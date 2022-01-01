Taylor Swift

Nice to meet you, where you been?
Tanıştığımıza memnun oldum, nerelerdeydin?
I could show you incredible things
Sana inanılmaz şeyler gösterebilirim
Magic, madness, heaven, sin
Sihir, delilik, cennet, günah
Saw you there and I thought
Seni gördüm ve düşündüm ki,
Oh my God, look at that face
Aman Allah’ım, şu simaya bak
You look like my next mistake
Tıpkı bir sonraki hatama benziyorsun
Love’s a game, want to play?
Aşk bir oyun, oynamak ister misin?
***
New money, suit and tie
Yeni para, takım elbise ve kravat
I can read you like a magazine
Seni magazin gibi okuyabilirim
Ain’t it funny, rumors fly
Komik değil mi, dedikodular uçuşuyor
And I know you heard about me
Ve senin beni tanıdığını biliyorum
So hey, let’s be friends
Öyleyse hey, hadi arkadaş olalım
I’m dying to see how this one ends
Bunun nasıl biteceğini görmek için ölüyorum
Grab your passport and my hand
Pasaportunu al ve elimi tut
I can make the bad guys good for a weekend
Kötü çocukları bir haftasonu için iyi yapabilirim
***
So it’s gonna be forever
Bu sonsuza kadar sürecek
Or it’s gonna go down in flames
Ya da alevler içinde devam edecek
You can tell me when it’s over
Bu bittiğinde bana söyleyebilirsin
If the high was worth the pain
Eğer sarhoşluğun acına üstün gelirse
***
Got a long list of ex-lovers
Önceki âşıklarından uzun bir listen var
They’ll tell you I’m insane
Onlar sana benim çılgın olduğumu söyleyecekler
‘Cause you know I love the players
Çünkü bilirsin, oyuncuları severim
And you love the game
Ve sen bu oyunu seversin
***
‘Cause we’re young and we’re reckless
Çünkü biz genciz ve umursamıyoruz
We’ll take this way too far
Bu yolda fazla ilerleyeceğiz
It’ll leave you breathless
Bu seni nefessiz bırakacak
Or with a nasty scar
Ya da fena bir yara ile
***
Got a long list of ex-lovers
Önceki âşıklarından uzun bir listen var
They’ll tell you I’m insane
Onlar sana benim çılgın olduğumu söyleyecekler
But I’ve got a blank space baby
Ama benim içimde bir boşluk var bebeğim
And I’ll write your name
Ve adını yazacağım
***
Cherry lips, crystal skies
Kiraz dudaklar, kristal gökyüzü
I could show you incredible things
Sana inanılmaz şeyler gösterebilirim
Stolen kisses, pretty lies
Çalınmış öpücükler, tatlı yalanlar
You’re the king baby I’m your Queen
Sen kralsın bebeğim ben de senin kraliçen
***
Find out what you want
İstediğini bul
Be that girl for a month
Bir aylığına bu kız ol
Wait, the worst is yet to come, oh no
Bekle en kötüsü henüz gelmedi, ah hayır
***
Screaming, crying, perfect storm
Çığlık, yakarma, müthiş fırtına
I can make all the tables turn
Tüm masaları ters döndürebilirim
Rose gardens filled with thorns
Gül bahçeleri dikenlerle dolu
Keep you second guessing like
***
“Oh my God, who is she?”
‘Aman Allah’ım, bu kız da kim?’
Tahmin etmeye devam et
I get drunk on jealousy
Kıskançlıkla sarhoş oldum
But you’ll come back each time you leave
Ama gittiğin gibi geri geleceksin
‘Cause darling I’m a nightmare dressed like a daydream
Çünkü tatlım ben hayallerinin kılığına bürünmüş kâbusunum
***
So it’s gonna be forever
Bu sonsuza kadar sürecek
Or it’s gonna go down in flames
Ya da alevler içinde devam edecek
You can tell me when it’s over
Bu bittiğinde bana söyleyebilirsin
If the high was worth the pain
Eğer sarhoşluğun acına üstün gelirse
***
Got a long list of ex-lovers
Önceki âşıklarından uzun bir listen var
They’ll tell you I’m insane
Onlar sana benim çılgın olduğumu söyleyecekler
‘Cause you know I love the players
Çünkü bilirsin, oyuncuları severim
And you love the game
Ve sen bu oyunu seversin
***
‘Cause we’re young and we’re reckless
Çünkü biz genciz ve umursamıyoruz
We’ll take this way too far
Bu yolda fazla ilerleyeceğiz
It’ll leave you breathless
Bu seni nefessiz bırakacak
Or with a nasty scar
Ya da fena bir yara ile
***
Got a long list of ex-lovers
Önceki âşıklarından uzun bir listen var
They’ll tell you I’m insane
Onlar sana benim çılgın olduğumu söyleyecekler
But I’ve got a blank space baby
Ama benim içimde bir boşluk var bebeğim
And I’ll write your name
Ve adını yazacağım