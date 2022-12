Taylor Swift

I remember tears streaming down your face When I said, “I’ll never let you go.” When all those shadows almost killed your light I remember you said, “Don’t leave me here alone,” But all that’s dead and gone and passed tonight *** Yüzünden akan yaşları hatırlıyorum. “Asla bırakmayacağım seni” dediğimde. Tüm o gölgeler ışığını neredeyse öldürdüğünde. “Beni burada yalnız bırakma” dediğini hatırlıyorum. Ama tüm bunlar geçti bitti bu gece. *** Just close your eyes The sun is going down You’ll be alright No one can hurt you now Come morning light You and I’ll be safe and sound *** Sadece kapa gözlerini Güneş batıyor İyi olacaksın Artık kimse incitemez seni Sabahın ışığına gel Sen ve ben güvende olacağız *** Don’t you dare look out your window, darling. Everything’s on fire The war outside our door keeps raging on Hold onto this lullaby Even when the music’s gone Gone *** Pencerenden dışarı bakma sakın, sevgilim Her şey yanıyor Dışarıda savaş ve kapımız şiddetle sallanıyor Bu ninniye tutun Müzik kesilse bile *** Just close your eyes The sun is going down You’ll be alright No one can hurt you now Come morning light You and I’ll be safe and sound *** Sadece kapa gözlerini Güneş batıyor İyi olacaksın Artık kimse incitemez seni Sabahın ışığına gel Sen ve ben güvende olacağız *** Ooh, ooh, ooh, ooh La, la (la, la) La, la (la, la) Ooh, ooh, ooh, ooh La, la (la, la) *** Just close your eyes You’ll be alright Come morning light, You and I’ll be safe and sound… *** Sadece kapa gözlerini İyi olacaksın Sabahın ışığına gel Sen ve ben güvende olacağız *** Ooh, ooh, ooh, ooh, oh, oh