Taylor Swift

Cause, baby, now we’ve got bad blood You know it used to be mad love So take a look what you’ve done ‘Cause, baby, now we’ve got bad blood, hey! *** Çünkü bebeğim,artık düşmanlığımız var Biliyorsun eskiden çılgınca bir aşktı Yani yaptığına dön de bir bak Çünkü bebeğim,artık düşmanlığımız var hey! *** I can’t take it back, look where I’m at My TLC was quite OD, ID my facts Now POV of you and me, similar Iraq I don’t hate you, but I hate to critique, overrate you These beats of a dark heart, use basslines to replace you Take time and erase you, love don’t hear no more No, I don’t fear no more Better yet, respect ain’t quite sincere no more *** Geri alamam,olduğum yere bir bak Benim yumuşak ilgim oldukça aşırı dozdu,doğrularım ise kimliğimdi Şimdi senin ve benim bakış açımız,Irak ile benzeşiyor Senden nefret etmiyorum ama eleştirmekten,seni gözümde büyütmekten nefret ediyorum Bu karanlık bir kalbin ritmi senin yerini değiştirmek için notaları kullanan Zaman kazandım ve seni sildim,aşk artık duymuyor Hayır,artık korkum yok Daha iyisi,saygı artık samimi değil *** Oh, it’s so sad to Think about the good times You and I *** Ah,çok üzücü Sen ve benim İyi zamanlarımı düşünmek *** ‘Cause, baby, now we’ve got bad blood You know it used to be mad love So take a look what you’ve done ‘Cause, baby, now we’ve got bad blood, hey! Now we’ve got problems And I don’t think we can solve ’em You made a really deep cut And, baby, now we’ve got bad blood, hey! *** Çünkü bebeğim, artık düşmanlığımız var Biliyorsun eskiden çılgınca bir aşktı Yani yaptığına dön de bir bak Çünkü bebeğim, artık düşmanlığımız var, hey! Artık sorunlarımız var Ve onları çözebileceğimizi düşünmüyorum Gerçekten derin bir kesik attın Bebeğim, artık düşmanlığımız var, hey! *** Remember when you tried to write me off? Remember when you thought I’d take a loss? Don’t you remember? You thought that I would need ya Follow procedure, remember? Oh, wait, you got amnesia It was my season for battle wounds Battle scars, body bumped, bruised Stabbed in the back; brimstone, fire jumping through Still, all my life, I got money and power And you gotta live with the bad blood now *** Beni silmeye çalıştığını hatırlıyor musun? Kaybolacağımı düşündüğünü hatırlıyor musun? Hatırlamıyor musun? Sana ihtiyacım olduğunu düşünmüştün Prosedürü uygula, hatırla? 