Call It What You Want Şarkı Sözleri
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Taylor Swift
Call It What You Want
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My castle crumbled overnight
I brought a knife to a gunfight
They took the crown but it’s alright
All the liars are calling me one
Nobody’s heard from me for months
I’m doing better than I ever was
***
Kalem bir gecede parçalandı
Silahlı bir çatışmaya bir bıçak getirmiştim
Tacı aldılar ama sorun değil
Tüm yalancılar bana yalancı diyor
Kimse benden aylarca haber almadı
Öncedekinden daha iyiyim
***
Cause my baby’s fit like a daydream
Walking with his head down
I’m the one he’s walking to
So call it what you want yeah, call it what you want to
My baby’s fly like a jet stream
High above the whole scene
Loves me like I’m brand new
So call it what you want yeah, call it what you want to
***
Çünkü benim bebeğim bir düş gibi iyi geliyor
Başı yerde yürüyor
Yürüdüğü kişi benim
O halde adını sen koy evet, adını sen koy
Benim bebeğim bir jet akımı gibi havada
Tüm sahneden yukarıda uzakta
Beni yepyeniymişim gibi seviyor
O halde adını sen koy evet, adını sen koy
***
All my flowers grew back as thorns
Windows boarded up after the storm
He built a fire just to keep me warm
All the drama queens taking swings
All the jokers dressing up as kings
They fade to nothing when I look at him
And I know I make the same mistakes every time
Bridges burn, I never learn
At least I did one thing right, I did one thing right
I’m laughing with my lover
Making forts under covers
Trust him like a brother
Yeah, you know I did one thing right
Starry eyes sparking up my darkest night
***
Tüm çiçeklerim diken olarak tekrar büyüdüler
Fırtınadan sonra pencereler tahtayla kapandı
O beni sıcak tutmak için bir ateş yaktı
Her şeyi büyüten tipler sallanıyorlar
Tüm soytarılar kralmışlar gibi giyiniyorlar
Ben ona baktığımda onlar hiçliğe kararıyorlar
Ve ben biliyorum ki her zaman aynı hatayı yapıyorum
Köprüler yanıyor, asla öğrenmiyorum
En azından bir şeyi doğru yaptım, bir şeyi doğru yaptım
Sevgilimle birlikte gülüyorum
Gizli bir şekilde kaleler yapıyorum
Bir erkek kardeşim gibi ona güveniyorum
Evet, biliyorsun ben bir şeyi doğru yaptım
Yıldızlı gözler benim en karanlık gecemi aydınlatıyor
***
Cause my baby’s fit like a daydream
Walking with his head down
I’m the one he’s walking to
So call it what you want yeah, call it what you want to
My baby’s fly like a jet stream
High above the whole scene
Loves me like I’m brand new
So call it what you want yeah, call it what you want to
***
Çünkü benim bebeğim bir düş gibi iyi geliyor
Başı yerde yürüyor
Yürüdüğü kişi benim
O halde adını sen koy evet, adını sen koy
Benim bebeğim bir jet akımı gibi havada
Tüm sahneden yukarıda uzakta
Beni yepyeniymişim gibi seviyor
O halde adını sen koy evet, adını sen koy
***
I want to wear his initial on a chain around my neck
Chain round my neck
Not because he owns me
But ’cause he really knows me
Which is more than they can say
I recall late November
Holding my breath, slowly I said “you don’t need to save me
But would you run away with me?”
Yes
***
Onun zincirli baş harfi kolyesini boynuma takmak istiyorum
Boynumda zincir
Bana sahip olduğu için değil
Fakat beni gerçekten bildiği için
Bu diğerlerinin söyleyebileceğinden fazla bir şey
Kasım ayının son zamanlarını hatırlıyorum
Nefesimi tutarak, yavaşça diyorum ki “beni korumana ihtiyacım yok
fakat benimle kaçar mısın?
“…evet”
***
My baby’s fit like a daydream
Walking with his head down
I’m the one he’s walking to
So call it what you want yeah, call it what you want to
My baby’s fly like a jet stream
High above the whole scene
Loves me like I’m brand new
So call it what you want yeah, call it what you want to
***
Çünkü benim bebeğim bir düş gibi iyi geliyor
Başı yerde yürüyor
Yürüdüğü kişi benim
O halde ne dersen de evet, ne dersen de
Benim bebeğim bir jet akımı gibi havada
Tüm sahneden yukarıda uzakta
Beni yepyeniymişim gibi seviyor
O halde ne dersen de evet, ne dersen de
***
Call it what you want, call it what you want
Call it what you want, call it what you want
Call it what you want, call it what you want
Call it what you want, call it what you want
Call it what you want yeah, call it what you want to
***
Adını sen koy, adını sen koy
Adını sen koy, adını sen koy
Adını sen koy, adını sen koy
Adını sen koy, adını sen koy
Adını sen koy evet, adını sen koy