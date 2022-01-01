Taylor Swift

I don’t like your little games
Don’t like your tilted stage
The role you made me play
Of the fool, no, I don’t like you
I don’t like your perfect crime
How you laugh when you lie
You said the gun was mine
Isn’t cool, no, I don’t like you (oh!)
***
Adi oyunlarını sevmiyorum
Eğik sahneni sevmiyorum
Bana oynattığın rol
Aptalca, hayır, seni sevmiyorum
Kusursuz suçunu sevmiyorum
Yalan söylerken nasıl gülersin?
Silahı benim çektiğimi söylüyorsun
Bu hoş değil, hayır, seni sevmiyorum
***
But I got smarter, I got harder in the nick of time
Honey, I rose up from the dead, I do it all the time
I’ve got a list of names and yours is in red, underlined
I check it once, then I check it twice, oh!
***
Ama ben akıllandım,tam zamanında güçlendim
Tatlım,ölümden kalktım,bunu her zaman yaparım
Bir isim listem var ve seninki kırmızıyla yazılı,altı çizili
Bir kere baktım,ikinciye bakıyorum,ah!
***
Ooh, look what you made me do
Look what you made me do
Look what you just made me do
Look what you just made me
Ooh, look what you made me do
Look what you made me do
Look what you just made me do
Look what you just made me do
***
Ooh, bana yaptırdığına bak
Bana yaptırdığına bak
Bana şimdi yaptırdığına bak
Bana ne yaptın bak
Ooh, bana yaptırdığına bak
Bana yaptırdığına bak
Bana şimdi yaptırdığına bak
Bana şimdi yaptırdığına bak
***
I don’t like your kingdom keys
They once belonged to me
You ask me for a place to sleep
Locked me out and threw a feast (what?)
The world moves on, another day, another drama, drama
But not for me, not for me, all I think about is karma
And then the world moves on, but one thing’s for sure
Maybe I got mine, but you’ll all get yours
***
Gücün anahtarlarının sende olmasını sevmiyorum
Bir zamanlar bana aittiler
Benden yatacak bir yer istedin
Beni kilitledin ve bir ziyafet verdirdin (ne?)
Dünya hareket halinde, başka bir gün, başka bir olay, olay
Ama bana göre öyle değil, bana göre tüm düşündüğüm ettiğini bulman
Ve sonra dünya hareket ediyor ama bir şeyden eminim
Belki ben dersimi aldım ama sizde tüm dersleri alacaksınız
***
But I got smarter, I got harder in the nick of time
Honey, I rose up from the dead, I do it all the time
I’ve got a list of names and yours is in red, underlined
I check it once, then I check it twice, oh!
***
Ama ben akıllandım, tam zamanında güçlendim
Tatlım, ölümden kalktım, bunu her zaman yaparım
Bir isim listem var ve seninki kırmızıyla yazılı, altı çizili
Bir kere baktım, ikinciye bakıyorum, ah!
***
Ooh, look what you made me do
Look what you made me do
Look what you just made me do
Look what you just made me
Ooh, look what you made me do
Look what you made me do
Look what you just made me do
Look what you just made me do
***
Ooh, bana yaptırdığına bak
Bana yaptırdığına bak
Bana şimdi yaptırdığına bak
Bana ne yaptın bak
Ooh, bana yaptırdığına bak
Bana yaptırdığına bak
Bana şimdi yaptırdığına bak
Bana şimdi yaptırdığına bak
***
I don’t trust nobody and nobody trusts me
I’ll be the actress starring in your bad dreams
I don’t trust nobody and nobody trusts me
I’ll be the actress starring in your bad dreams
I don’t trust nobody and nobody trusts me
I’ll be the actress starring in your bad dreams
I don’t trust nobody and nobody trusts me
I’ll be the actress starring in your bad dreams
(Look what you made me do)
(Look what you made me do)
“I’m sorry, the old Taylor can’t come to the phone right now.”
“Why?”
“Oh, ’cause she’s dead!” (ohh!)
***
Ben kimseye güvenmem kimse de bana güvenmez
Kabuslarının başrol kadın oyuncusu olacağım
Ben kimseye güvenmem kimse de bana güvenmez
Kabuslarının başrol kadın oyuncusu olacağım
Ben kimseye güvenmem kimse de bana güvenmez
Kabuslarının başrol kadın oyuncusu olacağım
Ben kimseye güvenmem kimse de bana güvenmez
Kabuslarının başrol kadın oyuncusu olacağım
(Bana yaptırdığına bak)
(Bana yaptırdığına bak)
“Üzgünüm, eski Taylor şuan telefona bakamaz”
“Neden?”
“Ah, çünkü o öldü”
***
Ooh, look what you made me do
Look what you made me do
Look what you just made me do
Look what you just made me
Ooh, look what you made me do
Look what you made me do
Look what you just made me do
Look what you just made me do
***
Ooh, bana yaptırdığına bak
Bana yaptırdığına bak
Bana şimdi yaptırdığına bak
Bana ne yaptın bak
Ooh, bana yaptırdığına bak
Bana yaptırdığına bak
Bana şimdi yaptırdığına bak
Bana şimdi yaptırdığına bak