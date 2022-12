Taylor Swift

I’m like the water when your ship rolled in that night Rough on the surface, but you cut through like a knife And if it was an open-shut case I never would have known from the look on your face Lost in your current like a priceless wine *** Senin geminin sallandığı o geceki su gibiyim Yüzeyde pürüzlü, fakat sen bir bıçak gibi kesiyorsun Ve eğer bu oldu bittiye getirilmiş bir mesele olsaydı Yüzündeki o ifadeyi asla bilemezdim Senin akıntında paha biçilmez bir şarap gibi kayboldum *** The more that you say, the less I know Wherever you stray, I follow I’m begging for you to take my hand Wreck my plans, that’s my man *** Sen ne kadar söylersen, ben o kadar az biliyorum Ne zaman başıboş dolansan, peşine takılıyorum Elimi tutman için yalvarıyorum Planlarımı yıkıyorsun, işte benim adamım *** Life was a willow and it bent right to your wind Head on the pillow, I can feel you sneakin’ in ‘Cause if you are a mythical thing Like you were a trophy or a champion ring But there was one prize I’d cheat to win *** Hayat bir söğüttü ve senin rüzgarında eğildi Başım yastıkta, senin gizlice içeri sızdığını hissedebiliyorum Çünkü eğer sen efsanevi bir şeysen Sanki bir ödül, ya da şampiyon yüzüğüysen Hile yapacağım bir ödül var *** The more that you say, the less I know Wherever you stray, I follow I’m begging for you to take my hand Wreck my plans, that’s my man I know that my train can take you home Anywhere else is hollow I’m begging for you to take my hand Wreck my plans, that’s my man *** Sen ne kadar söylersen, ben o kadar az biliyorum Ne zaman başıboş dolansan, peşine takılıyorum Elimi tutman için yalvarıyorum Planlarımı yıkıyorsun, işte benim adamım Biliyorum, benim trenim seni eve götürebilir Diğer her yer bomboş Elimi tutman için yalvarıyorum Planlarımı yıkıyorsun, işte benim adamım *** Life was a willow and it bent right to your wind They count me out time and time again Life was a willow and it bent right to your wind I come back stronger than a 90’s trend *** Hayat bir söğüttü ve senin rüzgarında büküldü Beni defalarca ve yine defalarca yok saydılar Hayat bir söğüttü ve senin rüzgarında büküldü Bir 90’lar trendinden daha güçlü geri döndüm *** Wait for the signal, and I’ll meet you after dark Show me the places where the others gave you scars Now this is an open-shut case I guess I should’a known from the look on your face Every bait-and-switch was a work of art *** İşaretimi bekle, seninle karanlıktan sonra buluşacağım Bana diğerlerinin seni yaraladığı yerleri göster Şimdi oldu bittiye getirilmiş bir mesele Sanırım yüzündeki o ifadeyi bilmeliydim Beni her kandırışın* bir sanat eseriydi *** I know that you say the less I know Wherever you stray, I follow I’m begging for you to take my hand Wreck my plans, that’s my man I know that my train can take you home Anywhere else is hollow I’m begging for you to take my hand Wreck my plans, that’s my man The more that you say, the less I know Wherever you stray, I follow I’m begging for you to take my hand Wreck my plans, that’s my man I know that my train can take you home Anywhere else is hollow I’m begging for you to take my hand Wreck my plans, that’s my man *** Sen ne kadar söylersen, ben o kadar az biliyorum Ne zaman başıboş dolansan, peşine takılıyorum Elimi tutman için yalvarıyorum Planlarımı yıkıyorsun, işte benim adamım Biliyorum, benim trenim seni eve götürebilir Diğer her yer bomboş Elimi tutman için yalvarıyorum Planlarımı yıkıyorsun, işte benim adamım Sen ne kadar söylersen, ben o kadar az biliyorum Ne zaman başıboş dolansan, peşine takılıyorum Elimi tutman için yalvarıyorum Planlarımı yıkıyorsun, işte benim adamım Biliyorum, benim trenim seni eve götürebilir Diğer her yer bomboş Elimi tutman için yalvarıyorum Planlarımı yıkıyorsun, işte benim adamım *** Hey, that’s my man That’s my man Yeah, that’s my man Baby, every bait-and-switch was a work of art That’s my man Hey, that’s my man I’m begging for you to take my hand Wreck my plans, that’s my man *** Hey, işte benim adamım İşte benim adamım Evet, işte benim adamım Bebeğim, beni her kandırışın bir sanat eseriydi İşte benim adamım Elimi tutman için yalvarıyorum Planlarımı yıkıyorsun, işte benim adamım