Taylor Swift

-
You were in college, working part-time, waiting tables
Left a small town and never looked back
I was a flight risk, with a fear of falling
Wondering why we bother with love, if it never lasts
***
Üniversiteye gidiyordun ve part time çalışıp masalalarla ilgileniyordun
Küçük bir kasabayı bırakmış ve asla ardına bakmamıştın
Ben düşme korkusu yaşayan bir uçuş riskiydim
Eğer sonsuza kadar sürmeyecekse neden aşk ile uğraştığımızı merak ediyordum
***
I say, “Can you believe it?”
As we’re lying on the couch
The moment, I could see it
Yes, yes, I can see it now
***
“Buna inanabiliyor musun?” diyorum
Kanepede uzanırken
O an, görebiliyorum
Evet,evet şimdi anlayabiliyorum
***
Do you remember, we were sitting there, by the water?
You put your arm around me for the first time
You made a rebel of a careless man’s careful daughter
You are the best thing that’s ever been mine
***
Hatırlıyor musun, orada suyun kenarında oturuyorduk
İlk kez elini belime doladın
İhmalkar bir babanın titiz kızından bir isyankar yarattın
Sen başıma gelen en güzel şeysin
***
Flash forward, and we’re taking on the world together
And there’s a drawer of my things at your place
You learn my secrets and figure out why I’m guarded
You say we’ll never make my parents’ mistakes
***
İlerliyoruz, ve dünyayı birlikte sırtlıyoruz
Evinde bana ait bir çekmece var
Sırlarımı ve neden bu kadar tedbirli olduğumu öğreniyorsun
Benim ebeveynlerimin hatalarını asla yapmayacağımızı söylüyorsun
***
But we got bills to pay
We got nothing figured out
When it was hard to take
Yes, yes
This is what I thought about:
***
Ama ödememiz gereken faturalar varmış
Hiçbir şeyi halledememişiz
Güçlüklerle karşılaşınca
Evet,evet
Düşündüğüm tamda buydu
***
Do you remember, we were sitting there, by the water?
You put your arm around me for the first time
You made a rebel of a careless man’s careful daughter
You are the best thing that’s ever been mine
***
Hatırlıyor musun, orada suyun kenarında oturuyorduk
İlk kez elini belime doladın
İhmalkar bir babanın titiz kızından bir isyankar yarattın
Sen başıma gelen en güzel şeysin
***
Do you remember all the city lights on the water?
You saw me start to believe for the first time
You made a rebel of a careless man’s careful daughter
You are the best thing that’s ever been mine
***
Suya yansıyan şehir ışıklarını hatırlıyor musun?
İlk kez inanmaya başldığımı gördün
İhmalkar bir babanın titiz kızından bir isyankar yarattın
Sen başıma gelen en güzel şeysin
***
And I remember that fight, 2:30 AM
As everything was slipping right out of our hands
I ran out, crying, and you followed me out into the street
Braced myself for the goodbye
‘Cause that’s all I’ve ever known
Then, you took me by surprise
You said, “I’ll never leave you alone.”
***
Gecenin 2.30’undaki kavgayı hatırlıyorum
Her şey ellerimizden kayıyor gibiydi
Ben ağlayarak çıktım, sen sokak boyunca beni takip ettin
Kendimi veda etmek için yüreklendirdim
Çünkü tek bildiğim buydu
Sonra beni şaşırttın
“Seni asla yalnız bırakmayacağım” diyerek
***
You said, “I remember how we felt, sitting by the water
And every time I look at you, it’s like the first time
I fell in love with a careless man’s careful daughter
She is the best thing that’s ever been mine”
Hold on, make it last
Hold on, never turn back
You made a rebel of a careless man’s careful daughter
You are the best thing that’s ever been mine
***
Dedin ki “Suyun kenarında otururken nasıl hissettiğimizi hatırlıyorum
Ve sanan ne zaman baksam ilk günkü gibi
İhmalkar bir babanın titiz kızına aşık oldum
O kız benim başıma gelen en güzel şey”
Dur, sonsuza dek sürsün
Dur, asla ardına bakma
İhmalkar bir babanın titiz kızından bir isyankar yarattın
Sen başıma gelen en güzel şeysin
-
Ağlayayım mı devrilen yıllara
Göz yumdum sade birkaç anıya
Utanma, sıkılma benden, mecburum
Olgunum, anlarım derdinden, yorgunum
***
Bazen utanıyorum sevgimden
Bazen korkuyorum ölümden
Neler geçer yar sözünden
Hüzün geçer gül yüzünden
***
Bazen utanıyorum sevgimden
Bazen korkuyorum ölümden
Neler geçer yar sözünden
Hüzün geçer gül yüzünden
***
Yaşın kadar geçtim sevgiden
Her sevgi değildi böyle derinden
Önce heyecandan, sonra yaşlılıktan
Titriyor, titriyor, titriyor ellerim
***
Ne olur kızma!
Genç değilim ki sevgilim...
***
Önce heyecandan, sonra yaşlılıktan
Titriyor, titriyor, titriyor ellerim
Ne olur kızma!
Genç değilim ki sevgilim...
***
Ağlayayım mı devrilen yıllara
Göz yumdum sade birkaç anıya
Utanma, sıkılma benden, mecburum
Olgunum, anlarım derdinden, yorgunum
***
Bazen utanıyorum sevgimden
Bazen korkuyorum ölümden
Neler geçer yar sözünden
Hüzün geçer gül yüzünden
***
Bazen utanıyorum sevgimden
Bazen korkuyorum ölümden
Neler geçer yar sözünden
Hüzün geçer gül yüzünden
***
Yaşın kadar geçtim sevgiden
Her sevgi değildi böyle derinden
Önce heyecandan, sonra yaşlılıktan
Titriyor, titriyor, titriyor ellerim
***
Ne olur kızma!
Genç değilim ki sevgilim...
***
Önce heyecandan, sonra yaşlılıktan
Titriyor, titriyor, titriyor ellerim
Ne olur kızma!
Genç değilim ki sevgilim...
-
Elveda dedin
Bunu nasıl söyledin
Sokaklar yine bomboş
Acınacak haldeyim
***
Gözlerim doluyor
Tenimde bir üşüme
Gün geçer gönül geçmez
Unuturum belki de
***
Kurtulur mu söyle
Bu kalbim bu sevdadan
Kolay olmaz öyle
Toparlanmak ardından
***
Yalvarmam boşuna bekleme hiç aramam
Gün olur ayrılık unutulur, yeterim kendime
Yok olamam acılarla
-
Bir sabah uyanıp da
Bakarım belki olursun yanımda
Dokunur gururuma
Beklerim seni bu evin anısına
Yeter, yeter geçer
***
Bir sabah uyanıp da
Bakarım belki olursun yanımda
Dokunur gururuma
Beklerim seni bu evin anısına
***
Bir sabah uyanıp da
Bakarım belki olursun yanımda
Dokunur gururuma
Beklerim seni bu evin anısına
Yeter, yeter geçer
***
Söyle bana nedir bu tafra?
Sebepsiz hiç kaldım yasta
Söz ver bana, üzme beni
Kırma beni, yormam seni
***
Hayırsızım, ah hayırsızım
Sensiz inan çok yalnızım
Hata değil benim yazgım
Düzelmiyor sevmen lazım
***
Hadi gel, müjdeler ver
Gözlerimdeki yaşları sil yeter
Tut, tut ellerimi
Sarıl sen de bana şımarık sevgilim
***
Hadi gel, müjdeler ver
Gözlerimdeki yaşları sil yeter
Tut, tut ellerimi
Sarıl sen de bana şımarık sevgilim
Yeter, yeter geçer
***
Söyle bana nedir bu tafra?
Sebepsiz hiç kaldım yasta
Söz ver bana, üzme beni
Kırma beni, yormam seni
***
Hayırsızım, ah hayırsızım
Sensiz inan çok yalnızım
Hata değil benim yazgım
Düzelmiyor sevmen lazım
***
Hadi gel, üzmeden gel
Ağlıyor kalbim sev yeter
Sev, inan yeter
Zordu, yordu bu acı günler
***
Hadi gel, müjdeler ver
Gözlerimdeki yaşları sil yeter
Tut, tut ellerimi
Sarıl sen de bana şımarık sevgilim
-
Beni ne hale koydun insafsız
Böyle mi ayrılacaktık?
Ben böyle, yana yana
Ne hale düştüm
***
Yine taş toprak
Yüreğim çırılçıplak
Hadi bir bak sonumuza
Neler olacak?
***
Ah burası
Yanıyor efkarımdan
Geceler kucak açmış
Neler olacak?
***
Beni ne hale koydun insafsız
Böyle mi ayrılacaktık?
Ben böyle, yana yana
Ne hale düştüm
***
Beni ne hale koydun insafsız
Böyle mi ayrılacaktık?
Ben böyle, yana yana
Ne hale düştüm
***
Gel, gel, gel
Gel, hadi gel
Hadi gel de gel bir sarıver
Yüreğim unutmuyor
Hadi sen de, sen de seviver
***
Gel, hadi gel
Hadi gel de gel bir sarıver
Yüreğim unutmuyor
Hadi sen de, sen de seviver
***
Yine taş toprak
Yüreğim çırılçıplak
Hadi bir bak sonumuza
Neler olacak?
***
Ah burası
Yanıyor efkarımdan
Geceler kucak açmış
Neler olacak?
***
Beni ne hale koydun insafsız
Böyle mi ayrılacaktık?
Ben böyle, yana yana
Ne hale düştüm
***
Beni ne hale koydun insafsız
Böyle mi ayrılacaktık?
Ben böyle, yana yana
Ne hale düştüm
***
Gel, gel, gel
Gel, hadi gel
Hadi gel de gel bir sarıver
Yüreğim unutmuyor
Hadi sen de, sen de seviver
***
Gel, hadi gel
Hadi gel de gel bir sarıver
Yüreğim unutmuyor
Hadi sen de, sen de seviver
***
Gel, hadi gel
Hadi gel de gel bir sarıver
Yüreğim unutmuyor
Hadi sen de, sen de seviver
***
Gel, hadi gel
Hadi gel de gel bir sarıver
Yüreğim unutmuyor
Hadi sen de, sen de seviver
-
Sus, soru sorma
Sarıl yalnızca, susadım sana
Sus, utanıyorum itiraflardan
Ama mecburum sana
***
Sus, beni yorma
Olmadı işte, sen olmayınca
Sus, benle oynama
Söylemek çok zor ama mecburum sana
***
Neden Tanrım?
Bu yürek sana yanar
İstersen deli de
Ya sen ya hiç işte o kadar
***
Ya sen ya hiç, bana aşkın lazım
Ya sen ya hiç, beni anla canım
Ya sen ya hiç, gel öldür razıyım
Ya sen ya hiç, sensiz anlamsızım
***
Ya sen ya hiç, bana aşkın lazım
Vazgeçmem senden öyle inatçıyım
***
Sus, beni yorma
Olmadı işte, sen olmayınca
Sus, benle oynama
Söylemek çok zor ama mecburum sana
***
Neden Tanrım?
Bu yürek sana yanar
İstersen deli de
Ya sen ya hiç işte o kadar
***
Ya sen ya hiç, bana aşkın lazım
Ya sen ya hiç, beni anla canım
Ya sen ya hiç, gel öldür razıyım
Ya sen ya hiç, sensiz anlamsızım
***
Ya sen ya hiç, bana aşkın lazım
Vazgeçmem senden öyle inatçıyım
***
Ya sen ya hiç, bana aşkın lazım
Ya sen ya hiç, beni anla canım
Ya sen ya hiç, gel öldür razıyım
Ya sen ya hiç, sensiz anlamsızım
***
Ya sen ya hiç, bana aşkın lazım
Vazgeçmem senden öyle inatçıyım
-
-
-
-
-