Taylor Swift

Nice to meet you, where you been? Tanıştığımıza memnun oldum, nerelerdeydin? I could show you incredible things Sana inanılmaz şeyler gösterebilirim Magic, madness, heaven, sin Sihir, delilik, cennet, günah Saw you there and I thought Seni gördüm ve düşündüm ki, Oh my God, look at that face Aman Allah’ım, şu simaya bak You look like my next mistake Tıpkı bir sonraki hatama benziyorsun Love’s a game, want to play? Aşk bir oyun, oynamak ister misin? *** New money, suit and tie Yeni para, takım elbise ve kravat I can read you like a magazine Seni magazin gibi okuyabilirim Ain’t it funny, rumors fly Komik değil mi, dedikodular uçuşuyor And I know you heard about me Ve senin beni tanıdığını biliyorum So hey, let’s be friends Öyleyse hey, hadi arkadaş olalım I’m dying to see how this one ends Bunun nasıl biteceğini görmek için ölüyorum Grab your passport and my hand Pasaportunu al ve elimi tut I can make the bad guys good for a weekend Kötü çocukları bir haftasonu için iyi yapabilirim *** So it’s gonna be forever Bu sonsuza kadar sürecek Or it’s gonna go down in flames Ya da alevler içinde devam edecek You can tell me when it’s over Bu bittiğinde bana söyleyebilirsin If the high was worth the pain Eğer sarhoşluğun acına üstün gelirse *** Got a long list of ex-lovers Önceki âşıklarından uzun bir listen var They’ll tell you I’m insane Onlar sana benim çılgın olduğumu söyleyecekler ‘Cause you know I love the players Çünkü bilirsin, oyuncuları severim And you love the game Ve sen bu oyunu seversin *** ‘Cause we’re young and we’re reckless Çünkü biz genciz ve umursamıyoruz We’ll take this way too far Bu yolda fazla ilerleyeceğiz It’ll leave you breathless Bu seni nefessiz bırakacak Or with a nasty scar Ya da fena bir yara ile *** Got a long list of ex-lovers Önceki âşıklarından uzun bir listen var They’ll tell you I’m insane Onlar sana benim çılgın olduğumu söyleyecekler But I’ve got a blank space baby Ama benim içimde bir boşluk var bebeğim And I’ll write your name Ve adını yazacağım *** Cherry lips, crystal skies Kiraz dudaklar, kristal gökyüzü I could show you incredible things Sana inanılmaz şeyler gösterebilirim Stolen kisses, pretty lies Çalınmış öpücükler, tatlı yalanlar You’re the king baby I’m your Queen Sen kralsın bebeğim ben de senin kraliçen *** Find out what you want İstediğini bul Be that girl for a month Bir aylığına bu kız ol Wait, the worst is yet to come, oh no Bekle en kötüsü henüz gelmedi, ah hayır *** Screaming, crying, perfect storm Çığlık, yakarma, müthiş fırtına I can make all the tables turn Tüm masaları ters döndürebilirim Rose gardens filled with thorns Gül bahçeleri dikenlerle dolu Keep you second guessing like *** “Oh my God, who is she?” ‘Aman Allah’ım, bu kız da kim?’ Tahmin etmeye devam et I get drunk on jealousy Kıskançlıkla sarhoş oldum But you’ll come back each time you leave Ama gittiğin gibi geri geleceksin ‘Cause darling I’m a nightmare dressed like a daydream Çünkü tatlım ben hayallerinin kılığına bürünmüş kâbusunum *** So it’s gonna be forever Bu sonsuza kadar sürecek Or it’s gonna go down in flames Ya da alevler içinde devam edecek You can tell me when it’s over Bu bittiğinde bana söyleyebilirsin If the high was worth the pain Eğer sarhoşluğun acına üstün gelirse *** Got a long list of ex-lovers Önceki âşıklarından uzun bir listen var They’ll tell you I’m insane Onlar sana benim çılgın olduğumu söyleyecekler ‘Cause you know I love the players Çünkü bilirsin, oyuncuları severim And you love the game Ve sen bu oyunu seversin *** ‘Cause we’re young and we’re reckless Çünkü biz genciz ve umursamıyoruz We’ll take this way too far Bu yolda fazla ilerleyeceğiz It’ll leave you breathless Bu seni nefessiz bırakacak Or with a nasty scar Ya da fena bir yara ile *** Got a long list of ex-lovers Önceki âşıklarından uzun bir listen var They’ll tell you I’m insane Onlar sana benim çılgın olduğumu söyleyecekler But I’ve got a blank space baby Ama benim içimde bir boşluk var bebeğim And I’ll write your name Ve adını yazacağım