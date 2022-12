Taylor Swift

My castle crumbled overnight I brought a knife to a gunfight They took the crown but it’s alright All the liars are calling me one Nobody’s heard from me for months I’m doing better than I ever was *** Kalem bir gecede parçalandı Silahlı bir çatışmaya bir bıçak getirmiştim Tacı aldılar ama sorun değil Tüm yalancılar bana yalancı diyor Kimse benden aylarca haber almadı Öncedekinden daha iyiyim *** Cause my baby’s fit like a daydream Walking with his head down I’m the one he’s walking to So call it what you want yeah, call it what you want to My baby’s fly like a jet stream High above the whole scene Loves me like I’m brand new So call it what you want yeah, call it what you want to *** Çünkü benim bebeğim bir düş gibi iyi geliyor Başı yerde yürüyor Yürüdüğü kişi benim O halde adını sen koy evet, adını sen koy Benim bebeğim bir jet akımı gibi havada Tüm sahneden yukarıda uzakta Beni yepyeniymişim gibi seviyor O halde adını sen koy evet, adını sen koy *** All my flowers grew back as thorns Windows boarded up after the storm He built a fire just to keep me warm All the drama queens taking swings All the jokers dressing up as kings They fade to nothing when I look at him And I know I make the same mistakes every time Bridges burn, I never learn At least I did one thing right, I did one thing right I’m laughing with my lover Making forts under covers Trust him like a brother Yeah, you know I did one thing right Starry eyes sparking up my darkest night *** Tüm çiçeklerim diken olarak tekrar büyüdüler Fırtınadan sonra pencereler tahtayla kapandı O beni sıcak tutmak için bir ateş yaktı Her şeyi büyüten tipler sallanıyorlar Tüm soytarılar kralmışlar gibi giyiniyorlar Ben ona baktığımda onlar hiçliğe kararıyorlar Ve ben biliyorum ki her zaman aynı hatayı yapıyorum Köprüler yanıyor, asla öğrenmiyorum En azından bir şeyi doğru yaptım, bir şeyi doğru yaptım Sevgilimle birlikte gülüyorum Gizli bir şekilde kaleler yapıyorum Bir erkek kardeşim gibi ona güveniyorum Evet, biliyorsun ben bir şeyi doğru yaptım Yıldızlı gözler benim en karanlık gecemi aydınlatıyor *** Cause my baby’s fit like a daydream Walking with his head down I’m the one he’s walking to So call it what you want yeah, call it what you want to My baby’s fly like a jet stream High above the whole scene Loves me like I’m brand new So call it what you want yeah, call it what you want to *** Çünkü benim bebeğim bir düş gibi iyi geliyor Başı yerde yürüyor Yürüdüğü kişi benim O halde adını sen koy evet, adını sen koy Benim bebeğim bir jet akımı gibi havada Tüm sahneden yukarıda uzakta Beni yepyeniymişim gibi seviyor O halde adını sen koy evet, adını sen koy *** I want to wear his initial on a chain around my neck Chain round my neck Not because he owns me But ’cause he really knows me Which is more than they can say I recall late November Holding my breath, slowly I said “you don’t need to save me But would you run away with me?” Yes *** Onun zincirli baş harfi kolyesini boynuma takmak istiyorum Boynumda zincir Bana sahip olduğu için değil Fakat beni gerçekten bildiği için Bu diğerlerinin söyleyebileceğinden fazla bir şey Kasım ayının son zamanlarını hatırlıyorum Nefesimi tutarak, yavaşça diyorum ki “beni korumana ihtiyacım yok fakat benimle kaçar mısın? “…evet” *** My baby’s fit like a daydream Walking with his head down I’m the one he’s walking to So call it what you want yeah, call it what you want to My baby’s fly like a jet stream High above the whole scene Loves me like I’m brand new So call it what you want yeah, call it what you want to *** Çünkü benim bebeğim bir düş gibi iyi geliyor Başı yerde yürüyor Yürüdüğü kişi benim O halde ne dersen de evet, ne dersen de Benim bebeğim bir jet akımı gibi havada Tüm sahneden yukarıda uzakta Beni yepyeniymişim gibi seviyor O halde ne dersen de evet, ne dersen de *** Call it what you want, call it what you want Call it what you want, call it what you want Call it what you want, call it what you want Call it what you want, call it what you want Call it what you want yeah, call it what you want to *** Adını sen koy, adını sen koy Adını sen koy, adını sen koy Adını sen koy, adını sen koy Adını sen koy, adını sen koy Adını sen koy evet, adını sen koy