Safe and Sound Şarkı Sözleri
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Taylor Swift
Safe and Sound
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I remember tears streaming down your face
When I said, “I’ll never let you go.”
When all those shadows almost killed your light
I remember you said, “Don’t leave me here alone,”
But all that’s dead and gone and passed tonight
***
Yüzünden akan yaşları hatırlıyorum.
“Asla bırakmayacağım seni” dediğimde.
Tüm o gölgeler ışığını neredeyse öldürdüğünde.
“Beni burada yalnız bırakma” dediğini hatırlıyorum.
Ama tüm bunlar geçti bitti bu gece.
***
Just close your eyes
The sun is going down
You’ll be alright
No one can hurt you now
Come morning light
You and I’ll be safe and sound
***
Sadece kapa gözlerini
Güneş batıyor
İyi olacaksın
Artık kimse incitemez seni
Sabahın ışığına gel
Sen ve ben güvende olacağız
***
Don’t you dare look out your window, darling.
Everything’s on fire
The war outside our door keeps raging on
Hold onto this lullaby
Even when the music’s gone
Gone
***
Pencerenden dışarı bakma sakın, sevgilim
Her şey yanıyor
Dışarıda savaş ve kapımız şiddetle sallanıyor
Bu ninniye tutun
Müzik kesilse bile
***
Just close your eyes
The sun is going down
You’ll be alright
No one can hurt you now
Come morning light
You and I’ll be safe and sound
***
Sadece kapa gözlerini
Güneş batıyor
İyi olacaksın
Artık kimse incitemez seni
Sabahın ışığına gel
Sen ve ben güvende olacağız
***
Ooh, ooh, ooh, ooh
La, la (la, la)
La, la (la, la)
Ooh, ooh, ooh, ooh
La, la (la, la)
***
Just close your eyes
You’ll be alright
Come morning light,
You and I’ll be safe and sound…
***
Sadece kapa gözlerini
İyi olacaksın
Sabahın ışığına gel
Sen ve ben güvende olacağız
***
Ooh, ooh, ooh, ooh, oh, oh