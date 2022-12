Taylor Swift

You’re on the phone with your girlfriend, she’s upset She’s going off about something that you said Cause she doesn’t get your humor like I do I’m in the room, it’s a typical Tuesday night I’m listening to the kind of music she doesn’t like And she’ll never know your story like I do *** Sevgilinle telefondasın, o kızgın Söylediğin bir şey yüzünden bozulmuş Çünkü o senin esprilerini benim gibi anlamıyor Odamdayım, sıradan bir salı gecesi Onun (kızın) sevmediği tarzda müzikler dinliyorum Ve o asla senin hikayeni benim gibi bilmeyecek *** But she wears short skirts, I wear T-shirts She’s Cheer Captain and I’m on the bleachers Dreaming about the day when you wake up and find That what you’re looking for has been here the whole time *** Ama o kısa etekler giyiyor ben ise tişörtler O amigo kızların başı ben ise tribünlerdeyim Bir gün gözünü açıp aradığın şeyin uzun zamandır burada olduğunu Fark ettiğin günün hayalini kuruyorum *** If you could see that I’m the one who understands you Been here all along, so why can’t you see? You belong with me, you belong with me *** Eğer seni anlayan kişinin ben olduğumu görseydin Uzun zamandır buralarda olduğumu, neden göremiyorsun? Sen bana aitsin, sen bana aitsin *** Walking the streets with you and your worn-out jeans I can’t help thinking this is how it ought to be Laughing on a park bench, thinking to myself Hey, isn’t this easy? And you’ve got a smile that could light up this whole town I haven’t seen it in a while since she brought you down You say you’re fine, I know you better than that Hey, whatcha doing with a girl like that? *** Seninle ve eskimiş kotlarınla sokakta turluyoruz Bunun nasıl olması gerektiği konusunda düşünmeden duramıyorum Bir parkın bankında gülüşüyoruz, kendi kendime Hey, bu kolay değil mi diye düşünüyorum Ve sen tüm bu şehri aydınlatacak gülümsemeye sahipsin Ama gülüşünü o kızla olmaya başladıktan sonra göremiyorum İyi olduğunu söylüyorsun ama bundan daha iyi olduğun zamanları biliyorum Hey, söylesene böyle bir kızla ne işin olur? *** She wears high heels, I wear sneakers She’s Cheer Captain and I’m on the bleachers Dreaming about the day when you wake up and find That what you’re looking for has been here the whole time *** O yüksek topuklular giyiyor, ben ise spor ayakkabı O amigo kızların başı ben ise tribünlerdeyim Bir gün gözünü açıp aradığın şeyin uzun zamandır burada olduğunu Fark ettiğin günün hayalini kuruyorum *** If you could see that I’m the one who understands you Been here all along, so why can’t you see? You belong with me Standing by and waiting at your back door All this time how could you not know, baby? You belong with me, you belong with me *** Eğer seni anlayan kişinin ben olduğumu görseydin Uzun zamandır buralarda olduğumu, neden göremiyorsun? Sen bana aitsin, sen bana aitsin Dikiliyorum ve bekliyorum arka kapında Bu kadar zamandır nasıl bilmezsin bebeğim? Sen bana aitsin, sen bana aitsin *** Oh, I remember you driving to my house In the middle of the night I’m the one who makes you laugh When you know you’re ’bout to cry And I know your favorite songs And you tell me ’bout your dreams Think I know where you belong Think I know it’s with me *** Ah, beni eve bıraktığını hatırlıyorum Gecenin bir vakti Seni güldüren kişi benim Ağlayana kadar Ve senin sevdiğin şarkıları ezbere bilirim Ve bana düşlerini anlatırsın Sanırım senin nereye ait olduğunu biliyorum Sanırım biliyorum ki bana aitsin *** You belong with me Have you ever thought just maybe You belong with me? You belong with me *** Bana aitsin Hiç belki diye bile düşünmedin mi Sen bana aitsin? Sen bana aitsin?