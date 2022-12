Taylor Swift

I stay out too late, got nothing in my brain That’s what people say, that’s what people say I go on too many dates, but I can’t make them stay At least that’s what people say, that’s what people say *** Geç saatlere kadar dışarıdaymışım, beynimin içi boşmuş İnsanlar böyle söylüyor, insanlar böyle söylüyor Çok fazla flört ediyormuşum ama onları elimde tutamıyormuşum En azından insanlar böyle söylüyor, insanlar böyle söylüyor *** But I keep cruising Can’t stop, won’t stop moving It’s like I got this music in my mind Saying it’s gonna be alright *** Ama ben seyrime devam ediyorum Duramıyorum, hareket etmeyi (oynamayı) bırakmayacağım Sanki aklımda bir müzik var gibi Bana her şeyin düzeleceğini söyleyen *** Cause the players gonna play, play, play, play, play And the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate Baby, I’m just gonna shake, shake, shake, shake, shake I shake it off, I shake it off Heartbreakers gonna break, break, break, break, break And the fakers gonna fake, fake, fake, fake, fake Baby, I’m just gonna shake, shake, shake, shake, shake I shake it off, I shake it off *** Çünkü oyuncular (sahtekarlar) oynamaya devam edecek, oynamaya, oynamaya, oynamaya Ve (benden) nefret edenler nefrete devam edecek, nefrete, nefrete, nefrete Bebek, ben ise sadece (boş vereceğim)savacağım, savacağım, savacağım Başımdan savıyorum, başımdan savıyorum (boş veriyorum) Kalp kıranlar kırmaya devam edecek, kırmaya, kırmaya, kırmaya Ve sahteler sahteliğe devam edecek, sahteliğe, sahteliğe, sahteliğe *** I never miss a beat, I’m lightning on my feet And that’s what they don’t see, that’s what they don’t see I’m dancing on my own, I make the moves up as I go And that’s what they don’t know, that’s what they don’t know *** Her zaman gözümü açık tutuyorum, çok hızlı hareket ediyorum Ve onlar bunu görmüyorlar, onlar bunu görmüyorlar Kendi başıma dans ediyorum, gittikçe hareketlerimi arttırıyorum Ve onlar bunu bilmiyorlar, onlar bunu bilmiyorlar *** But I keep cruising Can’t stop, won’t stop grooving It’s like I got this music in my mind Saying it’s gonna be alright *** Ama ben seyrime devam ediyorum Duramıyorum, uğraşmayı bırakmayacağım Sanki aklımda bir müzik var gibi Bana her şeyin düzeleceğini söyleyen *** Cause the players gonna play, play, play, play, play And the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate Baby, I’m just gonna shake, shake, shake, shake, shake I shake it off, I shake it off Heartbreakers gonna break, break, break, break, break And the fakers gonna fake, fake, fake, fake, fake Baby, I’m just gonna shake, shake, shake, shake, shake I shake it off, I shake it off *** Çünkü oyuncular (sahtekarlar) oynamaya devam edecek, oynamaya, oynamaya, oynamaya Ve (benden) nefret edenler nefrete devam edecek, nefrete, nefrete, nefrete Bebek, ben ise sadece (boş vereceğim)savacağım, savacağım, savacağım Başımdan savıyorum, başımdan savıyorum (boş veriyorum) Kalp kıranlar kırmaya devam edecek, kırmaya, kırmaya, kırmaya Ve sahteler sahteliğe devam edecek, sahteliğe, sahteliğe, sahteliğe *** I, I shake it off, I shake it off I, I shake it off, I shake it off I, I shake it off, I shake it off I, I shake it off, I shake it off I, I shake it off, I shake it off *** Başımdan savıyorum, başımdan savıyorum Başımdan savıyorum, başımdan savıyorum Başımdan savıyorum, başımdan savıyorum Başımdan savıyorum, başımdan savıyorum Başımdan savıyorum, başımdan savıyorum *** Hey, hey, hey! Just think while you’ve been getting down and out about the liars And dirty, dirty cheats of the world you could’ve been getting down to this sick beat *** Hey, hey, hey Düşüş yaşadığında ve yükseldiğinde sadece yalancıları düşün Ve kirli, kirli oyunlu dünyanın bu hasta düzenine boyun eğebilirdin *** My ex-man brought his new girlfriend She’s like, “oh my God”, but I’m just gonna shake And to the fella over there with the hella good hair Won’t you come on over, baby, we can shake, shake, shake *** Eski sevgilim yeni sevgilisini getirdi Ve o ‘Aman Tanrım’ der gibiydi, ama ben başımdan savacağım Ve oradaki feci güzel saçlı adam Gelmeyecek misin bebeğim, birlikte sallayabiliriz, sallayabiliriz, sallayabiliriz *** Cause the players gonna play, play, play, play, play And the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate Baby, I’m just gonna shake, shake, shake, shake, shake I shake it off, I shake it off Heartbreakers gonna break, break, break, break, break And the fakers gonna fake, fake, fake, fake, fake Baby, I’m just gonna shake, shake, shake, shake, shake I shake it off, I shake it off *** Çünkü oyuncular (sahtekarlar) oynamaya devam edecek, oynamaya, oynamaya, oynamaya Ve (benden) nefret edenler nefrete devam edecek, nefrete, nefrete, nefrete Bebek, ben ise sadece (boş vereceğim)savacağım, savacağım, savacağım Başımdan savıyorum, başımdan savıyorum (boş veriyorum) Kalp kıranlar kırmaya devam edecek, kırmaya, kırmaya, kırmaya Ve sahteler sahteliğe devam edecek, sahteliğe, sahteliğe, sahteliğe *** I, I shake it off, I shake it off I, I shake it off, I shake it off I, I shake it off, I shake it off I, I shake it off, I shake it off I, I shake it off, I shake it off *** Başımdan savıyorum, başımdan savıyorum Başımdan savıyorum, başımdan savıyorum Başımdan savıyorum, başımdan savıyorum Başımdan savıyorum, başımdan savıyorum Başımdan savıyorum, başımdan savıyorum