinden divane
**
Hele gel, yine gel, bir gece vakti koynuma gel
Hele gel, yine gel, bir gece vakti koynuma gel
(Ama benim adım bal böceği)
(Bekleyemem ben bu geceyi)
(Gelir de koynuna girerim ama)
(Sonra batırırım iğneyi)
Hele gel, yine gel, ben razıyım dön bana gel
Hele gel, yine gel, bir gece vakti koynuma gel
(Ama benim adım bal böceği)
(Bekleyemem ben bu geceyi)
(Gelir de koynuna girerim ama)
(Sonra da batırırım iğneyi)
**
Hele hele gel, yine yine gel, bir gece vakti koynuma gel
Hele hele gel, yine yine gel, bir gece vakti koynuma gel
(Ama benim adım bal böceği)
(Bekleyemem ben bu geceyi)
-
Öksüz doğdu Mehmet
İte kaka büyüdü Mehmet
On bir yaşına doğru
Okula da gitti Mehmet
Çaka çaka okudu da Mehmet
Döne döne başı döndü Mehmet
Diploma hak getire Mehmet
Okumayı sökemedi ki Mehmet
Saldım çayıra Mehmet
Mevlam kayıra Mehmet
Saldım çayıra Mehmet
Mevlam kayıra Mehmet
**
Bütün köy toplansın
Bu Mehmet ne ballı çocuk
Vallahi çok şanslı çocuk
Ne amcası var ne dayısı
Bundan iyisi Şam'da kayısı
Mehmet, ula Mehmet
En büyük Mehmet bizim Mehmet
En büyük Mehmet bizim Mehmet
**
Askere gitti Mehmet
Eğitim gördü Mehmet
Jandarma komando
Doğuya da gitti Mehmet
Alavere dalavere Mehmet
Hadi yine yürü nöbete Mehmet
Askerlik uzadı Mehmet
Gelemedi tezkere Mehmet
Saldım çayıra Mehmet
Mevlam kayıra Mehmet
Saldım çayıra Mehmet
Mevlam kayıra Mehmet
**
Bütün bölük toplansın
Bu Mehmet ne ballı çocuk
Vallahi çok şanslı çocuk
Ne amcası var ne dayısı
Bundan iyisi Şam'da kayısı
Mehmet, ula Mehmet
En büyük Mehmet bizim Mehmet
En büyük Mehmet bizim Mehmet
**
Bir kızı sevdi Mehmet
Eridi de bitti Mehmet
Ama başlık parasını
Bulamadı gitti Mehmet
Nuh dedi kız babası Mehmet
Peygamber demedi Mehmet
Kız eline kına yaktı Mehmet
Babası paraya taktı Mehmet
Olmadı gitti Mehmet
Bir ömür bitti Mehmet
Olmadı gitti Mehmet
Bir ömür bitti Mehmet
**
Bütün köy toplansın
Bu Mehmet ne ballı çocuk
Vallahi çok şanslı çocuk
Ne amcası var ne dayısı
Bundan iyisi Şam'da kayısı
Mehmet, ula Mehmet
En büyük Mehmet bizim Mehmet
En büyük Mehmet bizim Mehmet
En büyük Mehmet bizim Mehmet
En büyük Mehmet bizim Mehmet
-
Sen cennete uçtun ama
Kokun sinmiş yatağıma, odama
**
Derin derin soluyorum seni
İçime hapsediyorum seni
Alışamadım bir türlü yokluğuna, gül bebeğim
Sensiz yaşamak ne kadar zor
Ayrılık acısını gel bana sor
Nasıl kıydın kendine, gül bebeğim?
**
Geceler çok soğuk, geceler sessiz
Nasıl yaşarım şimdi ben sensiz?
**
Hani bana verdiğin o sözler?
Hani o gülen masum gözler?
Alışamadım bir türlü yokluğuna, gül bebeğim
Sensiz yaşamak ne kadar zor
Ayrılık acısını gel bana sor
Nasıl kıydın kendine, gül bebeğim?
**
Göz yaşım karıştı yağmura
Damla damla süzülüyor toprağa
Bizi ancak ölüm ayırır diyordun bana
Söyle nasıl kıydın kendine, gül bebeğim?
Seni benden ölüm bile ayıramadı işte
Nasıl kıydın kendine, söyle, gül bebeğim?
**
Dar geliyor bana bu yerler
Kırılsın seni taşıyan bu eller
**
Hani bana verdiğin o sözler?
Hani o gülen masum gözler?
Alışamadım bir türlü yokluğuna, gül bebeğim
Sensiz yaşamak ne kadar zor
Ayrılık acısını gel bana sor
Nasıl kıydın kendine, gül bebeğim?
**
Sen cennete uçtun ama
Kokun sinmiş yatağıma odama
**
Derin derin soluyorum seni
İçime hapsediyorum seni
Alışamadım bir türlü yokluğuna, gül bebeğim
Sensiz yaşamak ne kadar zor
Ayrılık acısını gel bana sor
Nasıl kıydın kendine, gül bebeğim?
**
Dar geliyor bana bu yerler
Yaşanmaz oldu kara geceler
Kırılsın seni taşıyan bu eller, gül bebeğim
Sensiz yaşamak ne kadar zor
Ayrılık acısını gel bana sor
Nasıl kıydın kendine, gül bebeğim?
**
Dar geliyor bana bu yerler
Yaşanmaz oldu kara geceler
Kırılsın seni taşıyan bu eller, gül bebeğim
Sensiz yaşamak ne kadar zor
-
Dağlar aştım hazar eyledim
Her gördüğüm güzele nazar eyledim
Hakikat sofrası kurulunca
Bir salkım üzüme pazar eyledim
**
Söylemeye varmıyor dilim
Sazım çalmaz oldu, tutmuyor elim
Ben ettim sen eyleme gülüm
Ne olur affet beni Allah aşkına
**
Yolla yarim tez yolla
Oyalı da mendile sar yolla
İki tel kopar saçından
Kınalı da mendile sar yolla
**
Yolla, yolla
Yolla, meleklere ver yolla
Yolla, yolla
Yeter beklettiğin beni Allah aşkına
**
Yolla yarim tez yolla
Oyalı da mendile sar yolla
İki tel kopar saçından
Kınalı da mendile sar yolla
**
Hasret kaldım seni sevmeye
Sana gelip düğümleri çözmeye
Usulca göğsüne yaslanıp
Bir sabah vakti koynunda ölmeye
**
Coştu gönlüm sel gibi çağlar
Aramıza girmiş dumanlı dağlar
Barış derdini söyler, ağlar
Yeter affet beni Allah aşkına
**
Yolla yarim tez yolla
Oyalı da mendile sar yolla
İki tel kopar saçından
Kınalı da mendile sar yolla
**
Yolla, yolla
Yolla, meleklere ver yolla
Yolla, yolla
Yeter beklettiğin beni Allah aşkına
**
Yolla yarim tez yolla
Oyalı da mendile sar yolla
İki tel kopar saçından
Kınalı da mendile sar yolla
**
Yolla, yolla
Yolla, meleklere ver yolla
Yolla, yolla
-
Bir sabah baktım ne göreyim, bizim sokakta şenlik var
Büyükler kös kös otururken, adam oluvermiş çocuklar
Patlamaz olmuş tüfekler, gelmiş karamürsel sepetler
Tren kalkmış gitmekte, hadi geçmiş olsun birilerine
Kınalar yakalım elimize
(Kınalar yakalım elimize)
Sahip olalım dilimize
(Sahip olalım dilimize)
Aman dikkat belimize
(Aman dikkat belimize)
Şimdi müsaadenizle çocuklar
Sıra bana geldi çocuklar
İş başa düştü çocuklar
Hazır mıyız? (Wow)
Eh Barış abi aşk olsun aç koynuna kuş konsun
Çek ipini rahvan gitsin inceldiği yerden kopsun
Kimileri kahve kaynatsın, kimi hala dansöz oynatsın
Leyleğin ömrü iki lak lak değerler oldu tepetaklak
El salla, el salla
(El salla, el salla)
Kol salla, kol salla
(Kol salla, kol salla)
Sağ gösterip sol salla
(Sağ gösterip sol salla)
Bir omuz at sağdan solla
(Bir omuz at sağdan solla)
El salla, el salla
Kol salla, kol salla
Sağ gösterip sol salla
Bir omuz at sağdan solla
Geliyor bir ahu afet, tepeden tırnağa zerafet
(Öldür bizi letafet, bizim sonumuz felaket)
(Hayırdır inşallah kızlar, ne diyor bu uçuk çılgınlar)
Hayır mı şer mi göreceğiz artık, sabrın sonu selamet
Kınalar yakalım elimize
(Kınalar yakalım elimize)
Sahip olalım dilimize
(Sahip olalım dilimize)
Aman dikkat belimize
(Aman dikkat belimize)
Şimdi müsaadenizle çocuklar
Sıra bana geldi çocuklar
İş başa düştü çocuklar
Hazır mıyız?
(Wow)
El salla, el salla
(El salla, el salla)
Kol salla, kol salla
(Kol salla, kol salla)
Sağ gösterip sol salla
(Sağ gösterip sol salla)
Bir omuz at sağdan solla
(Bir omuz at sağdan solla)
El salla, el salla
Kol salla, kol salla
Sağ gösterip sol salla
Bir omuz at sağdan solla
Dandini dastana, dinolar bostana
İyi bak hastana, sor beni ustana
El salla, el salla
(El salla, el salla)
Dandini dastana, dinolar bostana
İyi bak hastana, sor beni ustana
El salla, el salla
(El salla, el salla)
El salla, el salla
Kol salla, kol salla
Sağ gösterip sol salla
Bir omuz at sağdan solla
El salla, el salla
Kol salla, kol salla
Sağ gösterip sol salla
-
Yıkılsın bütün duvarlar birer birer
Açılsın bütün kapılar teker teker
Yaklaş bana, gel, sokul bana
Rüyama giriver bu gece
Helalim oluver bu gece
Koptu fırtına dört bir yanımda
Ateşe at beni, sar kollarınla
Çok yorgunum, sarıl bana, dokun bana ne olur
Binlerce ok saplanıyor şu kalbime
Alev alev ateşin yanıyor yüreğimde
Yaklaş bana, gölgem ol benim
Rüyama giriver bu gece
Helalim oluver bu gece
Koptu fırtına dört bir yanımda
Ateşe at beni, sar kollarınla
Çok yorgunum, sarıl bana, dokun bana ne olur
Gururumu aldım ayaklar altına
Geldim kapına yüz sürmek için
Haydi artık sen de sil gözyaşlarını
Süslen, boyan, giyin benim için
Elimde pembe mavi soğuk bir çerçeve
Tüm anılar sanki toplanmış hep o resimde
Süzül oradan gel, sokul bana
Rüyama giriver bu gece
Helalim oluver bu gece
Koptu fırtına dört bir yanımda
Ateşe at beni, sar kollarınla
Çok yorgunum, sarıl bana, dokun bana ne olur
Sokul bana sarıl bana
Yaklaş bana dokun bana
-
Bu akşam yine garip bir hüzün çöktü üstüme
Hücrem soğuk, bir tek sen varsın düşlerimde
Demir kapı yine kapandı ağır ağır üzerime
Kelepçeler yine vuruldu kilit kilit yüreğime
Derin derin soluyorum seni gecelerce
Duvarlara kazıdım ismini her köşeye
Dudakların şeker gibiydi: Baldan öte
Baldan ziyade
Pembe pembe yanakların: Gülden öte
Gülden ziyade
Sabret, gönül, sabret sakın isyan etme
Bir gün elbet bitecek bu çile, isyan etme
Dört kitaptan başlayalım istersen, gel, söze
Or'da öyle bir isim var ki kuldan öte
Kuldan ziyade
Onu düşün, ona sığın o senden öte
Benden ziyade
Bir sabah elbet güneş de doğacak penceremde
Ama bil ki ateşin hâlâ yanacak yüreğimde
Gözyaşlarım akıp gidecek: Selden öte
Selden ziyade
Bir canım var vereceğim: Maldan öte
Maldan ziyade
Sabret, gönül, sabret sakın isyan etme
Bir gün elbet bitecek bu çile, isyan etme
Dört kitaptan başlayalım istersen, gel, söze
Or'da öyle bir isim var ki kuldan öte
Kuldan ziyade
Onu düşün, ona sığın o senden öte
Benden ziyade
Bir ben var ki benim içimde: Benden öte
Benden ziyade
Bir sen var ki senin içinde: Senden öte
Senden ziyade
Bir ben var ki benim içimde: Benden öte
Benden ziyade
Bir sen var ki senin içinde: Senden öte
Senden ziyade
Bir ben var ki benim içimde: Benden öte
Benden ziyade
Bir sen var ki senin içinde: Senden öte
Senden ziyade
Bir ben var ki benim içimde: Benden öte
Benden ziyade
Bir sen var ki senin içinde: Senden öte
Senden ziyade
-
Bariz telaşım saydam yaralarımla
Senden saklanmadım yol arkadaşım
Şimdi yollar daralır çıkmaz sokaklarında
Tutma bırak içinde kalmayayım
Geçiyor bir ömür düşüne düşüne
Kalmıyor hiç birşey benden yetmiyor birine
Biz hep sustuk yol almadık ve
Öyle güzel kalmadık
Tutmayın yol verin gidene gidene
Cevap da vermem artık gücüme gidene
Yoktur tavsiyem bile beni kaybedene
Doldu sığmaz içime
Tutmayın yol verin gidene gidene
Cevap da vermem artık gücüme gidene
Hiç mi soru sormadın yüzüne gülene
Doldu sığmaz içime
Geçiyor bir ömür düşüne düşüne
Kalmıyor hiç birşey benden yetmiyor birine
Biz hep sustuk yol almadık ve
Öyle güzel kalmadık
Tutmayın yol verin gidene gidene
Cevap da vermem artık gücüme gidene
Yoktur tavsiyem bile beni kaybedene
Doldu sığmaz içime
Alıştığım eziyetin felaket olsa nihayetinde
Elbet aşkla yıkanır kalp kendine ihanetinde
Tutmayın yol verin gidene gidene
Cevap da vermem artık gücüme gidene
Yoktur tavsiyem bile beni kaybedene
Doldu sığmaz içime
Tutmayın yol verin gidene gidene
Cevap da vermem artık gücüme gidene
Hiç mi soru sormadın yüzüne gülene
Doldu sığmaz içime
Doldu sığmaz içime
Yoldur bitmez gidene