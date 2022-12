Taylor Swift

I remember when we broke up the first time – İlk ayrıldığımız zamanı hatırlıyorum. Saying, “This is it, I’ve had enough,” ’cause like – “Bu kadarı yeter, artık bıktım,” demiştim, çünkü sanki, We hadn’t seen each other in a month – Biz bir ay boyunca görüşmemiştik, When you said you needed space. (What?) – Biraz ara vermeliyiz dediğinde. (Ne?) Then you come around again and say – Sonra tekrar geldin ve dedin ki, “Baby, I miss you and I swear I’m gonna change, trust me.” – “Bebeğim, seni özledim ve yemin ederim değişeceğim, bana güven.” Remember how that lasted for a day? – Ve bu değişimin nasıl bir gün sürdüğünü hatırlıyor musun? I say, “I hate you,” we break up, you call me, “I love you.” – “Senden nefret ediyorum” dedim, ayrıldık, beni aradın, dedinki, “seni seviyorum.” *** Oooh we called it off again last night – Dün akşam yeniden ayrıldık, But oooh, this time I’m telling you, I’m telling you – Ama, bu sefer sana söylüyorum, sana söylüyorum *** We are never ever ever getting back together – Asla ama asla yeniden bir araya gelmeyeceğiz, We are never ever ever getting back together – Asla ama asla yeniden bir araya gelmeyeceğiz, You go talk to your friends, talk to my friends, talk to me – Sen kendi arkadaşlarınla konuşursun, benim arkadaşlarımla, benimle But we are never ever ever ever getting back together – Ama asla yeniden bir araya gelmeyeceğiz. *** Like, ever… – Gerçekten, asla… *** I’m really gonna miss you picking fights – Kavga ettiğimiz zamanları özleyeceğim, And me, falling for it screaming that I’m right – Ve ben, haklı olduğumu bağıracağım, And you, would hide away and find your peace of mind – Ve sen, saklanacaksın ve kendi mutluluğunu bulacaksın With some indie record that’s much cooler than mine – Indie şarkılarla, benim şarkılarımdan çok daha havalı olan. *** Oooh we called it off again last night – Dün akşam yeniden ayrıldık, But oooh, this time I’m telling you, I’m telling you – Ama, bu sefer sana söylüyorum, sana söylüyorum *** We are never ever ever getting back together – Asla ama asla yeniden bir araya gelmeyeceğiz, We are never ever ever getting back together – Asla ama asla yeniden bir araya gelmeyeceğiz, You go talk to your friends, talk to my friends, talk to me – Sen kendi arkadaşlarınla konuşursun, benim arkadaşlarımla, benimle But we are never ever ever ever getting back together – Ama asla yeniden bir araya gelmeyeceğiz. *** Oooh yeah, oooh yeah, oooh yeah Oh oh oh *** I used to think that we were forever ever – Her zaman birlikte olacağımızı düşünürdüm And I used to say, “Never say never…” – Ve “Asla, asla deme…” derdim, Huh, so he calls me up and he’s like, “I still love you,” – Sonra, o beni arardı, ve o “seni hala seviyorum,” der gibiydi, And I’m like… “I just… I mean this is exhausting, you know, like, – Ve ben, “Ben sadece, yani demek istiyorum ki bu yorucu, bilirsin, We are never getting back together. Like, ever” – Biz bir daha hiç bir araya gelmeyecek gibiyiz. Yani, asla.” *** No! – Hayır! *** We are never ever ever getting back together – Asla ama asla yeniden bir araya gelmeyeceğiz, We are never ever ever getting back together – Asla ama asla yeniden bir araya gelmeyeceğiz, You go talk to your friends, talk to my friends, talk to me – Sen kendi arkadaşlarınla konuşursun, benim arkadaşlarımla, benimle But we are never ever ever ever getting back together – Ama asla yeniden bir araya gelmeyeceğiz. *** We are never ever ever getting back together – Asla ama asla yeniden bir araya gelmeyeceğiz, We are never ever ever getting back together – Asla ama asla yeniden bir araya gelmeyeceğiz *** You go talk to your friends, talk to my friends, talk to me – Sen kendi arkadaşlarınla konuşursun, benim arkadaşlarımla, benimle But we are never ever ever ever getting back together – Ama asla yeniden bir araya gelmeyeceğiz.