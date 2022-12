Taylor Swift

We were both young when I first saw you Seni ilk kez gördüğümde ikimiz de gençtik I close my eyes and the flashback starts Gözlerimi kapattım ve geçmişe dönüş başladı I’m standing there on a balcony in summer air Yaz havasında balkonda duruyorum *** See the lights, see the party, the ball gowns Işıkları gördüm, partiyi gördüm, balo kıyafetleri See you make your way through the crowd Kalabalığın içinden geçerken seni gördüm And say hello Ve merhaba dedim *** Little did I know Biraz biliyordum That you were Romeo, you were throwing pebbles Sen Romeo’ydun, çakıl taşlarını atıyordun And my daddy said, “Stay away from Juliet” Ve babam ‘’Juliet’ten uzak dur’’ dedi And I was crying on the staircase Ve merdivenlerde ağlıyordum Begging you, please, don’t go Lütfen gitme diye sana yalvarıyodum *** And I said, Ve dedim “Romeo, take me somewhere we can be alone Romeo, beni yalnız kalabileceğimiz bir yere götür I’ll be waiting, all that’s left to do is run Bekliyor olacağım, tek yapmamız gereken kaçmak You’ll be the prince and I’ll be the princess Sen prens olacaksın ve ben prenses olacağım It’s a love story, baby just say yes Bu bir aşk hikayesi, sadece evet de bebeğim *** So I sneak out to the garden to see you Bu yüzden seni görmek için gizlice bahçeye çıktım We keep quiet ’cause we’re dead if they knew Sessiz olmalıyız çünkü onlar bilirse ölürüz So close your eyes, escape this town for a little while Bu yüzden gözlerini kapat, küçük bir zaman için bu şehirden kaçalım ‘Cause you were Romeo, I was a scarlet letter Çünkü sen Romeo’ydun, ben utanç belgesiydim And my daddy said “Stay away from Juliet” Ve babam ‘’Juliet’ten uzak dur’’ dedi But you were everything to me, I was begging you, please, don’t go Ama sen benim için her şeydin, sana gitme diye yalvardım *** And I said, Ve dedim “Romeo, take me somewhere we can be alone Romeo, beni yalnız kalabileceğimiz bir yere götür I’ll be waiting, all that’s left to do is run Bekliyor olacağım, tek yapmamız gereken kaçmak You’ll be the prince and I’ll be the princess Sen prens olacaksın ve ben prenses olacağım It’s a love story, baby just say yes Bu bir aşk hikayesi, sadece evet de bebeğim *** Romeo save me, they’re trying to tell me how to feel Romeo beni koru, bana nasıl hissettiğimi söyletmeye çalışıyorlar This love is difficult, but it’s real Bu aşk zor ama bu gerçek Don’t be afraid, we’ll make it out of this mess Korkma, bu karmaşadan kurtulacağız It’s a love story, baby just say “Yes” Bu bir aşk hikayesi, bebeğim sadece ‘’evet’’ de *** Oh, oh *** I got tired of waiting Beklemekten yoruldum Wondering if you were ever coming around Hiç gelip gelmediğini merak ediyordum My faith in you was fading Sana olan inancım kayboluyor When I met you on the outskirts of town Şehir dışında seninle buluştuğumuzda *** And I said Ve dedim “Romeo save me, I’ve been feeling so alone Romeo beni kurtar, çok yalnız hissediyorum I keep waiting for you but you never come Senin için bekliyordum ama asla gelmedin Is this in my head? I don’t know what to think” Bu benim kafamda mı? Ne düşünmem gerektiğini bilmiyorum *** He knelt to the ground and pulled out a ring and said Diz çöktü, bir yüzük çıkardı ve şöyle dedi “Marry me, Juliet, you’ll never have to be alone Benimle evlen Juliet, asla yalnız olmak zorunda değilsin I love you and that’s all I really know Seni seviyorum ve bu gerçekten bildiğim tüm şey I talked to your dad, go pick out a white dress Babanla konuştum, git ve beyaz bir elbise al It’s a love story, baby just say yes” Bu bir aşk hikayesi, bebeğim sadece evet de *** Oh, oh, Oh, oh *** ‘Cause we were both young when I first saw you. Çünkü seni ilk gördüğümde ikimiz de çok gençtik