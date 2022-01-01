You Belong With Me Şarkı Sözleri
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Taylor Swift
You Belong With Me
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You’re on the phone with your girlfriend, she’s upset
She’s going off about something that you said
Cause she doesn’t get your humor like I do
I’m in the room, it’s a typical Tuesday night
I’m listening to the kind of music she doesn’t like
And she’ll never know your story like I do
***
Sevgilinle telefondasın, o kızgın
Söylediğin bir şey yüzünden bozulmuş
Çünkü o senin esprilerini benim gibi anlamıyor
Odamdayım, sıradan bir salı gecesi
Onun (kızın) sevmediği tarzda müzikler dinliyorum
Ve o asla senin hikayeni benim gibi bilmeyecek
***
But she wears short skirts, I wear T-shirts
She’s Cheer Captain and I’m on the bleachers
Dreaming about the day when you wake up and find
That what you’re looking for has been here the whole time
***
Ama o kısa etekler giyiyor ben ise tişörtler
O amigo kızların başı ben ise tribünlerdeyim
Bir gün gözünü açıp aradığın şeyin uzun zamandır burada olduğunu
Fark ettiğin günün hayalini kuruyorum
***
If you could see that I’m the one who understands you
Been here all along, so why can’t you see?
You belong with me, you belong with me
***
Eğer seni anlayan kişinin ben olduğumu görseydin
Uzun zamandır buralarda olduğumu, neden göremiyorsun?
Sen bana aitsin, sen bana aitsin
***
Walking the streets with you and your worn-out jeans
I can’t help thinking this is how it ought to be
Laughing on a park bench, thinking to myself
Hey, isn’t this easy?
And you’ve got a smile that could light up this whole town
I haven’t seen it in a while since she brought you down
You say you’re fine, I know you better than that
Hey, whatcha doing with a girl like that?
***
Seninle ve eskimiş kotlarınla sokakta turluyoruz
Bunun nasıl olması gerektiği konusunda düşünmeden duramıyorum
Bir parkın bankında gülüşüyoruz, kendi kendime
Hey, bu kolay değil mi diye düşünüyorum
Ve sen tüm bu şehri aydınlatacak gülümsemeye sahipsin
Ama gülüşünü o kızla olmaya başladıktan sonra göremiyorum
İyi olduğunu söylüyorsun ama bundan daha iyi olduğun zamanları biliyorum
Hey, söylesene böyle bir kızla ne işin olur?
***
She wears high heels, I wear sneakers
She’s Cheer Captain and I’m on the bleachers
Dreaming about the day when you wake up and find
That what you’re looking for has been here the whole time
***
O yüksek topuklular giyiyor, ben ise spor ayakkabı
O amigo kızların başı ben ise tribünlerdeyim
Bir gün gözünü açıp aradığın şeyin uzun zamandır burada olduğunu
Fark ettiğin günün hayalini kuruyorum
***
If you could see that I’m the one who understands you
Been here all along, so why can’t you see?
You belong with me
Standing by and waiting at your back door
All this time how could you not know, baby?
You belong with me, you belong with me
***
Eğer seni anlayan kişinin ben olduğumu görseydin
Uzun zamandır buralarda olduğumu, neden göremiyorsun?
Sen bana aitsin, sen bana aitsin
Dikiliyorum ve bekliyorum arka kapında
Bu kadar zamandır nasıl bilmezsin bebeğim?
Sen bana aitsin, sen bana aitsin
***
Oh, I remember you driving to my house
In the middle of the night
I’m the one who makes you laugh
When you know you’re ’bout to cry
And I know your favorite songs
And you tell me ’bout your dreams
Think I know where you belong
Think I know it’s with me
***
Ah, beni eve bıraktığını hatırlıyorum
Gecenin bir vakti
Seni güldüren kişi benim
Ağlayana kadar
Ve senin sevdiğin şarkıları ezbere bilirim
Ve bana düşlerini anlatırsın
Sanırım senin nereye ait olduğunu biliyorum
Sanırım biliyorum ki bana aitsin
***
You belong with me
Have you ever thought just maybe
You belong with me?
You belong with me
***
Bana aitsin
Hiç belki diye bile düşünmedin mi
Sen bana aitsin?
Sen bana aitsin?