Taylor Swift

Cause, baby, now we’ve got bad blood
You know it used to be mad love
So take a look what you’ve done
‘Cause, baby, now we’ve got bad blood, hey!
***
Çünkü bebeğim,artık düşmanlığımız var
Biliyorsun eskiden çılgınca bir aşktı
Yani yaptığına dön de bir bak
Çünkü bebeğim,artık düşmanlığımız var hey!
***
I can’t take it back, look where I’m at
My TLC was quite OD, ID my facts
Now POV of you and me, similar Iraq
I don’t hate you, but I hate to critique, overrate you
These beats of a dark heart, use basslines to replace you
Take time and erase you, love don’t hear no more
No, I don’t fear no more
Better yet, respect ain’t quite sincere no more
***
Geri alamam,olduğum yere bir bak
Benim yumuşak ilgim oldukça aşırı dozdu,doğrularım ise kimliğimdi
Şimdi senin ve benim bakış açımız,Irak ile benzeşiyor
Senden nefret etmiyorum ama eleştirmekten,seni gözümde büyütmekten nefret ediyorum
Bu karanlık bir kalbin ritmi senin yerini değiştirmek için notaları kullanan
Zaman kazandım ve seni sildim,aşk artık duymuyor
Hayır,artık korkum yok
Daha iyisi,saygı artık samimi değil
***
Oh, it’s so sad to
Think about the good times
You and I
***
Ah,çok üzücü
Sen ve benim
İyi zamanlarımı düşünmek
***
‘Cause, baby, now we’ve got bad blood
You know it used to be mad love
So take a look what you’ve done
‘Cause, baby, now we’ve got bad blood, hey!
Now we’ve got problems
And I don’t think we can solve ’em
You made a really deep cut
And, baby, now we’ve got bad blood, hey!
***
Çünkü bebeğim, artık düşmanlığımız var
Biliyorsun eskiden çılgınca bir aşktı
Yani yaptığına dön de bir bak
Çünkü bebeğim, artık düşmanlığımız var, hey!
Artık sorunlarımız var
Ve onları çözebileceğimizi düşünmüyorum
Gerçekten derin bir kesik attın
Bebeğim, artık düşmanlığımız var, hey!
***
Remember when you tried to write me off?
Remember when you thought I’d take a loss?
Don’t you remember? You thought that I would need ya
Follow procedure, remember? Oh, wait, you got amnesia
It was my season for battle wounds
Battle scars, body bumped, bruised
Stabbed in the back; brimstone, fire jumping through
Still, all my life, I got money and power
And you gotta live with the bad blood now
***
Beni silmeye çalıştığını hatırlıyor musun?
Kaybolacağımı düşündüğünü hatırlıyor musun?
Hatırlamıyor musun? Sana ihtiyacım olduğunu düşünmüştün
Prosedürü uygula, hatırla? Ah bir dakika senin amnezin (unutkanlık) vardı
Bu benim savaş yaraları sezonum oldu
Savaşın izleri, çarpışan bedenler, çürükler
Arkadan bıçaklandım; kükürtle ateşe atladım
Hala, tüm hayatım, param ve gücüm var
Ama sen bu düşmanlıkla yaşamak zorundasın şimdi
***
Oh, it’s so sad to
Think about the good times
You and I
***
Ah, çok üzücü
Sen ve benim
İyi zamanlarımı düşünmek
***
‘Cause, baby, now we’ve got bad blood
You know it used to be mad love
So take a look what you’ve done
‘Cause, baby, now we’ve got bad blood, hey!
Now we’ve got problems
And I don’t think we can solve ’em
You made a really deep cut
And, baby, now we’ve got bad blood, hey!
***
Çünkü bebeğim, artık düşmanlığımız var
Biliyorsun eskiden çılgınca bir aşktı
Yani yaptığına dön de bir bak
Çünkü bebeğim, artık düşmanlığımız var, hey!
Artık sorunlarımız var
Ve onları çözebileceğimizi düşünmüyorum
Gerçekten derin bir kesik attın
Bebeğim, artık düşmanlığımız var, hey!
***
Band-Aids don’t fix bullet holes
You say sorry just for show
You live like that, you live with ghosts
You forgive, you forget, but you never let it go
Band-Aids don’t fix bullet holes
You say sorry just for show
If you live like that, you live with ghosts
If you love like that, blood runs cold
***
Yara bandı kurşun deliklerini kapatmıyor
Sadece gösteriş için üzgün olduğunu söylüyorsun
Sen böyle yaşarsın, sen hayaletlerle yaşarsın
Affeder ve unutursun ama vazgeçmezsin
Yara bandı kurşun deliklerini kapatmıyor
Sadece gösteriş için üzgün olduğunu söylüyorsun
Eğer böyle yaşıyorsan hayaletlerle yaşıyorsun demektir
Eğer böyle seviyorsan kanın donuyor demektir
***
‘Cause, baby, now we’ve got bad blood
You know it used to be mad love
So take a look what you’ve done
‘Cause, baby, now we’ve got bad blood, hey!
Now we’ve got problems
And I don’t think we can solve ’em
You made a really deep cut
And, baby, now we’ve got bad blood, hey!
‘Cause, baby, now we’ve got bad blood
You know it used to be mad love
So take a look what you’ve done
‘Cause, baby, now we’ve got bad blood, hey!
Now we’ve got problems
And I don’t think we can solve ’em
You made a really deep cut
***
Çünkü bebeğim, artık düşmanlığımız var
Biliyorsun eskiden çılgınca bir aşktı
Yani yaptığına dön de bir bak
Çünkü bebeğim, artık düşmanlığımız var, hey!
Artık sorunlarımız var
Ve onları çözebileceğimizi düşünmüyorum
Gerçekten derin bir kesik attın
Bebeğim, artık düşmanlığımız var, hey!
Çünkü bebeğim, artık düşmanlığımız var
Biliyorsun eskiden çılgınca bir aşktı
Yani yaptığına dön de bir bak
Çünkü bebeğim, artık düşmanlığımız var, hey!
Artık sorunlarımız var
Ve onları çözebileceğimizi düşünmüyorum
Gerçekten derin bir kesik attın
Bebeğim, artık düşmanlığımız var, hey!