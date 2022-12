Taylor Swift

You were in college, working part-time, waiting tables Left a small town and never looked back I was a flight risk, with a fear of falling Wondering why we bother with love, if it never lasts *** Üniversiteye gidiyordun ve part time çalışıp masalalarla ilgileniyordun Küçük bir kasabayı bırakmış ve asla ardına bakmamıştın Ben düşme korkusu yaşayan bir uçuş riskiydim Eğer sonsuza kadar sürmeyecekse neden aşk ile uğraştığımızı merak ediyordum *** I say, “Can you believe it?” As we’re lying on the couch The moment, I could see it Yes, yes, I can see it now *** “Buna inanabiliyor musun?” diyorum Kanepede uzanırken O an, görebiliyorum Evet,evet şimdi anlayabiliyorum *** Do you remember, we were sitting there, by the water? You put your arm around me for the first time You made a rebel of a careless man’s careful daughter You are the best thing that’s ever been mine *** Hatırlıyor musun, orada suyun kenarında oturuyorduk İlk kez elini belime doladın İhmalkar bir babanın titiz kızından bir isyankar yarattın Sen başıma gelen en güzel şeysin *** Flash forward, and we’re taking on the world together And there’s a drawer of my things at your place You learn my secrets and figure out why I’m guarded You say we’ll never make my parents’ mistakes *** İlerliyoruz, ve dünyayı birlikte sırtlıyoruz Evinde bana ait bir çekmece var Sırlarımı ve neden bu kadar tedbirli olduğumu öğreniyorsun Benim ebeveynlerimin hatalarını asla yapmayacağımızı söylüyorsun *** But we got bills to pay We got nothing figured out When it was hard to take Yes, yes This is what I thought about: *** Ama ödememiz gereken faturalar varmış Hiçbir şeyi halledememişiz Güçlüklerle karşılaşınca Evet,evet Düşündüğüm tamda buydu *** Do you remember, we were sitting there, by the water? You put your arm around me for the first time You made a rebel of a careless man’s careful daughter You are the best thing that’s ever been mine *** Hatırlıyor musun, orada suyun kenarında oturuyorduk İlk kez elini belime doladın İhmalkar bir babanın titiz kızından bir isyankar yarattın Sen başıma gelen en güzel şeysin *** Do you remember all the city lights on the water? You saw me start to believe for the first time You made a rebel of a careless man’s careful daughter You are the best thing that’s ever been mine *** Suya yansıyan şehir ışıklarını hatırlıyor musun? İlk kez inanmaya başldığımı gördün İhmalkar bir babanın titiz kızından bir isyankar yarattın Sen başıma gelen en güzel şeysin *** And I remember that fight, 2:30 AM As everything was slipping right out of our hands I ran out, crying, and you followed me out into the street Braced myself for the goodbye ‘Cause that’s all I’ve ever known Then, you took me by surprise You said, “I’ll never leave you alone.” *** Gecenin 2.30’undaki kavgayı hatırlıyorum Her şey ellerimizden kayıyor gibiydi Ben ağlayarak çıktım, sen sokak boyunca beni takip ettin Kendimi veda etmek için yüreklendirdim Çünkü tek bildiğim buydu Sonra beni şaşırttın “Seni asla yalnız bırakmayacağım” diyerek *** You said, “I remember how we felt, sitting by the water And every time I look at you, it’s like the first time I fell in love with a careless man’s careful daughter She is the best thing that’s ever been mine” Hold on, make it last Hold on, never turn back You made a rebel of a careless man’s careful daughter You are the best thing that’s ever been mine *** Dedin ki “Suyun kenarında otururken nasıl hissettiğimizi hatırlıyorum Ve sanan ne zaman baksam ilk günkü gibi İhmalkar bir babanın titiz kızına aşık oldum O kız benim başıma gelen en güzel şey” Dur, sonsuza dek sürsün Dur, asla ardına bakma İhmalkar bir babanın titiz kızından bir isyankar yarattın Sen başıma gelen en güzel şeysin