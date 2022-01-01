Taylor Swift

I’m like the water when your ship rolled in that night
Rough on the surface, but you cut through like a knife
And if it was an open-shut case
I never would have known from the look on your face
Lost in your current like a priceless wine
***
Senin geminin sallandığı o geceki su gibiyim
Yüzeyde pürüzlü, fakat sen bir bıçak gibi kesiyorsun
Ve eğer bu oldu bittiye getirilmiş bir mesele olsaydı
Yüzündeki o ifadeyi asla bilemezdim
Senin akıntında paha biçilmez bir şarap gibi kayboldum
***
The more that you say, the less I know
Wherever you stray, I follow
I’m begging for you to take my hand
Wreck my plans, that’s my man
***
Sen ne kadar söylersen, ben o kadar az biliyorum
Ne zaman başıboş dolansan, peşine takılıyorum
Elimi tutman için yalvarıyorum
Planlarımı yıkıyorsun, işte benim adamım
***
Life was a willow and it bent right to your wind
Head on the pillow, I can feel you sneakin’ in
‘Cause if you are a mythical thing
Like you were a trophy or a champion ring
But there was one prize I’d cheat to win
***
Hayat bir söğüttü ve senin rüzgarında eğildi
Başım yastıkta, senin gizlice içeri sızdığını hissedebiliyorum
Çünkü eğer sen efsanevi bir şeysen
Sanki bir ödül, ya da şampiyon yüzüğüysen
Hile yapacağım bir ödül var
***
The more that you say, the less I know
Wherever you stray, I follow
I’m begging for you to take my hand
Wreck my plans, that’s my man
I know that my train can take you home
Anywhere else is hollow
I’m begging for you to take my hand
Wreck my plans, that’s my man
***
Sen ne kadar söylersen, ben o kadar az biliyorum
Ne zaman başıboş dolansan, peşine takılıyorum
Elimi tutman için yalvarıyorum
Planlarımı yıkıyorsun, işte benim adamım
Biliyorum, benim trenim seni eve götürebilir
Diğer her yer bomboş
Elimi tutman için yalvarıyorum
Planlarımı yıkıyorsun, işte benim adamım
***
Life was a willow and it bent right to your wind
They count me out time and time again
Life was a willow and it bent right to your wind
I come back stronger than a 90’s trend
***
Hayat bir söğüttü ve senin rüzgarında büküldü
Beni defalarca ve yine defalarca yok saydılar
Hayat bir söğüttü ve senin rüzgarında büküldü
Bir 90’lar trendinden daha güçlü geri döndüm
***
Wait for the signal, and I’ll meet you after dark
Show me the places where the others gave you scars
Now this is an open-shut case
I guess I should’a known from the look on your face
Every bait-and-switch was a work of art
***
İşaretimi bekle, seninle karanlıktan sonra buluşacağım
Bana diğerlerinin seni yaraladığı yerleri göster
Şimdi oldu bittiye getirilmiş bir mesele
Sanırım yüzündeki o ifadeyi bilmeliydim
Beni her kandırışın* bir sanat eseriydi
***
I know that you say the less I know
Wherever you stray, I follow
I’m begging for you to take my hand
Wreck my plans, that’s my man
I know that my train can take you home
Anywhere else is hollow
I’m begging for you to take my hand
Wreck my plans, that’s my man
The more that you say, the less I know
Wherever you stray, I follow
I’m begging for you to take my hand
Wreck my plans, that’s my man
I know that my train can take you home
Anywhere else is hollow
I’m begging for you to take my hand
Wreck my plans, that’s my man
***
Sen ne kadar söylersen, ben o kadar az biliyorum
Ne zaman başıboş dolansan, peşine takılıyorum
Elimi tutman için yalvarıyorum
Planlarımı yıkıyorsun, işte benim adamım
Biliyorum, benim trenim seni eve götürebilir
Diğer her yer bomboş
Elimi tutman için yalvarıyorum
Planlarımı yıkıyorsun, işte benim adamım
Sen ne kadar söylersen, ben o kadar az biliyorum
Ne zaman başıboş dolansan, peşine takılıyorum
Elimi tutman için yalvarıyorum
Planlarımı yıkıyorsun, işte benim adamım
Biliyorum, benim trenim seni eve götürebilir
Diğer her yer bomboş
Elimi tutman için yalvarıyorum
Planlarımı yıkıyorsun, işte benim adamım
***
Hey, that’s my man
That’s my man
Yeah, that’s my man
Baby, every bait-and-switch was a work of art
That’s my man
Hey, that’s my man
I’m begging for you to take my hand
Wreck my plans, that’s my man
***
Hey, işte benim adamım
İşte benim adamım
Evet, işte benim adamım
Bebeğim, beni her kandırışın bir sanat eseriydi
İşte benim adamım
Elimi tutman için yalvarıyorum
Planlarımı yıkıyorsun, işte benim adamım