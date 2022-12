Taylor Swift

I don’t like your little games Don’t like your tilted stage The role you made me play Of the fool, no, I don’t like you I don’t like your perfect crime How you laugh when you lie You said the gun was mine Isn’t cool, no, I don’t like you (oh!) *** Adi oyunlarını sevmiyorum Eğik sahneni sevmiyorum Bana oynattığın rol Aptalca, hayır, seni sevmiyorum Kusursuz suçunu sevmiyorum Yalan söylerken nasıl gülersin? Silahı benim çektiğimi söylüyorsun Bu hoş değil, hayır, seni sevmiyorum *** But I got smarter, I got harder in the nick of time Honey, I rose up from the dead, I do it all the time I’ve got a list of names and yours is in red, underlined I check it once, then I check it twice, oh! *** Ama ben akıllandım,tam zamanında güçlendim Tatlım,ölümden kalktım,bunu her zaman yaparım Bir isim listem var ve seninki kırmızıyla yazılı,altı çizili Bir kere baktım,ikinciye bakıyorum,ah! *** Ooh, look what you made me do Look what you made me do Look what you just made me do Look what you just made me Ooh, look what you made me do Look what you made me do Look what you just made me do Look what you just made me do *** Ooh, bana yaptırdığına bak Bana yaptırdığına bak Bana şimdi yaptırdığına bak Bana ne yaptın bak Ooh, bana yaptırdığına bak Bana yaptırdığına bak Bana şimdi yaptırdığına bak Bana şimdi yaptırdığına bak *** I don’t like your kingdom keys They once belonged to me You ask me for a place to sleep Locked me out and threw a feast (what?) The world moves on, another day, another drama, drama But not for me, not for me, all I think about is karma And then the world moves on, but one thing’s for sure Maybe I got mine, but you’ll all get yours *** Gücün anahtarlarının sende olmasını sevmiyorum Bir zamanlar bana aittiler Benden yatacak bir yer istedin Beni kilitledin ve bir ziyafet verdirdin (ne?) Dünya hareket halinde, başka bir gün, başka bir olay, olay Ama bana göre öyle değil, bana göre tüm düşündüğüm ettiğini bulman Ve sonra dünya hareket ediyor ama bir şeyden eminim Belki ben dersimi aldım ama sizde tüm dersleri alacaksınız *** But I got smarter, I got harder in the nick of time Honey, I rose up from the dead, I do it all the time I’ve got a list of names and yours is in red, underlined I check it once, then I check it twice, oh! *** Ama ben akıllandım, tam zamanında güçlendim Tatlım, ölümden kalktım, bunu her zaman yaparım Bir isim listem var ve seninki kırmızıyla yazılı, altı çizili Bir kere baktım, ikinciye bakıyorum, ah! *** Ooh, look what you made me do Look what you made me do Look what you just made me do Look what you just made me Ooh, look what you made me do Look what you made me do Look what you just made me do Look what you just made me do *** Ooh, bana yaptırdığına bak Bana yaptırdığına bak Bana şimdi yaptırdığına bak Bana ne yaptın bak Ooh, bana yaptırdığına bak Bana yaptırdığına bak Bana şimdi yaptırdığına bak Bana şimdi yaptırdığına bak *** I don’t trust nobody and nobody trusts me I’ll be the actress starring in your bad dreams I don’t trust nobody and nobody trusts me I’ll be the actress starring in your bad dreams I don’t trust nobody and nobody trusts me I’ll be the actress starring in your bad dreams I don’t trust nobody and nobody trusts me I’ll be the actress starring in your bad dreams (Look what you made me do) (Look what you made me do) “I’m sorry, the old Taylor can’t come to the phone right now.” “Why?” “Oh, ’cause she’s dead!” (ohh!) *** Ben kimseye güvenmem kimse de bana güvenmez Kabuslarının başrol kadın oyuncusu olacağım Ben kimseye güvenmem kimse de bana güvenmez Kabuslarının başrol kadın oyuncusu olacağım Ben kimseye güvenmem kimse de bana güvenmez Kabuslarının başrol kadın oyuncusu olacağım Ben kimseye güvenmem kimse de bana güvenmez Kabuslarının başrol kadın oyuncusu olacağım (Bana yaptırdığına bak) (Bana yaptırdığına bak) “Üzgünüm, eski Taylor şuan telefona bakamaz” “Neden?” “Ah, çünkü o öldü” *** Ooh, look what you made me do Look what you made me do Look what you just made me do Look what you just made me Ooh, look what you made me do Look what you made me do Look what you just made me do Look what you just made me do *** Ooh, bana yaptırdığına bak Bana yaptırdığına bak Bana şimdi yaptırdığına bak Bana ne yaptın bak Ooh, bana yaptırdığına bak Bana yaptırdığına bak Bana şimdi yaptırdığına bak Bana şimdi yaptırdığına bak