Taylor Swift

Midnight, Gece yarısı You come and pick me up, no headlights Gelip beni al, farlarını açmadan A long drive, Uzun bir yolculuk Could end in burning flames or paradise Ateşler içinde bitebilir ya da cennete dönebilir *** Fade into view, oh, it’s been a while since I have even heard from you (heard from you) Görüntün soluyor, senden haber almayalı uzun zaman oldu *** I should just tell you to leave ’cause I Gitmeni söylemeliyim sadece, çünkü ben Know exactly where it leads but I Bunun nereye gideceğini biliyorum, ama ben Watch us go ’round and ’round each time Her seferinde dönüp durmamızı izliyorum *** You got that James Dean daydream look in your eye Gözlerinde James Dean gibi bir hayal var And I got that red lip classic thing that you like Ve bende de her zamanki gibi kırmızı ruj var, sevdiğin bir şey And when we go crashing down, we come back every time Ve biz paramparça olduğumuz her seferinde bir araya geliyoruz ‘Cause we never go out of style Çünkü modamız asla geçmiyor We never go out of style Modamız asla geçmiyor *** You got that long hair, slicked back, white t-shirt O arkaya taranmış uzun saçların ve beyaz bir tişörtün var And I got that good girl faith and a tight little skirt Bende de iyi bir kızın inancı ve dar bir mini etek var And when we go crashing down, we come back every time Ve biz paramparça olduğumuz her seferinde bir aray geliyoruz ‘Cause we never go out of style Çünkü modamız asla geçmiyor We never go out of style. Modamız asla geçmiyor *** So it goes Böyle gider He can’t keep his wild eyes on the road Yabani gözlerini yolda tutamıyor Takes me home Beni eve götürüyor Lights are off, he’s taking off his coat, hmm, yeah. Işıklar kapalı, ceketini çıkarıyor, evet *** I say, “I heard, oh, that you’ve been out and about with some other girl, some other girl.” Diyorum ki; “Duyduğuma göre başka bir kızla görülmüşsün.” *** He says, “What you’ve heard is true but I “Duyduğun şey doğru ama ben Can’t stop thinking about you,” and I… Seni düşünmeden edemiyorum” diyor ve ben… I said, “I’ve been there, too, a few times.” “Bende birkaç kez o durumda bulundum.” diyorum *** You got that James Dean daydream look in your eye Gözlerinde James Dean gibi bir hayal var And I got that red lip classic thing that you like Ve bende de her zamanki gibi kırmızı ruj var, sevdiğin bir şey And when we go crashing down, we come back every time Ve biz paramparça olduğumuz her seferinde bir araya geliyoruz ‘Cause we never go out of style Çünkü modamız asla geçmiyor *** You got that long hair, slicked back, white t-shirt O arkaya taranmış uzun saçların ve beyaz bir tişörtün var And I got that good girl faith and a tight little skirt Bende de iyi bir kızın inancı ve dar bir mini etek var And when we go crashing down, we come back every time Ve biz paramparça olduğumuz her seferinde bir aray geliyoruz ‘Cause we never go out of style Çünkü modamız asla geçmiyor We never go out of style. Modamız asla geçmiyor *** Take me home Beni eve götür Just take me home, yeah. Beni eve götür sadece Just take me home Beni eve götür sadece *** You got that James Dean daydream look in your eye Gözlerinde James Dean gibi bir hayal var And I got that red lip classic thing that you like Ve bende de her zamanki gibi kırmızı ruj var, sevdiğin bir şey And when we go crashing down, we come back every time Ve biz paramparça olduğumuz her seferinde bir araya geliyoruz ‘Cause we never go out of style Çünkü modamız asla geçmiyor