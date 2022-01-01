Taylor Swift

I remember when we broke up the first time
– İlk ayrıldığımız zamanı hatırlıyorum.
Saying, “This is it, I’ve had enough,” ’cause like
– “Bu kadarı yeter, artık bıktım,” demiştim, çünkü sanki,
We hadn’t seen each other in a month
– Biz bir ay boyunca görüşmemiştik,
When you said you needed space. (What?)
– Biraz ara vermeliyiz dediğinde. (Ne?)
Then you come around again and say
– Sonra tekrar geldin ve dedin ki,
“Baby, I miss you and I swear I’m gonna change, trust me.”
– “Bebeğim, seni özledim ve yemin ederim değişeceğim, bana güven.”
Remember how that lasted for a day?
– Ve bu değişimin nasıl bir gün sürdüğünü hatırlıyor musun?
I say, “I hate you,” we break up, you call me, “I love you.”
– “Senden nefret ediyorum” dedim, ayrıldık, beni aradın, dedinki, “seni seviyorum.”
***
Oooh we called it off again last night
– Dün akşam yeniden ayrıldık,
But oooh, this time I’m telling you, I’m telling you
– Ama, bu sefer sana söylüyorum, sana söylüyorum
***
We are never ever ever getting back together
– Asla ama asla yeniden bir araya gelmeyeceğiz,
We are never ever ever getting back together
– Asla ama asla yeniden bir araya gelmeyeceğiz,
You go talk to your friends, talk to my friends, talk to me
– Sen kendi arkadaşlarınla konuşursun, benim arkadaşlarımla, benimle
But we are never ever ever ever getting back together
– Ama asla yeniden bir araya gelmeyeceğiz.
***
Like, ever…
– Gerçekten, asla…
***
I’m really gonna miss you picking fights
– Kavga ettiğimiz zamanları özleyeceğim,
And me, falling for it screaming that I’m right
– Ve ben, haklı olduğumu bağıracağım,
And you, would hide away and find your peace of mind
– Ve sen, saklanacaksın ve kendi mutluluğunu bulacaksın
With some indie record that’s much cooler than mine
– Indie şarkılarla, benim şarkılarımdan çok daha havalı olan.
***
Oooh we called it off again last night
– Dün akşam yeniden ayrıldık,
But oooh, this time I’m telling you, I’m telling you
– Ama, bu sefer sana söylüyorum, sana söylüyorum
***
We are never ever ever getting back together
– Asla ama asla yeniden bir araya gelmeyeceğiz,
We are never ever ever getting back together
– Asla ama asla yeniden bir araya gelmeyeceğiz,
You go talk to your friends, talk to my friends, talk to me
– Sen kendi arkadaşlarınla konuşursun, benim arkadaşlarımla, benimle
But we are never ever ever ever getting back together
– Ama asla yeniden bir araya gelmeyeceğiz.
***
Oooh yeah, oooh yeah, oooh yeah
Oh oh oh
***
I used to think that we were forever ever
– Her zaman birlikte olacağımızı düşünürdüm
And I used to say, “Never say never…”
– Ve “Asla, asla deme…” derdim,
Huh, so he calls me up and he’s like, “I still love you,”
– Sonra, o beni arardı, ve o “seni hala seviyorum,” der gibiydi,
And I’m like… “I just… I mean this is exhausting, you know, like,
– Ve ben, “Ben sadece, yani demek istiyorum ki bu yorucu, bilirsin,
We are never getting back together. Like, ever”
– Biz bir daha hiç bir araya gelmeyecek gibiyiz. Yani, asla.”
***
No!
– Hayır!
***
We are never ever ever getting back together
– Asla ama asla yeniden bir araya gelmeyeceğiz,
We are never ever ever getting back together
– Asla ama asla yeniden bir araya gelmeyeceğiz,
You go talk to your friends, talk to my friends, talk to me
– Sen kendi arkadaşlarınla konuşursun, benim arkadaşlarımla, benimle
But we are never ever ever ever getting back together
– Ama asla yeniden bir araya gelmeyeceğiz.
***
We are never ever ever getting back together
– Asla ama asla yeniden bir araya gelmeyeceğiz,
We are never ever ever getting back together
– Asla ama asla yeniden bir araya gelmeyeceğiz
***
You go talk to your friends, talk to my friends, talk to me
– Sen kendi arkadaşlarınla konuşursun, benim arkadaşlarımla, benimle
But we are never ever ever ever getting back together
– Ama asla yeniden bir araya gelmeyeceğiz.