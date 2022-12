Taylor Swift

Once upon time - Bir zamanlar A few mistakes ago - Birkaç hata önce I was in your sights - Senin görüş alanındaydım You got me alone - Beni tek başıma yakaladın You found me - Beni buldun You found me - Beni buldun You bound me - Beni bağladın *** I guess you didn't care - Sanırım sen umursamadın And I guess I liked that - Ve sanırım bunu sevdim And when I fell hard - Ve ben sana aşık olduğumda You took a step back - Adımını geri çektin Without me, without me, without me - Bensiz, bensiz, bensiz *** And he's long gone - Ve o benim yanımda değildi aslında When he's next to me - Benim yanımdayken And I realize the blame is on me - Ve anladım ki suç bende *** Cause I knew you were trouble when you walked in - Çünkü senin sorun olduğunu ilk geldiğinde anlamıştım. So shame on me now - O yüzden utanmalıyım şuanda Flew me to places i'd never been - Hiç bulunmadığım yerlere uçurdun beni So you put me down oh - O yüzden beni üzen sendin. I knew you were trouble when you walked in - Senin sorun olduğunu ilk geldiğinde anlamıştım So shame on me now - O yüzden utanmalıyım şuanda Flew me to places i'd never been - Hiç bulunmadığım yerlere uçurdun beni Now i'm lying on the cold hard ground - Şimdi soğuk sert yerde yatıyorum Oh, oh, trouble, trouble, trouble - Oh, oh, sorun, sorun, sorun Oh, oh, trouble, trouble, trouble - Oh, oh, sorun, sorun, sorun *** No apologies - Hiç özür dilenmeyecek, He'll never see you cry - Seni ağlarken hiç görmeyecek Pretend he doesn't know - Bilmiyormuş gibi davranacak, That he's the reason why - İşte senin boğuluyor, boğuluyor, boğuluyor You're drowning, you're drowning, you're drowning - Olmanın sebebi o. *** And I heard you moved on - Ve beni unuttuğunu duydum, From whispers on the street - Caddelerdeki fısıltıdan. A new notch in your belt - Senin hayatındaki küçük bir kaç sorun Is all I'll ever be - Olabileceğim tek şeydi, And now I see, now I see, now I see - Ve şimdi görüyorumki, görüyorumki, görüyorumki He was long gone - O uzun zamandır kayıptı When he met me - Benimle tanıştığında, And I realize the joke is on me - Ve anladımki gülünecek durumda olan benim. *** Cause I knew you were trouble when you walked in - Çünkü senin sorun olduğunu ilk geldiğinde anlamıştım. So shame on me now - O yüzden utanmalıyım şuanda Flew me to places i'd never been - Hiç bulunmadığım yerlere uçurdun beni So you put me down oh - O yüzden beni üzen sendin. I knew you were trouble when you walked in - Senin sorun olduğunu ilk geldiğinde anlamıştım So shame on me now - O yüzden utanmalıyım şuanda Flew me to places i'd never been - Hiç bulunmadığım yerlere uçurdun beni Now i'm lying on the cold hard ground - Şimdi soğuk sert yerde yatıyorum Oh, oh, trouble, trouble, trouble - Oh, oh, sorun, sorun, sorun Oh, oh, trouble, trouble, trouble - Oh, oh, sorun, sorun, sorun *** When your saddest fear comes creeping in - Beni hiç sevmediğin, veya onu, veya birini, veya birşeyi, That you never loved me or her or anyone or anything - Korkusu yavaşça aklına geldiğinde, Yeah - Evet. *** I knew you were trouble when you walked in - Senin sorun olduğunu ilk geldiğinde anlamıştım. So shame on me now - O yüzden utanmalıyım şuanda Flew me to places i'd never been - Hiç bulunmadığım yerlere uçurdun beni So you put me down oh - O yüzden beni üzen sendin. I knew you were trouble when you walked in - Senin sorun olduğunu ilk geldiğinde anlamıştım So shame on me now - O yüzden utanmalıyım şuanda Flew me to places i'd never been - Hiç bulunmadığım yerlere uçurdun beni Now i'm lying on the cold hard ground - Şimdi soğuk sert yerde yatıyorum Oh, oh, trouble, trouble, trouble - Oh, oh, sorun, sorun, sorun Oh, oh, trouble, trouble, trouble - Oh, oh, sorun, sorun, sorun *** I knew you were trouble when you walked in - Senin sorun olduğunu ilk geldiğinde anlamıştım Trouble, trouble, trouble - Sorun, sorun, sorun I knew you were trouble when you walked in - Senin sorun olduğunu ilk geldiğinde anlamıştım Trouble, trouble, trouble! - Sorun, sorun, sorun