Taylor Swift

You take a deep breath and you walk through the doors Derin bir nefes alır ve kapıdan içeriye girersin It’s the morning of your very first day İlk gününün sabahı bu You say hi to your friends you ain’t seen in a while Bir süredir görmediğin arkadaşlarına selam verirsin Try and stay out of everybody’s way Herkesin yolundan uzak durmaya çalışırsın *** It’s your freshman year and you’re going to be here Bu lisedeki ilk yılın ve burada olacaksın For the next four years in this town Bu şehirde önümüzdeki dört yıl boyunca Hoping one of those senior boys will wink at you and say Umarsın lise sonlardan bir çocuğun sana göz kırpmasını ve demesini “You know, I haven’t seen you around before” “Biliyor musun, seni daha önce buralarda görmedim” *** Because when you’re fifteen and somebody tells you they love you Çünkü on beş yaşındayken biri sana seni sevdiğini söylerse You’re going to believe them Ona inanacaksın And when you’re fifteen feeling like there’s nothing to figure out Ve on beş yaşındayken halledecek bir şey yokmuş gibi hissedersin Well, count to ten, take it in Eh, ona kadar say, bunu kavra This is life before you know who you’re going to be Kim olacağını bilmeden önce hayatın bu Fifteen On beş *** You sit in class next to a redhead named Abigail Abigail adında kızıl saçlının yanına oturursun sınıfta And soon enough you’re best friends Ve çok geçmeden en yakın arkadaş olursunuz Laughing at the other girls who think they’re so cool Çok havalı olduklarını düşünen diğer kızlara gülersiniz We’ll be outta here as soon as we can Gidebileceğimiz en kısa sürede buradan gideceğiz *** And then you’re on your very first date and he’s got a car Ve sonra ilk randevundasın ve onun arabası var And you’re feeling like flying Ve sen uçuyor gibi hissediyorsun And your momma’s waiting up and you’re thinking he’s the one Ve annen bekliyor ve onun doğru kişi olduğunu düşünüyorsun And you’re dancing ’round your room when the night ends Ve gece bittiğinde dans ediyorsun odanda When the night ends Gece bittiğinde *** Because when you’re fifteen and somebody tells you they love you Çünkü on beş yaşındayken biri sana seni sevdiğini söylerse You’re going to believe them Ona inanacaksın When you’re fifteen and your first kiss On beş yaşındayken ilk öpücüğün Makes your head spin ’round Başını döndürür But in your life you’ll do things greater than Ama yaşamın boyunca daha büyük şeyler yapacaksın Dating the boy on the football team Futbol takımındaki çocukla çıkmaktan But I didn’t know it at fifteen Ama ben bunu bilmiyordum on beş yaşındayken *** When all you wanted was to be wanted Tek istediğin şey isteniyor olmakken Wish you could go back and tell yourself what you know now Keşke geri dönebilsen ve kendine şu anda bildiklerini söylesen *** Back then I swore I was going to marry him someday O zamanlar yemin etmiştim onunla evleneceğime günün birinde But I realized some bigger dreams of mine Ama daha büyük hayallerimin olduğunu farkettim And Abigail gave everything she had to a boy Ve Abigail verdi her şeyini bir çocuğa Who changed his mind and we both cried Fikrini değiştiren bir çocuğa ve ikimiz de ağladık *** Because when you’re fifteen and somebody tells you they love you Çünkü on beş yaşındayken biri sana seni sevdiğini söylerse You’re going to believe them Ona inanacaksın And when you’re fifteen, don’t forget to look before you fall Ve on beş yaşındayken, unutma aşık olmadan önce bakmayı I’ve found time can heal most anything Öğrendim ki zaman her şeyin ilacıymış And you just might find who you’re supposed to be Ve sen de olman gereken kişiyi bulacaksın I didn’t know who I was supposed to be at fifteen Ben kim olacağımı bilmiyordum on beş yaşındayken *** Your very first day İlk günün Take a deep breath girl Derin bir nefes al kızım Take a deep breath as you walk through the doors Kapıdan içeriye girerken derin bir nefes al