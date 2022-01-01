Fifteen Şarkı Sözleri
Taylor Swift Fifteen şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Taylor Swift Fifteen şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Fifteen sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
You take a deep breath and you walk through the doors
Derin bir nefes alır ve kapıdan içeriye girersin
It’s the morning of your very first day
İlk gününün sabahı bu
You say hi to your friends you ain’t seen in a while
Bir süredir görmediğin arkadaşlarına selam verirsin
Try and stay out of everybody’s way
Herkesin yolundan uzak durmaya çalışırsın
***
It’s your freshman year and you’re going to be here
Bu lisedeki ilk yılın ve burada olacaksın
For the next four years in this town
Bu şehirde önümüzdeki dört yıl boyunca
Hoping one of those senior boys will wink at you and say
Umarsın lise sonlardan bir çocuğun sana göz kırpmasını ve demesini
“You know, I haven’t seen you around before”
“Biliyor musun, seni daha önce buralarda görmedim”
***
Because when you’re fifteen and somebody tells you they love you
Çünkü on beş yaşındayken biri sana seni sevdiğini söylerse
You’re going to believe them
Ona inanacaksın
And when you’re fifteen feeling like there’s nothing to figure out
Ve on beş yaşındayken halledecek bir şey yokmuş gibi hissedersin
Well, count to ten, take it in
Eh, ona kadar say, bunu kavra
This is life before you know who you’re going to be
Kim olacağını bilmeden önce hayatın bu
Fifteen
On beş
***
You sit in class next to a redhead named Abigail
Abigail adında kızıl saçlının yanına oturursun sınıfta
And soon enough you’re best friends
Ve çok geçmeden en yakın arkadaş olursunuz
Laughing at the other girls who think they’re so cool
Çok havalı olduklarını düşünen diğer kızlara gülersiniz
We’ll be outta here as soon as we can
Gidebileceğimiz en kısa sürede buradan gideceğiz
***
And then you’re on your very first date and he’s got a car
Ve sonra ilk randevundasın ve onun arabası var
And you’re feeling like flying
Ve sen uçuyor gibi hissediyorsun
And your momma’s waiting up and you’re thinking he’s the one
Ve annen bekliyor ve onun doğru kişi olduğunu düşünüyorsun
And you’re dancing ’round your room when the night ends
Ve gece bittiğinde dans ediyorsun odanda
When the night ends
Gece bittiğinde
***
Because when you’re fifteen and somebody tells you they love you
Çünkü on beş yaşındayken biri sana seni sevdiğini söylerse
You’re going to believe them
Ona inanacaksın
When you’re fifteen and your first kiss
On beş yaşındayken ilk öpücüğün
Makes your head spin ’round
Başını döndürür
But in your life you’ll do things greater than
Ama yaşamın boyunca daha büyük şeyler yapacaksın
Dating the boy on the football team
Futbol takımındaki çocukla çıkmaktan
But I didn’t know it at fifteen
Ama ben bunu bilmiyordum on beş yaşındayken
***
When all you wanted was to be wanted
Tek istediğin şey isteniyor olmakken
Wish you could go back and tell yourself what you know now
Keşke geri dönebilsen ve kendine şu anda bildiklerini söylesen
***
Back then I swore I was going to marry him someday
O zamanlar yemin etmiştim onunla evleneceğime günün birinde
But I realized some bigger dreams of mine
Ama daha büyük hayallerimin olduğunu farkettim
And Abigail gave everything she had to a boy
Ve Abigail verdi her şeyini bir çocuğa
Who changed his mind and we both cried
Fikrini değiştiren bir çocuğa ve ikimiz de ağladık
***
Because when you’re fifteen and somebody tells you they love you
Çünkü on beş yaşındayken biri sana seni sevdiğini söylerse
You’re going to believe them
Ona inanacaksın
And when you’re fifteen, don’t forget to look before you fall
Ve on beş yaşındayken, unutma aşık olmadan önce bakmayı
I’ve found time can heal most anything
Öğrendim ki zaman her şeyin ilacıymış
And you just might find who you’re supposed to be
Ve sen de olman gereken kişiyi bulacaksın
I didn’t know who I was supposed to be at fifteen
Ben kim olacağımı bilmiyordum on beş yaşındayken
***
Your very first day
İlk günün
Take a deep breath girl
Derin bir nefes al kızım
Take a deep breath as you walk through the doors
Kapıdan içeriye girerken derin bir nefes al